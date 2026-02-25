खातेवाटपावरून अधिवेशनात विरोधकांचा सभागृहात गोंधळ, शिंदे सभागृहात असताना इतर हा निर्णय का?

एकनाथ शिंदेंनी त्यांच्या खात्याची जबाबदारी इतरांना दिल्यानंतर विरोधक सभागृहात चांगलेच आक्रमक झालेत, शिंदे सभागृहात असताना इतर मंत्र्यांना जबाबदारी कशी असा सवाल भास्कर जाधव, वडेट्टीवारांनी केलाय. दरम्यानयावेळी सभागृहात विरोधक आणि सत्ताधा-यांमध्ये चांगलीच खडाजंगी झाली.
शंभूराज देसाई, दादा भुसे आणि उदय सामंतांकडे दिली आहे, दरम्यान या निर्णयावर विरोधकांनी सभागृहात आक्षेप घेतलाय. एकनाथ शिंदे विधिमंडळात असताना त्यांच्याकडील खात्यांची जबाबदारी इतरांकडे का? असा सवाल भास्कर जाधव यांनी केलाय.. दरम्यान यानंतर सत्ताधा-यांनी देखील पलटवार केलाय.
राज्यमंत्री असताना इतर खात्याच्या मंत्र्यांवर जबाबदारी देऊन सरकार नवीन पायंडा पाडत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात आलाय, तसंच इतर मंत्र्यांवर जबाबदारी देणं हे नियमात नसल्याचंही वडेट्टीवारांनी म्हटलंय. तर वडेट्टीवारांचा दावा विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी फेटाळून लावला आहे. सभागृहात कोणताही नवीन पायंड पडत नाही. आधीपासून हा नियम असल्याचं नार्वेकरांनी म्हटलंय.
विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकरांना पत्र लिहून शिंदेंच्या त्यांच्याकडील खात्यांची जबाबदारी इतर मंत्र्यावर टाकलीय.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाची जबाबदारी मंत्री दादाजी भुसे यांच्यावर टाकण्यात आलीय. नगर विकासाची जबाबदारी मंत्री उदय सामंत यांच्यावर तर गृहनिर्माण विभागाची जबाबदारी मंत्री शंभूराजे देसाई
यांच्यावर देण्यात आलीय.
काहीही गैर नसल्याचं म्हणत विधानसभाध्यक्षांनी विरोधकांचे आरोप फेटाळून लावले आहेत.