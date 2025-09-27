English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

बाबो... 373% पाऊस! महाराष्ट्रातील 'या' जिल्ह्यात मोडले सर्व विक्रम; तर मराठवाड्यात...

Marathwada Flood Live updates: मराठवाड्यात अतिवृष्टीमुळे सुमारे ५० टक्के खरीप पिकांचे नुकसान झाले आहे. गेल्या 50 वर्षात असा पाऊस कधीच कोसळला नाहीये.   

मानसी क्षीरसागर | Updated: Sep 27, 2025, 08:40 AM IST
बाबो... 373% पाऊस! महाराष्ट्रातील 'या' जिल्ह्यात मोडले सर्व विक्रम; तर मराठवाड्यात...
Maharashtra rain Flood Marathwada madhya maharashtra and Western regions face the heaviest rainfall in 50 years

Marathwada Flood Live updates: गेल्या काही दिवसांपासून राज्यावर आस्मानी संकट कोसळलं आहे. मराठवाड्यासह विदर्भात मुसळधार पाऊस कोसळलाय त्यामुळं अनेक जिल्ह्यांना पुराने वेढलं आहे. मराठवाड्यात पुराचा सर्वाधिक फटका बसला आहे. दुष्काळी भाग म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पट्ट्यात पुराने अक्षरशाः धुमाकुळ घातला आहे. गेल्या आठवड्याभरात झालेल्या पावसाने शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. 

Add Zee News as a Preferred Source

महाराष्ट्रात कित्येत वर्षात असं घडलं नव्हतं जे गेल्या आठवड्यात घडलं आहे. गेल्या आठवड्यात मराठवाडा, मध्य महाराष्ट्रात दुप्पट पाऊस कोसळला आहे. मराठवाड्यात 18 ते 24 सप्टेंबर या कालावधीत 42.6 मिमी पाऊस अपेक्षित असतो मात्र येथे या कालावधीत तब्बल 107.9 मिमी पाऊस पडला आहे. म्हणजेच 153 टक्के अधिक पाऊस झाला आहे. यामध्ये सर्वाधिक पाऊस हा धाराशिव जिल्ह्यात झाला असून, आठवड्याभरात तेथे 373 टक्के इतका पाऊस झाला आहे.

मध्य महाराष्ट्रात 41.7 मिमी पाऊस अपेक्षित असतो. तेथे 70.3 मिमी पाऊस झाला आहे. म्हणजेच 69 टक्के अधिक पाऊस पडला आहे. विदर्भात मात्र या कालावधीत कमी पाऊस पडला आहे. तेथे 30.4 मिमी पाऊस अपेक्षित असला तरी 22 मिमी पाऊस पडला आहे. म्हणजेच 28 टक्के पावसाची तूट आहे. संपूर्ण राज्यात 18 ते 24 सप्टेंबर या कालावधीत 42.8 मिमी पाऊस पडणे अपेक्षित असते. मात्र, 67.7 मिमी पाऊस पडला आहे. म्हणजेच संपूर्ण राज्यात 58 टक्के अधिक पाऊस नोंदवला गेला आहे.

मराठवाड्यातील पावसाची आकडेवारी

मराठवाड्यात धाराशिव जिल्ह्यात 18 ते 24 सप्टेंबर या कालावधीत सर्वाधिक पाऊस नोंदला गेला आहे. तेथे 376 टक्के अधिक पावसाची नोंद झाली. त्याखालोखाल बीड जिल्ह्यात 187 टक्के अधिक पाऊस नोंदला गेला. सोलापूर येथे 165 टक्के, अहिल्यानगर 161टक्के, छत्रपती संभाजीनगर 125 टक्के, जळगाव 108 टक्के, हिंगोली 143 टक्के, लातूर 139 टक्के, नांदेड 82 टक्के, परभणी 72 टक्के, नाशिक 89 टक्के तर धुळे येथे 50 टक्के अधिक पावसाची नोंद झाली आहे. धुळे वगळता इतर सर्व जिल्ह्यात सर्वाधिक पावसाची नोंद झाली आहे.

मराठवाड्यावर अतिवृष्टीचे संकट कायम

मराठवाड्यावर अतिवृष्टीचे संकट कायम असून हवामान विभागाने शनिवारी  आणि रविवारी  या दोन दिवशी विभागातील आठही जिल्ह्यांत रेड अलर्ट जारी केला असून मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाची शक्यता वर्तविली आहे. 27 तारखेला सकाळी आठ वाजेपासूनच पावसाला सुरुवात होणार असून नागरिकांनी सतर्क राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून मराठवाड्याला पावसाने झोडपले असून मनुष्यहानीसह, पशुधनहानी आणि पिकांचे नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर पुन्हा अतिवृष्टीचा इशारा देण्यात आल्याने चिंतेचे वातावरण आहे.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
Marathwada Flood Live updatesmaharashtra Flood Live updatesmarathwada news todaymaharashtra rain updatesMaharashtra Rain Update

इतर बातम्या

IND vs SL: दासुन शनाका रनआऊट होऊनही का खेळत राहिला? अंपायरच...

स्पोर्ट्स