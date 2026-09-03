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अरबी समुद्रात चक्राकार वारे, महाराष्ट्रातील 'या' विभागात विजांसह वादळी पावसाचा इशारा, 10 जिल्ह्यांना अलर्ट

पुढील काही दिवसांत पावसाचा जोर वाढण्याचा अंदाज असून हवामान विभागाने हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता व्यक्त केली आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 03, 2026, 09:08 AM IST|Updated: Sep 03, 2026, 09:08 AM IST
अरबी समुद्रात चक्राकार वारे, महाराष्ट्रातील 'या' विभागात विजांसह वादळी पावसाचा इशारा, 10 जिल्ह्यांना अलर्ट
Image Credit: Maharashtra rain update

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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