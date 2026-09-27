राज्यात दुष्काळाची घोषणा, पण 'या' जिल्ह्यांत मुसळधार पावसाची शक्यता

राज्यातील पाऊस ओसरला आहे. कमी दाब क्षेत्राचा प्रभाव असल्याने पावसाचो जोर ओसरला आहे. कोकण, मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात विजांसह पावसाची शक्यता आहे. राज्यात ढगाळ वातावरण राहणार असून उन्हाचा चटका वाढण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे.
नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांनी बुधवारी राजधानी दिल्लीसह राजस्थान, पंजाब, हरियाणा बहुतांश तर गुजरात, उत्तर प्रदेशच्या काही भागांतून माघार घेतली असून मान्सूनच्या परतीची सीमा कायम आहे. ईशान्य मध्य प्रदेश आणि उत्तर छत्तीसगड परिसरावर तीव्र कमी दाबाचे क्षेत्र सक्रीय असून या प्रणालीची तीव्रता ओसरणार आहे.
राज्याच्या अनेक भागात पावसाची प्रतीक्षा कायम आहे. तर काही ठिकाणी हलक्या सरी हजेरी लावत आहे. राज्यात उन्हाचा चटका वाढला असून उकाडा जाणवत आहे. पूर्व विदर्भ आणि कोकणातील काही भागात तुरळक ठिकाणी पाऊस पडेल असा अंदाज हवामान खात्यानं वर्तवलाय.. सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड, ठाणे, नाशिक घाटमाथा, पुणे घाटमाथा, सातारा घाटमाथा, कोल्हापूर घाटमाथा, सांगली, सातारा, पुणे, सोलापूर, अहिल्यानगर, बीड, धाराशिव, लातूर जिल्ह्यात विजांसह हलक्या सरीचा अंदाज आहे. तर उर्वरित राज्यात ढगाळ हवामानाचा अंदाज हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविलीये.
छत्तीसगड आणि गडचिरोली परिसरात 2 दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे भामरागड तालुक्याला पुराचा मोठा वेढा पडला आहे. इंद्रावती, पर्लकोटा आणि पामुलगौतम या तीनही प्रमुख नद्यांच्या पाणीपातळीत प्रचंड वाढ झाल्याने भामरागडमधील पूरस्थिती अत्यंत गंभीर बनली आहे... या मुसळधार पुरामुळे भामरागड तालुक्यातील 50हून अधिक गावांचा उर्वरित भागाशी संपर्क पूर्णपणे तुटला आहे.
मागील काही दिवसांपासून मुंबईतील उकाड्यात वाढ झाली असून कमाल तापमानही 1 ते 2 अंश सेल्सिअसने अधिक नोंदले जात आहे. शहरात आणि उपनगरात शनिवारीही उकाडा कायम होता. हवामान विभागाच्या कुलाबा केंद्रात 33.2 अंश सेल्सिअस कमाल तापमानाची नोंद झाली. तसेच शनिवारी किमान तापमानही अधिक नोंदले गेले. सप्टेंबरमधील कमाल तापमानात पाच वर्षांनी वाढ झाली असून याआधी कुलाबा केंद्रात 7 सप्टेंबर 2020 रोजी33.5 अंश सेल्सिअस कमाल तापमानाची नोंद झाली होती.