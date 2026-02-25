English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

खातेवाटपावरून अधिवेशनात विरोधकांचा सभागृहात गोंधळ, शिंदे सभागृहात असताना इतर हा निर्णय का?

राज्यमंत्री असताना इतर खात्याच्या मंत्र्यांवर जबाबदारी देऊन सरकार नवीन पायंडा पाडत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात आलाय, तसंच इतर मंत्र्यांवर जबाबदारी देणं हे नियमात नसल्याचंही वडेट्टीवारांनी म्हटलंय.

नेहा चौधरी | Updated: Feb 25, 2026, 12:12 AM IST
खातेवाटपावरून अधिवेशनात विरोधकांचा सभागृहात गोंधळ, शिंदे सभागृहात असताना इतर हा निर्णय का?

एकनाथ शिंदेंनी त्यांच्या खात्याची जबाबदारी इतरांना दिल्यानंतर विरोधक सभागृहात चांगलेच आक्रमक झालेत, शिंदे सभागृहात असताना इतर मंत्र्यांना जबाबदारी कशी असा सवाल भास्कर जाधव, वडेट्टीवारांनी केलाय. दरम्यानयावेळी सभागृहात विरोधक आणि सत्ताधा-यांमध्ये चांगलीच खडाजंगी झाली.

Add Zee News as a Preferred Source

एकनाथ शिंदेंनी त्यांच्याकडील खात्यांची जबाबदारी इतर मंत्र्यांवर टाकल्यानंतर सभागृहात चांगलीच खडाजंगी पाहायला मिळाली, शिंदेंनी अधिवेशनापुरता त्यांच्याकडील अतिरिक्त खात्यांची जबाबदारी
शंभूराज देसाई, दादा भुसे आणि उदय सामंतांकडे दिली आहे, दरम्यान या निर्णयावर विरोधकांनी सभागृहात आक्षेप घेतलाय. एकनाथ शिंदे विधिमंडळात असताना त्यांच्याकडील खात्यांची जबाबदारी इतरांकडे का? असा सवाल भास्कर जाधव यांनी केलाय.. दरम्यान यानंतर सत्ताधा-यांनी देखील पलटवार केलाय.

राज्यमंत्री असताना इतर खात्याच्या मंत्र्यांवर जबाबदारी देऊन सरकार नवीन पायंडा पाडत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात आलाय, तसंच इतर मंत्र्यांवर जबाबदारी देणं हे नियमात नसल्याचंही वडेट्टीवारांनी म्हटलंय. तर वडेट्टीवारांचा दावा विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी फेटाळून लावला आहे. सभागृहात कोणताही नवीन पायंड पडत नाही. आधीपासून हा नियम असल्याचं नार्वेकरांनी म्हटलंय. 

विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकरांना पत्र लिहून शिंदेंच्या त्यांच्याकडील खात्यांची जबाबदारी इतर मंत्र्यावर टाकलीय. 

कोणाकडे कोणत्या खात्याची जबाबदारी? 

सार्वजनिक बांधकाम विभागाची जबाबदारी मंत्री दादाजी भुसे यांच्यावर टाकण्यात आलीय. नगर विकासाची जबाबदारी मंत्री उदय सामंत यांच्यावर तर गृहनिर्माण विभागाची जबाबदारी मंत्री शंभूराजे देसाई
यांच्यावर देण्यात आलीय.

एकनाथ शिंदेंच्या निर्णयानंतर सभागृहात विरोधक आणि सत्ताधा-यांमध्ये चांगलीच जुंपली. शिंदे सभागृहात असताना इतर मंत्र्यांकडे जबाबदारी का? असा सवाल करत विरोधक चांगलेच आक्रमक झालेत. मात्र, यात
काहीही गैर नसल्याचं म्हणत विधानसभाध्यक्षांनी विरोधकांचे आरोप फेटाळून लावले आहेत.

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
budget session 2026Budget Session 2026 news in marathiOpposition angry over Maharashtra government work

इतर बातम्या

कौटुंबीक वादातून बदला घेण्यासाठी शेजा-यानं केला दोन मुलींच्...

महाराष्ट्र बातम्या