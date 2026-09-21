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परतीचा पाऊस राज्याला झोडपणार! पुण्यासह या 8 जिल्ह्यात वादळी पावसाचा इशारा, ताशी 30-40 च्या स्पीडने वारे वाहणार

राज्याच्या बहुतांश भागात गेल्या चार ते पाच दिवसांत तीव्र उष्णतेमुळे तापमानात वाढ झाली आहे त्यामुळे पुढील दोन दिवस स्थानिक पातळीवर वादळी पावसाची शक्यता आहे हा पाऊस सर्व दूर पडणार नसून ठीक ठिकाणी कमी अधिक प्रमाणात पडेल असा अंदाज भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने व्यक्त केला आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 21, 2026, 07:11 AM IST|Updated: Sep 21, 2026, 07:11 AM IST
परतीचा पाऊस राज्याला झोडपणार! पुण्यासह या 8 जिल्ह्यात वादळी पावसाचा इशारा, ताशी 30-40 च्या स्पीडने वारे वाहणार
Image Credit: maharashtra rain forecast

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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