बीड जिल्ह्यात पावसाची भयानक स्थिती; 17 धरणे 100 टक्के भरली, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला परिस्थितीचा आढावा

Maharashtra Rain : महाराष्ट्रातील अनेक जिह्ल्यात पावसाने धुमाकूळ घातला आहे. बीड जिल्ह्यात पावसाची भयानक स्थिती पहायला मिळत आहे. 17 धरणे 100 टक्के भरली आहेत. यामुळे बीड जिल्ह्यात पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बीडमधील परिस्थितीचा आढावा घेतला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज बीड जिल्हाधिकार्यांकडून जिल्ह्यातील परिस्थितीचा आढावा घेतला. बीड जिल्ह्यातील 17 धरणे 100 टक्के भरली असून, 2 धरणे ही 90 टक्क्यांच्या आसपास आहे. केवळ माजलगावमधून विसर्ग करण्यात येत आहे. वडवणी तालुक्यात काही गावांचा संपर्क तुटला आहे. तेथे आवश्यक ती मदत पुरविली जात आहे. एनडीआरएफ आणि भारतीय लष्कराचे पथक बीडमध्ये सज्ज असून, ते बचावकार्य करीत आहेत. सुमारे 48 मंडळात काल अतिवृष्टी झाली आहे. नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचे आदेश देण्यात आले असून, परिस्थिती उदभवल्यास त्यांना स्थानांतरित करण्यात येईल. आष्टीमधून 60 नागरिकांना सुरक्षित हलविण्यात आले आहे. सप्टेंबरपासून 2567 कुटुंबांना सुरक्षित स्थलांतरित करावे लागले. 10 लोकांना प्राण गमवावे लागले. त्यापैकी 8 कुटुंबांना आर्थिक मदत देण्यात आली आहे अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
पैठण शहराच्या विविध भागांमध्ये पाणी शिरण्याची शक्यता असल्यामुळे नदी काठावरील नागरिकांना पैठण शहरातील मंगल कार्यालय, शाळा यामध्ये स्थलांतर करण्यात आले आहे, नागरिकांनी आपला जीव धोक्यात घालू नाही, पाणी शहरात येण्या अगोदरच नागरिकांनी स्थलांतर केलेल्या ठिकाणी थांबावे, प्रशासनाच्या वतीने या नागरिकांची व्यवस्था करण्यात आली आहे, पैठण शहरातील जवळपास 125 कुटुंब स्थलांतरित करण्यात आले, त्याचबरोबर आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये नगरपरिषदेच्या वतीने एक हेल्पलाइन नंबर तयार करण्यात आलेला आहे त्यावरती नागरिकांनी संपर्क साधला त्यांना सुविधा पुरविल्या जातील, मदतही केली जाणारं असल्याची माहिती नगरपरिषदेच्या मुख्यधिकारी डॉ.पल्लवी अंभोरे यांनी दिली आहे.
बीड जिल्ह्यात गेल्या दोन दिवसांपासून कोसळणाऱ्या परतीच्या पावसाने शेतकऱ्यांच्या स्वप्नांवर अक्षरशः पाणी फेरलंय. केज तालुक्यातील राजेगाव येथील शेतशिवारांनी आज तळ्याचं रूप धारण केलंय.. कष्टानं लावलेली सोयाबीन, ऊस, तूर ही पिक पाण्याखाली गेलीयेत. शेतकऱ्यांच उभं आयुष्य उद्ध्वस्त झालं आहे. शासनानं तात्काळ ओला दुष्काळ जाहीर करून मदतीचा हात पुढे केला नाही, तर या शेतकऱ्यांचं आयुष्य पुन्हा उभं राहणं कठीण होईल अशी आर्तहाक येथील शेतकऱ्यांनी दिली आहे.