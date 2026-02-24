English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • महाराष्ट्र बातम्या
राज्यसभेसाठी भाजपकडून 4 तर एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेकडून 3 उमेदवारांची नावं निश्चित? उमेदवारांची लिस्ट फायनल केंद्राकडे पाठवणार

भाजप आणि शिंदेंच्या शिवसेनेकडूनही राज्यसभेसाठी उमेदवारांची नावं निश्चित करण्यात आल्याची माहिती आहे. भाजपकडून 4 आणि एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेकडून 3 नावांची चर्चा आहे. पार्थ पवार यांची वर्णी लागण्याची शक्यता आहे. राज्यसभेसाठी 16 मार्चला निवडणूक होणार आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Feb 24, 2026, 06:33 PM IST
Maharashtra Rajya Sabha Election : मार्च महिन्यात महाराष्ट्रासह देशाच्या राजकारमात मोठ्या घडमाोडी घडणार आहेत. राज्यसभेसाठी महायुतीकडूनही जोरदार तयारी सुरु आहे. भाजप आणि शिंदेंच्या शिवसेनेकडून राज्यसभेसाठी उमेदवारांची नाव निश्चित करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. 16 मार्चला राज्यसभेच्या 7 जागांसाठी निवडणुका होणार आहेत.  जाणून घेऊया राज्यसभेसाठी कोणती नावे चर्चेत आहेत. 

भाजप आणि एकनाथ शिंदे कोणत्या नेत्यांना संधी देणार?

महाविकाआघाडी आणि महायुतीच्या दिग्गज नेत्यांचा राज्यसभेतील कार्यकाळ संपणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर भाजप आणि शिंदेंच्या शिवसेनेकडूनही राज्यसभेसाठी काही नेत्यांची नावं निश्चित करण्यात आली आहेत.  भाजपकडून विनोद तावडे, रामदास आठवले, विजया रहाटकर, धैर्यशील
पाटलांच्या नावाची चर्चा आहे. तर एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेकडून राहुल शेवाळे, शायना एनसी, संजय निरूपम यांची नावावर चर्चा सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.  

पार्थ पवार यांची वर्णी लागणार?

राष्ट्रवादीकडून पार्थ पवार यांची राज्यसभेवर वर्णी लागणार आहे. राष्ट्रवादीच्या कोअर कमिटीच्या बैठकीत त्याबाबत निर्णय झाल्याची माहिती आहे... सुनेत्रा पवार यांच्या उपस्थितीत झालेल्या कोअर कमिटीच्या बैठकीत पार्थ पवार यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब झाल्याचं समजतंय.

महाराष्ट्रातील 7 खासदारांचा राज्यसभेतील कार्यकाळ संपणार

महाराष्ट्रातील 7 खासदारांचा राज्यसभेतील कार्यकाळ संपणार आहे. शरद पवार, डॉ. भागवत कराड, फौजिया खान, प्रियंका चतुर्वेदी, धैर्यशील पाटील, रजनी पाटील, रामदास आठवले या महाराष्ट्रातील खासदारांचा समावेश आहे. कार्यकारिणीच्या बैठकीत भाजपच्या उमेदवारांची नाव निश्चित होणार असल्याचं गिरीश महाजन यांनी म्हटल. उमेदवारांची लिस्ट फायनल झाल्यानंतर केंद्राकडून नाव फायनल होणार असल्याचं रोखठोक मतही गिरीश महाजन यांनी मांडले.

राज्यसभेसाठी कोणाचे किती खासदार निवडून येतील?

भाजपकडे  131 + 1 अपक्षाचा पाठिंबा असे 132 आमदार आहेत. जर एक खासदार निवडण्यासाठी 37 मतांची गरज आहे म्हणजेच म्हणजे एकट्या भाजपचे 3 ते 4 खासदार निवडून येऊ शकतात. तर शिंदेंच्या शिवसेनेकडे 57 + 1 अपक्षाचा पाठिंबा असे 58 आमदार आहेत. म्हणजे शिंदेंचा देखील एकच खासदार निवडून येऊ शकतो.. तसंच एकनाथ शिंदेंकडे 20 मते अतिरिक्त असतील.  महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीत महायुतीच्या झोळीत जनतेनं भरभरून मतं टाकलीत. त्यामुळे महायुतीकडे संख्याबळ जास्त असल्यानं त्यांचेच जास्त खासदार राज्यसभेवर निवडून जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महायुती म्हणून लढल्यास भाजपचे 3, शिंदेंच्या शिवसेनेचा एक आणि दादांच्या राष्ट्रवादीचा एक खासदार राज्यसभेवर निवडून जाणार यात शंका नाही.

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Maharashtra Rajya Sabha ElectionMaharashtra Rajya Sabha Election 4 candidates from BJPMaharashtra Rajya Sabha Election 3 candidates from Eknath Shinde's Shiv SenaRajya sabhaराज्यसभा

