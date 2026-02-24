राज्यसभेसाठी भाजपकडून 4 तर एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेकडून 3 उमेदवारांची नावं निश्चित? उमेदवारांची लिस्ट फायनल केंद्राकडे पाठवणार

Maharashtra Rajya Sabha Election : मार्च महिन्यात महाराष्ट्रासह देशाच्या राजकारमात मोठ्या घडमाोडी घडणार आहेत. राज्यसभेसाठी महायुतीकडूनही जोरदार तयारी सुरु आहे. भाजप आणि शिंदेंच्या शिवसेनेकडून राज्यसभेसाठी उमेदवारांची नाव निश्चित करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. 16 मार्चला राज्यसभेच्या 7 जागांसाठी निवडणुका होणार आहेत. जाणून घेऊया राज्यसभेसाठी कोणती नावे चर्चेत आहेत.
महाविकाआघाडी आणि महायुतीच्या दिग्गज नेत्यांचा राज्यसभेतील कार्यकाळ संपणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर भाजप आणि शिंदेंच्या शिवसेनेकडूनही राज्यसभेसाठी काही नेत्यांची नावं निश्चित करण्यात आली आहेत. भाजपकडून विनोद तावडे, रामदास आठवले, विजया रहाटकर, धैर्यशील
पाटलांच्या नावाची चर्चा आहे. तर एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेकडून राहुल शेवाळे, शायना एनसी, संजय निरूपम यांची नावावर चर्चा सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
राष्ट्रवादीकडून पार्थ पवार यांची राज्यसभेवर वर्णी लागणार आहे. राष्ट्रवादीच्या कोअर कमिटीच्या बैठकीत त्याबाबत निर्णय झाल्याची माहिती आहे... सुनेत्रा पवार यांच्या उपस्थितीत झालेल्या कोअर कमिटीच्या बैठकीत पार्थ पवार यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब झाल्याचं समजतंय.
महाराष्ट्रातील 7 खासदारांचा राज्यसभेतील कार्यकाळ संपणार आहे. शरद पवार, डॉ. भागवत कराड, फौजिया खान, प्रियंका चतुर्वेदी, धैर्यशील पाटील, रजनी पाटील, रामदास आठवले या महाराष्ट्रातील खासदारांचा समावेश आहे. कार्यकारिणीच्या बैठकीत भाजपच्या उमेदवारांची नाव निश्चित होणार असल्याचं गिरीश महाजन यांनी म्हटल. उमेदवारांची लिस्ट फायनल झाल्यानंतर केंद्राकडून नाव फायनल होणार असल्याचं रोखठोक मतही गिरीश महाजन यांनी मांडले.
भाजपकडे 131 + 1 अपक्षाचा पाठिंबा असे 132 आमदार आहेत. जर एक खासदार निवडण्यासाठी 37 मतांची गरज आहे म्हणजेच म्हणजे एकट्या भाजपचे 3 ते 4 खासदार निवडून येऊ शकतात. तर शिंदेंच्या शिवसेनेकडे 57 + 1 अपक्षाचा पाठिंबा असे 58 आमदार आहेत. म्हणजे शिंदेंचा देखील एकच खासदार निवडून येऊ शकतो.. तसंच एकनाथ शिंदेंकडे 20 मते अतिरिक्त असतील. महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीत महायुतीच्या झोळीत जनतेनं भरभरून मतं टाकलीत. त्यामुळे महायुतीकडे संख्याबळ जास्त असल्यानं त्यांचेच जास्त खासदार राज्यसभेवर निवडून जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महायुती म्हणून लढल्यास भाजपचे 3, शिंदेंच्या शिवसेनेचा एक आणि दादांच्या राष्ट्रवादीचा एक खासदार राज्यसभेवर निवडून जाणार यात शंका नाही.