Marathi News
'वर्षभर जगायचं कसं?' पावसामुळं सगळंच गमावून बसलेल्या हतबल जिजाबाईंची व्यथा वाचून डोळ्यात पाणी येईल

Jalna Rain Update: जालना जिल्ह्यातील गोंदेगाव येथे ढगफुटी सदृष्य पाऊस झाल्यानं कपाशी पिकं पूर्णपणे पाण्यात बुडाले आहे. त्यामुळे शेतकरी हतबल झाले आहेत. तातडीनं सरकारने सरसकट भरपाई द्यावी अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Sep 24, 2025, 07:27 PM IST
maharashtra rain update jalna rain havoc 2 47 lakh hectares crop damage

Jalna Rain Update: महापुरानं सगळं काही हिरावून नेल्यानंतर अक्षरक्षः रडकुंडीला आलेल्या या जालना जिल्ह्यातील वाकुळणी गावातील जिजाबाई अवघड. सलग तीन ते चार दिवसांच्या पावसानं जिजाबाईंच्या 3 एकर शेतात लावलेला सोयाबिन मातीमोल झालाय. सोयाबिनला नुकताच शेंगा धरल्या होत्या. पाण्याखाली सोयाबिन झाल्यानं सोयाबिनच्या शेंगा कुजल्यात. शेतातलं नुकसान कमी की काय घरातील होतं नव्हतं तेवढं पुराच्या पाण्यात वाहून गेलं. जोडधंदा म्हणून पाळलेल्या शेळ्याही पुराच्या पाण्यात वाहून गेल्यात. त्यामुळं घराच्या कारभारीण असलेल्या जिजाबाईंसमोर पुढं जगायचं कसं असा प्रश्न निर्माण झालाय.

जालन्यातील वाकूळणी गावातील अवघड वयोवृद्ध दाम्पत्यावर या अवघड वयात शेतात येऊन गुडघाभर पाण्यात सडलेली सोयाबीन बघण्याची वेळ आलीय.गेल्या दोन दिवसांपूर्वी वाकूळणी गावात अतिवृष्टी झाली त्यामुळे बाबुराव अवघड आणि जिजाबाई अवघड यांच्या मालकीच्या साडेतीन एकरावरील सोयाबीन तीन फूट पाण्यात बुडालं.तीन दिवस सगळं सोयाबीन पीक पाण्यात होतं. आणि आधी 25 दिवस झालेला पाऊस यामुळे हे सगळं सोयाबीन सडलंय.त्यामुळे जिजाबाईच्या अश्रूंचा बांध फुटलाय.तर त्यांचे पती बाबुराव अवघड यांचेही डोळे पाणावले आहेत.यंदा पेरलेले सगळं सोयाबीन पीक वाया गेल्यानं आता खायचं काय असा सवाल जिजाबाईनी केलाय

रक्ताचं पाणी करुन शेतात सोयाबिन पिकवला. कर्ज काढून पाऊण लाख रुपये शेतीत टाकले. यंदा पिकही चांगलं आलं होतं. दिवाळीत सोयाबिनची काढणी केल्यावर वर्षभराची बेगमी होईल असं वाटलं होतं. पण पावसानं त्यांच्या सगळ्या मेहनतीवर पाणी फेरलंय. वर्षभर जगायचं कसं असा यक्षप्रश्न असतानाच डोक्यावरील छप्परही टिकेल की नाही याची शाश्वती नाही. पुरामुळं घराला तडे गेलेत. त्यांचं राहतं घर कधीही कोसळण्याची भीती आहे.

अवघड दाम्पत्याचं या अतिवृष्टीमुळे अतोनात नुकसान झाल्यानं बदनापूरचे आमदार नारायण कुचे यांनीही अवघड दाम्पत्याला मदतीचं आश्वासन दिलंय. घराला तडे गेल्यानं 2 घरकुल तसेच शेळ्या वाहून गेल्यानं शेळ्यांचीही भरपाई देण्याचं आश्वासन कुचे यांनी दिलं आहे.

 अवघड दाम्पत्याला भेटून स्थानिक आमदार नारायण कुचेंनी भेट दिली. आमदार विचारपूस करायला आले म्हटल्यावर शेतक-याला देवच आल्यासारखं वाटलं. आमदारांनीही अवघड दाम्पत्याला घरकुल आणि नुकसान भरपाई देण्याचं आश्वासन दिलंय. नुकसान झालेलं अवघड दाम्पत्य फक्त प्रातिनिधिक उदाहरण आहे. गावंच्या गावं पुरानं उद्ध्वस्त झालीयेत. शेतक-यांसमोर जगण्याचा प्रश्न निर्माण झालाय. सरकारनं शेतक-यांचा मायबाप व्हावं आणि त्यांना या संकटातून बाहेर काढावं अशी मागणी होतेय.

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

Tags:
Jalna Rainjalna rain todayjalna rain newsJalna Rain News todaymarathwada rain update

