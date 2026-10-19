/राज्यात उन-पावसाचा खेळ, या जिल्ह्यांत मुसळधार पावसाचा इशारा, तर येथे कडकडीत उन पडणार

राज्यात उष्ण आणि दमट हवामानासह काही भागांत हलका ते मध्यम पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. मराठवाडा, कोकण, पूर्व विदर्भात आणि पश्चिम महाराष्ट्रात तुरळक ठिकाणी विजांसह वादळी पावसाची शक्यता असल्याने सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. उर्वरित राज्यात उन्हाचा चटका आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
कोकणातील रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पश्चिम महाराष्ट्रातील पुणे, कोल्हापूर, सातारा आणि सांगली, मराठवाड्यातील बीड, लातूर, धाराशिव तसेच विदर्भातील नागपूर आणि गडचिरोलीला यलो अलर्ट देण्यात आला आहे.
घाटमाथ्यावरही पावसाचा अंदाज असून, नागपूर आणि गडचिरोलीत विजांच्या कडकडाटासह वादळाची शक्यता आहे. अनेक जिल्ह्यांत मात्र हवामान कोरडे राहण्याचा अंदाज आहे. राज्यातील उर्वरित राज्यात उन्हाचा चटका आणि उकाडा कायम राहण्याचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवला आहे.
नैऋत्य अरबी समुद्रामध्ये चक्राकार वाऱ्यांच्या प्रभावामुळं रविवारी कमी दाबाचे क्षेत्र तयार झाले असून त्याची हळूहळू तीव्रता वाढत जाणार आहे. उत्तर कर्नाटकमध्ये 900 मीटर उंचीवर चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती आहे. लक्षद्वीप बेटांपासून कर्नाटक ते आंध्र प्रदेशापर्यंत हवेचा कमी दाबाचा पट्टा सक्रीय आहे.
नाशिक शहर आणि परिसरात उकाड्याचा त्रास कायम असून, तापमानात सातत्याने चढ-उतार होताना दिसत आहेत. रविवारी शहरात कमाल तापमान 34.6 अंश सेल्सिअस, तर किमान तापमान 20 अंश सेल्सिअस नोंदवण्यात आले. गेल्या दोन दिवसांपासून तापमानात घसरण होत असताना शनिवारी पुन्हा तापमानाचा पारा पस्तीशीपार गेला होता. मात्र, रविवारी कमाल तापमान 35 अंशांच्या खाली आले. दुपारच्या सुमारास आकाशात ढग दाटून आले असले, तरी दिवसभर जाणवणाऱ्या उकाड्यामुळे नाशिककर हैराण झाले आहेत.
कोकणात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कणकवली, वैभववाडीसह रत्नागिरी शहर परिसर व चिपळूण येथे रविवारी विजांच्या कडकडाटासह पावसाने हजेरी लावली. रत्नागिरी शहर परिसरात रविवारी पावसाच्या हलक्या सरी कोसळल्या. संगमेश्वर तालुक्यातील देवरुखसह अनेक उपसागरात दक्षिणेकडून बाष्पयुक्त वारे येत आहेत. अशा स्थितीत धुक्यासारखे वातावरण तयार होते. या ठिकाणी पावसाने जोरदार हजेरी लावली.