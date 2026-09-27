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राज्यात दुष्काळाची घोषणा, पण 'या' जिल्ह्यांत मुसळधार पावसाची शक्यता

गेल्या काही वर्षांत कधी अतिवृष्टी, तर कधी पावसाची कमतरता अनुभवणाऱ्या महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांमध्ये यंदाचा पावसाचा अनुशेष विशेष चिंताजनक ठरला आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 27, 2026, 07:40 AM IST|Updated: Sep 27, 2026, 07:40 AM IST
राज्यात दुष्काळाची घोषणा, पण 'या' जिल्ह्यांत मुसळधार पावसाची शक्यता
Image Credit: maharashtra rain update

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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