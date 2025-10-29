English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
घराणेशाहीच्या राजकारणात महाराष्ट्राने UPला टाकलं मागे, Report ऐकून म्हणाल, 'कार्यकर्ते सतरंज्या उचलण्यासाठीच'

Dynastic In Maharashtra Politics: महाराष्ट्रातील राजकीय क्षेत्रात वारसा-प्रधान नेत्यांची संख्या देशात सर्वाधिक आहे. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Oct 29, 2025, 04:22 PM IST
महाराष्ट्र घराणेशाही

Dynastic In Maharashtra Politics: महाराष्ट्रात सध्या सर्वाधिक चर्चा ही राजकारणाची होत असते. नागरिकांना मिळणाऱ्या सुविधा, भेडसावणाऱ्या समस्या यांवर चर्चा करण्यापेक्षा कोणत्या नेते आणि त्यांचा परिवार यांचाच उदोउदो चालल्याचं चित्र आजुबाजूला पाहायला मिळतं. नेत्यानंतर त्यांची मुले राजकारणाचा वारसा चालवतात. त्यामुळे कार्यकर्ते सतरंजी उचलायला असतात, ही खोचक टीका अनेकदा खरी वाटते. नुकत्याच समोर आलेल्या अहवालानुसार, महाराष्ट्रात घराणेशाहीचे वर्चस्व दिसून आले आहे.

एका अभ्यासानुसार, महाराष्ट्रातील राजकीय क्षेत्रात वारसा-प्रधान नेत्यांची संख्या देशात सर्वाधिक आहे. एकूण 433 लोकप्रतिनिधींपैकी 108 जण (25 टक्के) कुटुंबीय राजकीय पार्श्वभूमीतून उदयास आले आहेत. पूर्वी उत्तर भारत यासाठी ओळखला जायचा. पण आता महाराष्ट्राने आघाडी घेतलीय. यामुळे निवडणुकांमध्ये घराण्यांचे वजन वाढले असून, नव्या चेहऱ्यांना संधी मर्यादित झाल्याचे चित्रही दिसतंय.

उत्तर प्रदेश आणि बिहारचे स्थान

उत्तर प्रदेशात 613 प्रतिनिधींपैकी 133 (21.69 टक्के) आणि बिहारमध्ये 374 पैकी 89 (23.79 टक्के) नेते कुटुंबपरंपरेच्या जोरावर सत्तेत आहेत. हे प्रमाण महाराष्ट्रापेक्षा थोडे कमी असले तरी, या राज्यांतही 'राजकीय राजघराणी'ंचे प्राबल्य दिसते. यामुळे उत्तर भारतातील राजकारणावर घराणेशाहीचा ठसा अधिक गडद झाला असून, स्थानिक पातळीवरून राष्ट्रीय राजकारणापर्यंत प्रभाव टिकवला जात असल्याचे रिसर्चमध्ये समोर आले आहे. 

पक्षीय विश्लेषणातील फरक

भारतीय जनता पक्षात (भाजप) एकूण 387 प्रतिनिधींपैकी केवळ 18.62 टक्के (72 जण) घराणेशाहीतून आहेत, जे अपेक्षेपेक्षा कमी आहे. उलट, काँग्रेसमध्ये 857 पैकी 285 (33.25 टक्के) नेते कुटुंबीय वारशाने सत्तेत आले आहेत. समाजवादी पक्षात (सपा) हे प्रमाण 34.81 टक्के आणि जनता दल (यु) मध्ये 34.57 टक्के आहे. यातून पक्षांच्या धोरणातील विरोधाभास दिसतो, जेव्हा ते घराणेशाहीवर टीका करतात तेव्हा स्वतःच्या रांगेतही तीच पद्धत दिसत असल्याचे अहवालात म्हटलंय.

गांधी कुटुंबाचे उदाहरण

काँग्रेसमध्ये नेहरू-गांधी घराण्याचे वर्चस्व अटळ आहे. सोनिया गांधी राज्यसभेच्या खासदार असून, त्यांचे पुत्र राहुल गांधी रायबरेलीचे लोकसभेत प्रतिनिधी आणि विरोधी पक्षनेते आहेत. मुलगी प्रियांका गांधी पक्षाच्या महासचिव व कार्यकारिणी सदस्य आहेत. इंदिरा, राजीव यांच्या वारशाने सुरू झालेली ही साखळी सतत टीकेचे केंद्र आहे, ज्यामुळे काँग्रेसच्या घराणेशाहीला राष्ट्रीय पातळीवर आव्हान मिळत असताना दिसतय, असं अहवालात म्हटलंय. 

राजकारणातील आव्हान काय?

घराणेशाहीला निवडणूक मुद्दा बनवणारे पक्ष स्वतः त्यांच्या जाळ्यात अडकले आहेत. हा अभ्यास विद्यमान खासदार-आमदारांवर आधारित आहे. यामुळे राजकीय लोकशाहीच्या आरोग्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत. नव्या पिढीला संधी देण्याच्या दाव्यांमुळे घराणेप्रधान व्यवस्था बदलण्याची गरज जनसामान्यातून व्यक्त होत आहे. महाराष्ट्रासह उत्तर भारतात हे प्रमाण वाढल्याने, राजकारण अधिक केंद्रीकृत आणि कुटुंबनिरभर होत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. 

FAQ 

१. महाराष्ट्रात घराणेशाहीचे राजकारण किती टक्के आहे?

उत्तर: अभ्यासानुसार, महाराष्ट्रातील ४३३ लोकप्रतिनिधींपैकी १०८ जण (२५ टक्के) कुटुंबीय राजकीय वारशाने सत्तेत आहेत. देशात हे प्रमाण सर्वाधिक आहे.

२. काँग्रेस आणि भाजपमध्ये घराणेशाहीचे प्रमाण किती आहे?

उत्तर: काँग्रेसमध्ये ८५७ पैकी २८५ (३३.२५ टक्के) नेते घराणेशाहीतून आहेत, तर भाजपमध्ये ३८७ पैकी ७२ (१८.६२ टक्के) नेते असे आहेत.

३. उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये किती प्रतिनिधी घराणेशाहीचे आहेत?

उत्तर: उत्तर प्रदेशात ६१३ पैकी १३३ (२१.६९ टक्के) आणि बिहारमध्ये ३७४ पैकी ८९ (२३.७९ टक्के) प्रतिनिधी कुटुंबपरंपरेच्या जोरावर राजकारणात आहेत.

