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शेतकऱ्यांचे टेन्शन वाढणार, ऑगस्टच्या पावसाबाबत हवामान विभागाचा धडकी भरवणारा अंदाज

सध्या विभागात कुठेही पाऊस नसल्यामुळे खरीप हंगामातील पिकांवर संकट निर्माण झाले आहे. पिकांना गरज असतानाच पावसाने पाठ फिरवल्याने शेतकरी चिंतेत आहेत.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 28, 2026, 08:26 AM IST|Updated: Aug 28, 2026, 08:26 AM IST
शेतकऱ्यांचे टेन्शन वाढणार, ऑगस्टच्या पावसाबाबत हवामान विभागाचा धडकी भरवणारा अंदाज
Image Credit: maharashtra weather

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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शेतकऱ्यांचे टेन्शन वाढणार, ऑगस्टच्या पावसाबाबत हवामान विभागाचा धडकी भरवणारा अंदाज
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