School Closed: मुसळधार पावसानंतर राज्यात कुठे शाळा बंद? जाणून घ्या आताची अपडेट!

Rain Affect On School:  मुंबई आणि पुण्यासह राज्यभरात पावसाचा कहर पाहायला मिळतोय.  शाळांवर काय परिणाम झालाय? जाणून घेऊया.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Sep 15, 2025, 09:30 AM IST
शाळा सुट्टी

Rain Affect On School: मुंबई आणि पुण्यासह राज्यभरात पावसाचा कहर पाहायला मिळतोय.  हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, रविवारी संध्याकाळपासून महाराष्ट्रासह मुंबईत जोरदार वर्षाव सुरू झाला. 15 सप्टेंबरच्या मध्यरात्री मेघगर्जनेसह तीव्र पाऊस सुरु झाला. शहर आणि उपनगरांच्या बहुतांश भागांना पावसाने झोडपून काढले, ज्यामुळे दृश्यमानता कमी झाली आणि सखल भागांत पाणी साचण्यास सुरुवात झाली. या पावसामुळे शाळा, महाविद्यालये आणि दैनंदिन जीवनावर गंभीर परिणाम झाला, तर पुण्यातही रात्रीपासून पावसाने हाहाकार माजवला. याचा शाळांवर काय परिणाम झाला? जाणून घेऊया.

पावसाचा वाढता जोर आणि धोका

मुंबई आणि उपनगरांत पहाटेपासून पावसाचा वेग वाढला असून, काळ्या ढगांनीआकाश व्यापले आहे. आगामी तासांत वर्षावाचा प्रचंड जोर राहण्याची शक्यता असल्याने पाणी तुंबण्याचा धोका वाढला आहे. यंत्रणा अलर्टवर असून, अंधेरी, नवी मुंबईसह पश्चिम उपनगरांत परिस्थिती गंभीर आहे. हा जोर कायम राहिल्यास अतिरिक्त उपाययोजना करण्यात येतील.

वाहतूक व्यवस्था कोलमडली

मुसळधार पावसाने मुंबईची वाहतूक पूर्णपणे विस्कळीत झाली. सायन ते दक्षिण मुंबई मार्गावर वाहनांची गर्दी, दादर येथे रस्त्याच्या कडेला पाणी साचले, तर कुर्ला, वांद्रे, खांदेश्वर स्थानकांत रेल्वे रुळांवर पाणी आले. लोकल ट्रेनचा वेग १० मिनिटे मंदावला, तर मध्य आणि हार्बर लाईनवर उशीर झाला. वडाळ्यात  मोनोरेल तांत्रिक बिघाडामुळे थांबली, ज्यामुळे प्रवाशांना त्रास झाला.

अंधेरीत पाणी साचलं 

अंधेरी सबवे येथे १ ते १.५ फूट पाणी साचल्याने वाहतूक बंद करण्यात आली आणि गोखले ब्रीज मार्गे वळविण्यात आले. आठवड्याच्या सुरुवातीला नोकरदार वर्गाची कोंडी झाली असून, प्रशासनाने जास्त वेळ घेऊन घराबाहेर पडण्याचे आणि शक्य असल्यास घरी राहण्याचे आवाहन केले आहे. या पावसाने मुंबईकरांच्या दैनंदिनाला आव्हान दिले असून, सतर्क राहण्याची गरज आहे.

पुण्यात काही ठिकाणी शाळांना सुट्टी

मुसळधार पावसामुळे पुण्यातील अनेक शाळांना सोमवारी सुट्टी जाहीर करण्यात आली. हडपसरसह विविध भागांत स्थानिक प्रशासनाने झाडपड आणि रस्त्यांवर पाणी साचल्याने मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी हा निर्णय घेतला. मुंबईतही उपनगरांतील शाळांना सुट्टी देण्यात आली, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला. हा निर्णय पावसाच्या तीव्रतेवर आधारित असून, यामुळे शैक्षणिक वेळापत्रकावर परिणाम झाला.

मुंबईत शाळा सुरु 

मुंबईतही मध्यरात्रीपासून मुसळधार पाऊस कोसळतोय. असे असले तरी मुंबईतील विविध भागात सकाळच्या सत्रातील शाळा वेळेत सुरु झाल्या. दरम्यान असाच पाऊस सुरु राहिला तर दुपारच्या सत्रातील शाळा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे.  अद्याप यासंदर्भात कोणती अपडेट आलेली नाही. 

FAQ

प्रश्न: मुंबई आणि पुण्यात मुसळधार पावसाचा परिणाम काय झाला आहे?

उत्तर: रविवारी (१४ सप्टेंबर २०२५) संध्याकाळपासून मुंबई आणि पुण्यात मुसळधार पाऊस सुरू झाला, जो मध्यरात्री मेघगर्जनेसह तीव्र झाला. यामुळे दृश्यमानता कमी झाली, सखल भागात पाणी साचले, आणि वाहतूक विस्कळीत झाली. पुण्यातील अनेक शाळांना सुट्टी जाहीर झाली, तर मुंबईत लोकल ट्रेन आणि मोनोरेल सेवेवर परिणाम झाला, विशेषतः अंधेरी सबवेमध्ये पाणी साचल्याने वाहतूक बंद झाली.

प्रश्न: पावसामुळे शाळांवर काय परिणाम झाला आहे?

उत्तर: मुसळधार पावसामुळे पुण्यातील अनेक शाळांना, विशेषतः हडपसर परिसरात, सोमवारी (१५ सप्टेंबर २०२५) सुट्टी जाहीर करण्यात आली. झाडपड आणि रस्त्यांवर पाणी साचल्याने विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी हा निर्णय घेण्यात आला. मुंबईतील उपनगरांतील शाळांनाही सुट्टी देण्यात आली आहे, ज्यामुळे शैक्षणिक वेळापत्रकावर परिणाम झाला.

प्रश्न: पावसाचा जोर वाढल्यास काय होऊ शकते आणि प्रशासनाने काय आवाहन केले आहे?

उत्तर: हवामान खात्याने पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता वर्तवली असून, मुंबईत पाणी तुंबण्याचा धोका आहे. यंत्रणा अलर्टवर आहे, आणि अंधेरी, नवी मुंबईसह अनेक भागांत परिस्थिती गंभीर आहे. प्रशासनाने प्रवाशांना जास्त वेळ घेऊन बाहेर पडण्याचे आणि शक्य असल्यास घरी राहण्याचे आवाहन केले आहे. अंधेरी सबवेमधील वाहतूक गोखले ब्रीजमार्गे वळवण्यात आली आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

