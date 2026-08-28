/शेतकऱ्यांचे टेन्शन वाढणार, ऑगस्टच्या पावसाबाबत हवामान विभागाचा धडकी भरवणारा अंदाज

राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून उन-पावसाचा खेळ सुरू आहे. राज्याच्या काही भागात हलक्या पावसाच्या सरी पडत आहेत. जुनमध्ये पावसाने दडी मारल्यानंतर जुलैमध्ये पावसाने धुमाकुळ घातला होता. मात्र त्यानंतर ऑगस्ट महिन्यात पुन्हा पावसाने ओढ दिली आहे. आता ऑगस्ट महिन्याचे काहीच दिवस उरले असतानाही राज्यात जोरदार पावसाची शक्यता कमीच आहे.
जूनमध्ये ओढ दिल्यानंतर जुलैमध्ये धुवाधार बरसलेल्या पावसाने ऑगस्टमध्ये मात्र दडी मारली आहे. पुढील काही दिवस अशीच स्थिती राहणार असून फक्त तुरळक सरी बरसतील असा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवला आहे. ऑगस्टअखेरपर्यंत पावसाची 54 टक्के तूट असल्यामुळे बळीराजाची चिंता वाढली आहे.
आज मराठवाड्यातील हिंगोली, लातूर आणि नांदेड जिल्ह्यांत तुरळक ठिकाणी विजांसह पावसाची शक्यता वर्तवली आहे. तर, उर्वरित राज्यात ढगाळ हवामानासह हलक्या पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. मराठवाड्यात तुरळक ठिकाणी विजांसह पावसाचा अंदाज आहे. उर्वरित राज्यात ढगाळ हवामानासह उन-सावल्यांचा खेळात हलक्या सरींची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे.
पश्चिम बंगाल आणि ओडिशाच्या किनाऱ्यालगत समुद्र सपाटीपासून 3.1 आणि 5.8 किमी उंचीदरम्यान चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती असून उद्यापर्यंत नवीन कमी दाबाचे क्षेत्र तयार होण्याची शक्यता आहे. अग्नेय उत्तर प्रदेशात कमी दाब क्षेत्र सक्रीय असून त्याला लागून समुद्र सपाटीपासून 5.8 किमी उंचीपर्यंत चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती आहे.
ऑगस्टमध्ये मध्य महाराष्ट्र वगळता इतर जिल्ह्यांमध्ये पाऊस झालेला नाही. यातच सद्यस्थितीत राज्यातील हवामानाची स्थिती मुसळधार पावसासाठी अनुकूल नाही. त्यामुळे तुरळक श्रावणसरी बरसतील असाच अंदाज आहे. मात्र कोकणासह मुंबई, सिंधुदुर्ग, रायगड, पालघर, ठाणे जिल्ह्यांत पुढील काही दिवस मध्यम स्वरूपाच्या पावसाचा अंदाज आहे. त्यामुळे कोणत्याही जिल्ह्याला अलर्ट नाही.