'जनाची नाही तर मनाची तरी लाज बाळगा', म्हणत BJP ने शेअर केला ठाकरेंचा 'तो' Video; म्हणाले, 'ओल्या..'

Maharashtra Rains Marathwada Flood: उद्धव ठाकरेंच्या दौऱ्याचा व्हिडीओ भाजपाने शेअर केला असून या व्हिडीओमधून त्यांनी राऊतांना लक्ष्य केलंय.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Sep 26, 2025, 11:29 AM IST
ठाकरेंच्या खासदारवर साधला निशाणा (प्रातिनिधिक फोटो)

Maharashtra Rains Marathwada Flood: अतीवृष्टीचा आणि पूराचा फटका बसलेल्या मराठवड्यातील बीड आणि धाराशिव जिल्ह्याचा राज्याचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी गुरुवारी दौरा केला. या जिल्ह्यांमधील पूरग्रस्त शेतकऱ्यांची भेट घेऊन उद्धव ठाकरेंनी त्यांच्या व्यथा ऐकून घेतल्या. यावेळेस त्यांच्यासोबत पक्षाचे खासदार संजय राऊतही होते. उद्धव ठाकरेंच्या दौऱ्यादरम्यान त्यांची सोबत केलेल्या संजय राऊतांचा एक व्हिडीओ भारतीय जनता पार्टीने शेअर करत, "जनाची नाही तर किमान मनाची तरी लाज बाळगा" असा टोला लगावला आहे. ठाकरेंच्या दौऱ्यातील एक व्हिडीओ शेअर करत भाजपाने राऊत शेतकऱ्यांबद्दल संवेदनशील नसल्याचा आरोप केलाय.

काय आहे व्हिडीओत 

उद्धव ठाकरेंनी पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना भेट दिली. त्यांनी शेताच्या बांधावर जाऊन पहाणी केली. वाटेत जिथे जिथे शेतकरी उद्धव ठाकरेंच्या ताफ्याला हात दाखवत होते तिथे उद्धव ठाकरेंनी ताफा थांबवून शेतकऱ्यांशी चर्चा केली. उद्धव ठाकरेंनी रस्त्यात ताफा थांबवून शेतकऱ्यांशी संवाद साधतानाचा आणि निवेदनं स्वीकारतानाचा व्हिडीओ भाजपाने पोस्ट करत संजय राऊतांवर निशाणा साधला आहे. नेमकं काय म्हटलंय भाजपाने जाणून घेऊयात...

भाजपाने काय म्हटलंय?

उद्धव ठाकरे कारबाहेर उभे राहून शेतकऱ्यांशी बोलताना राऊत कारमध्येच बसल्याचं भाजपाने शेअर केलेल्या व्हिडीओत दिसत आहे. "संजय राऊत तुम्हाला लाज वाटली पाहिजे!" अशा मथळ्याखाली भाजपाचे प्रसारमाध्यम समन्वयक नवनाथ बन यांनी उद्धव ठाकरेंच्या धाराशीव दौऱ्यातील एक व्हिडीओ शेअर केला आहे. "ओल्या दुष्काळाची पाहणी करण्यासाठी उद्धवजी ठाकरे गेले असताना जनाब संजय राऊत हे गाडीत बसून काजू बादाम खात होते," असा आरोप बन यांनी केला आहे.

साधं सौजन्यही तुम्ही...

"शेतकऱ्यांना बांधावर जाऊन भेटण्यापेक्षा मर्सिडिज कारमध्ये बसून काजू बादाम खाणं राऊतांना जास्त महत्वाचं वाटतं?" असा सवाल बन यांनी उपस्थित केला आहे. "शेतकऱ्यांना मदत करायची नाहीच पण गाडीतून उतरून शेतकऱ्यांशी संवाद साधण्याचं साधं सौजन्यही तुम्ही दाखवू शकत नाहीत. जनाची नाही तर किमान मनाची तरी लाज बाळगा!" असा टोला बन यांनी लगावला आहे.

कर्जमाफी घेणारच

दरम्यान, उद्धव ठाकरेंनी या दौऱ्यामध्ये कर्जमाफी घेतल्याशिवाय आम्ही शांत बसणार नाही. प्रसंगी येथील शेतकऱ्यांसोबत आम्ही रस्त्यावर उतरु असा शब्द स्थानिकांना दिला आहे. सरकारने दिलेली मदत ही पुरेशी नसून आर्थिक मदतची रक्कम वाढवून देण्याची मागणी ठाकरेंनी केली. 

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

