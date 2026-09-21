/परतीचा पाऊस राज्याला झोडपणार! पुण्यासह या 8 जिल्ह्यात वादळी पावसाचा इशारा, ताशी 30-40 च्या स्पीडने वारे वाहणार

शनिवारपासून देशातून परतीच्या पावसाला सुरुवात झाली आहे. एकीकडे पाऊस माघारी जात असतानाही राज्याला झोडपण्याची शक्यता आहे. आज 21 सप्टेंबर रोजी राज्यात सर्वदूर वादळी पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. मध्य महाराष्ट्रातील सातारा जिल्ह्याचा घाटमाथा आणि सांगली जिल्ह्यात जोरदार पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला असून हवामान विभागाने यलो अलर्ट वर्तवला आहे. तर, उर्वरित राज्यात तुरळक ठिकाणी विजांच्या कडकडाटासह पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
परतीचा पाऊस राज्याला झोडपण्याची शक्यता आहे. पश्चिम राजस्थानातील माघारीची सीमा कायम आहे. दोन दिवसांत आणखी काही ठिकाणी परतीच्या मान्सूनसाठी पोषक वातावरण निर्माण होणार आहे. ईशान्य अरबी समुद्रात समुद्र सपाटीपासून 3.1 ते 7.6 किमी उंचीवर चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती आहे. उत्तर अंदमान समुद्र आणि पूर्व मध्य बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचे क्षेत्र निर्माण झाले आहे. वायव्येकडे सरकत असलेली ही प्रणाली तीव्र होण्याचे संकेत आहेत. बुधवारपर्यंत ही प्रणाली ओडिशा-आंध्र प्रदेशच्या किनाऱ्याकडे येण्याची शक्यता आहे.
हवामान विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार आज पुण्यासह अहिल्यानगर, सोलापूर, सांगली, सातारा, कोल्हापूर, नाशिक आणि पालघर जिल्ह्यांसाठी यलो अलर्ट जारी केला आहे. पुढील काही ठिकाणी विजांच्या कडकडाटासह हलका ते मध्यम पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. ताशी 30 ते 40 किलोमीटर वेगाने वारे वाहण्याची शक्यता आहे
आज मध्य महाराष्ट्रातील सातारा जिल्ह्याचा घाटमाथा, सांगली जिल्ह्यात जोरदार पावसाची तसेच कोकणातील रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, मध्य महाराष्ट्रातील नाशिक, अहिल्यानगर, पुणे, सातारा, कोल्हापूर, सोलापूर, मराठवाड्यातील परभणी, हिंगोली, धाराशिव, लातूर, नांदेड आणि विदर्भातील अमरावती, यवतमाळ, वर्धा, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली या जिल्ह्यांत विजांसह वादळी पावसाची शक्यता आहे. तर उर्वरित राज्यात ढगाळ हवामानासह तुरळक ठिकाणी विजांसह पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.