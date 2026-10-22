राज्यात पुन्हा पावसाला पोषक वातावरण, 'या' जिल्ह्यांत वादळी वाऱ्यासह पावसाचा अलर्ट

राज्यातील काही भागात उन्हाचा चटका वाढणार आहे तर काही ठिकाणी पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. त्यामुळं काही दिवस महाराष्ट्रात उन-पावसाचा खेळ सुरू राहणार आहे. अचानक बदललेल्या हवामानाचा परिणाम आणि त्यामुळं पावसाला पोषक झालेली स्थिती यामुळं राज्यातील काही भागात पाऊस कोसळणार आहे.
उत्तर कोकणात उष्ण व दमट हवामान राहण्याची शक्यता असल्याने सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. दक्षिण कोकण, दक्षिण मध्य महाराष्ट्रात तुरळक ठिकाणी विजांसह पावसाचा अंदाज आहे. उर्वरित राज्यात ढगाळ हवामानासह उन्हाचा चटका कायम राहण्याची शक्यता आहे.
राज्यात उन्हाचा चटका कायम असून अनेक ठिकाणी पारा 35 अंशांच्या वरच आहे. कोकणातील पालघर, ठाणे, मुंबई, रायगड जिल्ह्यांत उष्ण व दमट हवामानाचा अंदाज असल्याने सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला असून यलो अलर्ट जारी केला आहे. रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर जिल्ह्यात तुरळक ठिकाणी विजांसह पावसाचा अंदाज आहे. तर, उर्वरित राज्यात ढगाळ हवामानासह उन्हाचा चटका आणि उकाडा कायम राहण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे.
कोकण विभागात रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमध्ये मेघगर्जनेसह हलक्या ते मध्यम पावसाच्या सरी पडण्याची शक्यता आहे. पुढील 2 दिवस काही भागांत पावसाचे वातावरण राहू शकते. मात्र, कोकणातील सर्वच जिल्ह्यांमध्ये पावसाची शक्यता कमी आहे. मुंबई, ठाणे आणि पालघर परिसरात तुलनेने कोरडे हवामान राहण्याची शक्यता असून, उष्णता आणि दमटपणामुळे नागरिकांना उकाड्याचा त्रास जाणवू शकतो. त्यामुळे कोकणात काही ठिकाणी पावसाच्या सरी, तर काही भागांत उन्हाचा चटका असे संमिश्र चित्र पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे.
नैऋत्य अरबी समुद्रातील कमी दाबाचे क्षेत्र आज सोमालियाकडे जाणार आहे. तामिळनाडूच्या किनाऱ्यालगत बुधवारी कमी दाब क्षेत्राची निर्मिती झाली असून त्याला लागून समुद्र सपाटीपासून 5.8 किमी उंचीवर चक्राकार वारे वाहत आहेत. बंगालच्या उपसागरात आणखी एक कमी दाबाचे क्षेत्र तयार होण्याचे संकेत आहेत.