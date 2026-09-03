अरबी समुद्रात चक्राकार वारे, महाराष्ट्रातील 'या' विभागात विजांसह वादळी पावसाचा इशारा, 10 जिल्ह्यांना अलर्ट

ऑगस्टमध्ये राज्यात पावसाने ओढ दिली होती. त्यानंतर सप्टेंबर महिन्यात मात्र चांगला पाऊस होण्याची शक्यता आहे. मध्य भारतात कमी दाबाचे क्षेत्र निर्माण झाल्याने पावसासाठी पोषक हवामान निर्माण झाले आहे. याचाच परिणाम म्हणजे विदर्भात मुसळधार पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. तसंच, मराठवाड्यासह मध्य महाराष्ट्रातही विजांसह वादळी पावसाचा अलर्ट हवामान विभागाने दिला आहे.
उत्तर प्रदेशपासून कमी दाब क्षेत्र ते बांगलादेशपर्यंत आणखी एक कमी दाबाचा पट्टा विस्तारला आहे. अरबी समुद्रातील चक्राकार वाऱ्यांपासून दक्षिण गुजरात, मध्य प्रदेश ते कमी दाबाचे केंद्र या दरम्यान कमी दाबाचा पट्टा सक्रीय आहे. याचाच परिणाम विदर्भासह मराठवाड्यातील हवामानावर होत आहे.
अमरावती आणि गोंदिया जिल्ह्यात वादळी वाऱ्यासह जोरदार पावसाची शक्यता असल्याने दक्षतेचा इशारा देण्यात आला आहे. तर उत्तर महाराष्ट्रातील जळगाव, मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर आणि विदर्भातील बुलढाणा, अकोला, वाशीम, यवतमाळ, वर्धा, नागपूर, चंद्रपूर, भंडारा, गडचिरोली या जिल्ह्यांत विजांसह वादळी पावसाचा अदंजा वर्तवण्यात आला आहे. त्यामुळं या जिल्ह्यात यलो अलर्ट देण्यात आला आहे.
मध्य प्रदेश आणि परिसरावर ठळक कमी दाबाचे क्षेत्र सक्रीय आहे. त्याला लागूनच समुद्र सपाटीपासून 7.6 किमी उंचीपर्यंत चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती आहे. प्रणालीची तीव्रता कमी होऊन ही प्रणाली दक्षिण उत्तर प्रदेश आणि उत्तर मध्य प्रदेशाकडे सरकण्याची शक्यता आहे.
आज विदर्भात दमदार पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. गोंदिया आणि अमरावतीला पावसाचा ऑरेंज अलर्ट देण्यात आला आहे. नागपुरातही सकाळपासून पावसाची संततधार सुरू आहे. जुलै आणि ऑगस्ट महिन्यात पावसाची तूट राहिल्यानंतर सप्टेंबर मध्ये दमदार पावसाची अपेक्षा मात्र पावसाची तूट भरून निघण्याची शक्यता कमीच आहे.
राज्यात 1 जून ते 31 ऑगस्ट या कालावधीत सरासरीच्या टक्के तूट नोंदविण्यात आली आहे. तुलनेत पावसाची सुमारे 14.7 राज्यात या कालावधीत सरासरी 824.5 मिमी पावसाची अपेक्षा असताना प्रत्यक्षात 703.4 मिमी पाऊस झाला. सरासरीच्या 85.31 टक्के पाऊस पडला असून, 15 जिल्ह्यांमध्ये 75 टक्क्यांहून कमी पावसाची नोंद झाली आहे. विदर्भ, मराठवाड्यासह पश्चिम महाराष्ट्रातील पर्जन्य छायेच्या प्रदेशात पावसाअभावी पिके करपू लागली आहेत. आठवडाभरात पाऊस न पडल्यास पेरण्या वाया
जाण्याची भीती व्यक्त होत आहे.