/शहरात पूरसद्दश्य परिस्थिती! दुकानांमध्ये आणि इमारतीच्या पहिल्या मजल्यापर्यंत पाणी; 70 ते 80 नागरिकांना छतावर आसरा घेण्याची वेळ

चाकण शहरात पावसाने थैमान घातलंय. पावसामुळे चाकण शहर जलमय झालंय. अण्णाभाऊ साठे चौकात पूरसद्दश्य परिस्थिती पाहिला मिळतंय. चाकण शहरात दुकानांमध्ये पाणी शिरले आहेत. चाकण शहरात नगरपरिषदेच्या ढिसाळ नियोजनाचा सर्वसामान्य व्यापाऱ्यांना फटका बसतोय. दरम्यान तात्काळ उपाययोजना करण्याची मागणी व्यापारी आणि नागरिकांनी केली आहे.
गेली 48 तासापासून उत्तर पुणे जिल्ह्यात सुरू आहे सातत्याने संतधार पाऊस रात्रीपासून पावसाचा जोर वाढल्याने चाकण शहराची तुंबापुरी पाहिला मिळतंय. पुण्यातील चाकण-आंबेठाण रस्त्यावरील महिंद्रा सीआयई कंपनीसमोर भीषण पूरस्थिती निर्माण झालीय. या भागातील तब्बल चार इमारतींना पाण्याचा वेढा पडला असून, जवळपास 70 ते 80 नागरिक इमारतींच्या छतावर आणि गॅलरीमध्ये अडकून पडले आहेत. नागरिक मदतीची वाट पाहत आहेत. दरम्यान, या गंभीर परिस्थितीची माहिती खेडचे तहसीलदार बेडसे साहेब यांना देण्यात आली असून, प्रशासनाकडून तातडीने मदतकार्य आणि बचाव मोहीम सुरू करण्याची मागणी केली जात आहे. -पुणे - नाशिक महामार्गावरील वाहतूक ठप्प झाली. चाकण शहराला अतिवृष्टीचा मोठा फटका बसला आहे. चाकण चौक पूर्णपणे पाण्याखाली गेले आहे. शहरातील अनेक रस्त्यांवर पाणी साचलंय.
मावळ तालुक्यातील पाटण गावात आज पहाटे एका घरावर दरड कोसळल्याची घटना घडली आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, संबंधित घरातील संपूर्ण कुटुंब ढिगाऱ्याखाली अडकल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी (DDMO), पुणे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, घटनेची माहिती मिळताच मावळचे तहसीलदार घटनास्थळी दाखल झाले असून बचावकार्य सुरू करण्यात आले आहे.
चाकण - आंबेठाणमध्ये पावसाचा कहर, तब्बल चार इमारतींना पाण्याचा वेढा https://t.co/7AP1NHFaqG < येथे वाचा लाइव्ह अपडेट्स... #Live #BreakingNews #LiveNews #Monsoon #Rain #RainUpdates #MumbaiRains #MumbaiRain #Pune #Maharashtra #MaharashtraNews चाकण शहर तुंबले, अण्णाभाऊ साठे चौकात… pic.twitter.com/zABjkeRiyC— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) July 6, 2026
या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल (NDRF) च्या पुणे येथील ५व्या बटालियनची मदत मागविण्यात आली आहे. त्यानुसार निरीक्षक रविंदर यांच्या नेतृत्वाखाली आणि सहाय्यक कमांडंट चंद्रकेतू शर्मा यांच्या देखरेखीखाली ३० सदस्यांचे (१ अधिकारी, २ वरिष्ठ अधिकारी व २७ जवान) पथक आवश्यक आपत्ती व्यवस्थापन साहित्यांसह सकाळी ५.५० वाजता घटनास्थळाकडे रवाना झाले.सध्या बचावकार्य सुरू असून, अधिकृतरीत्या कोणतीही जीवितहानी झाल्याची नोंद झालेली नाही.