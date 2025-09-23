English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Maharashtra rain: मागील दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या पावसामुळे बीड शहराला पाणीपुरवठा करणारे बिंदुसरा धरण पूर्ण क्षमतेने भरलाय.  

मानसी क्षीरसागर | Updated: Sep 23, 2025, 08:21 PM IST
दुष्काळी मराठवाड्यात शेतकऱ्यांच्या अश्रूंचा 'पूर'; शेती पाण्याखाली अन् हतबल बळीराजा
Maharashtra rain villages flooded as Marathwada reels under heaviest rain

Maharashtra Rain: शेतकरीनं आपल्या घामातून कमावलेला पैसा पुन्हा एकदा निसर्गाच्या भरवशावर मातीत टाकला. वरूणराजानं कृपा केली आणि यंदा चांगला पाऊस झाला. पेरणी केली, पिकं मोठी झालीत, फळबागा फुलल्या त्यावेळी शेतकरीला आशा होती आता आपल्या घरातील आर्थिक परिस्थिती सुधारेल, जी काही स्वप्न बघितली होती ती पूर्ण होतील. लग्नाला आलेल्या मुलांची,मुलींची लग्न मोठ्या थाटामाटात लावणार मात्र, मागील काही दिवसांपासून मराठवाड्यात सुरू असलेल्या या पावसानं शेतक-यांची सर्व स्वप्न हिरावून घेतली. मायबाप शेतक-याला मुसळधार पावसानं पुन्हा संकटात टाकलंय.. कुठे पिकं पाण्याखाली गेली आहेत तर कुठे मुसळधार पावसानं फळबाळा, भाजीपाला सडून गेलाय.

मराठवाड्याच्या जालना जिल्ह्यात सुरू असलेल्या पावसाचा द्राक्ष बागांना फटका बसला आहे. गेल्या 25 दिवसांपासून द्राक्ष बागा पाण्यात असल्यानं द्राक्षांच्या मुळ्या सडल्या आहेत. त्यामुळे यंदाच्या हंगामात द्राक्ष बागायतदारांना लाखोंचा फटका बसलाय. मदत करण्याची मागणी शेतकरी करतायत. जालना जिल्ह्यातील गोंदेगाव परीसरात कापूस, तूर आणि मूग पिकात तीन फूट पाणी साचल्यानं पिकं अक्षरक्षा सडून गेली आहेत. अनेक दिवसांपासून पिकं पाण्याखाली असल्यानं आता उत्पन्नाची आशा शेतक-यांनी सोडून दिली आहे.  त्यामुळे शेतकरी आता सरकारकडे मदतीची मागणी करतायत.

परभणी जिल्ह्यात सतत होत असलेल्या मुसळधार पावसामुळे शेती व्यवसाय उध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहे. या पावसामुळे लाखो हेक्टरवरील पिके वाया गेली आहेत. परभणी तालुक्यातील शिर्शी बुद्रुक गावात मोठं नुकसान झालं असून शेती पाण्याखाली गेली आहे.

हिंगोली जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी काल सायंकाळी मुसळधार पाऊस झालाय. वसमत तालुक्यातील खापरखेडा शिवारात ढगफुटीसदृश्य पावसामुळे, सोयाबीन कापसासह अनेक पिकांचं नुकसान झालंय.. शेतक-याची कारल्याची बाग अतिवृष्टीमुळे उद्ध्वस्त झाल्यानं शेतक-याला अश्रू अनावर झाले आहेत

गेल्या दोन दिवसापासून बीड जिल्ह्यात मुसळधार पावसाने हाहाकार माजवला आहे. जिल्ह्यातील गेवराई, बीड शिरूर कासार आणि पाटोदा परिसरात ढगफुटी सदृश्य पाऊस झाला त्यामुळे जिल्ह्यात शेती पिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. शेताला अक्षरशः तळ्याचे स्वरुप आले आहे.

लातूर जिल्ह्यात गेल्या आठ दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे शेतीचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. सोयाबीन, ऊस, मका, उडीद या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून जिल्ह्यातील सर्व नद्यांना पूर आला आहे. गुंजरगा येथील एका शेतकऱ्याने सोयाबीन आणि ऊसाचे पिक पूर्णपणे नष्ट झाल्यामुळे नैराश्येतून ओढ्याच्या पाण्यात उडी मारून आत्महत्येचा प्रयत्न केला. मात्र, गावकऱ्यांच्या तत्परतेमुळे आणि सतर्कतेमुळे त्या शेतकऱ्याचा जीव वाचला आहे.

ऐरवी पाण्यासाठी वणवण भटकणा-या मराठवाड्यात यंदा पावसाचा हाहाकार माजलाय. शेती पाण्याखाली गेलीय. धरणं, नद्या दूथडी भरून वाहतायत. मागील काही दिवपसांपासून सुरू असलेल्या या मुसळधार पावसामुळे शेतक-यांकडून मदतीची मागणी केली जातेय. सरकारने लवकरात लवकर मदत करावी अशी मागणी जोर धरू लागलीय विरोधक देखील शेतक-यांना सरकारनं तात्काळ मदत करावी अशी मागणी केलीय. तर सरकारकडून देखील लवकरात लवकर मदतीची घोषणा करण्यात आलीय.

मराठवाड्यात आभाळ फाटलंय. त्यामुळे शेतक-यांच्या डोळ्यात अश्रूंचा पूर दाटलाय. हातातोंडाशी आलेला खास पावसानं हिरावून घेतलाय. त्यामुळे जगायचं कसं? हातात असलेला पैसा शेतकरी
मातीत पेरूण मोकळा झालाय. पिकांमधून उत्पन्न मिळेल या आशेवर बसलेला शेतकरी आता पुरता हतबल झालाय. त्यामुळे या मायबाप शेतक-याला आता सरकारच तारू शकतं. त्यामुळे शेतक-यांना लवकरात लवकर मदत करून त्यांच्या डोळ्यातील अश्रू सरकारनं पुसावीत. 

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

