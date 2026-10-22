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राज्यात पुन्हा पावसाला पोषक वातावरण, 'या' जिल्ह्यांत वादळी वाऱ्यासह पावसाचा अलर्ट

राज्यातील काही भागात मुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. तर काही ठिकाणी उष्णतेचा इशारा देण्यात आला आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Oct 22, 2026, 07:11 AM IST|Updated: Oct 22, 2026, 07:11 AM IST
राज्यात पुन्हा पावसाला पोषक वातावरण, 'या' जिल्ह्यांत वादळी वाऱ्यासह पावसाचा अलर्ट
Image Credit: maharashtra weather today

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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