English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य निवडणुंकाबाबत सर्वात मोठी अपडेट! 34 जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षपदाचं आरक्षण जाहीर

स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे. जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षपदाचं आरक्षण जाहीर झाले आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Sep 12, 2025, 03:21 PM IST
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य निवडणुंकाबाबत सर्वात मोठी अपडेट! 34 जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षपदाचं आरक्षण जाहीर

Maharshtra Local Body Election Updates:  स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या हालचालींना वेग आला आहे.  महाराष्ट्र जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापतींचे आरक्षण जाहीर झाले आहे (ZP President Reservation).   ग्रामविकास विभागाकडून अधिसूचना जाहीर करण्यात आली आहे.  34 जिल्हा परिषद अध्यक्ष पदासाठीचे आरक्षण घोषित करण्यात आले आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांची बैठक पार पडली. नवी दिल्लीतील इंडिया इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर डेमॉक्रसी अँड इलेक्टोरल मॅनेजमेंट (IIIDEM) येथे या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत हाराष्ट्र जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापतींचे आरक्षण जाहीर करण्यात आले. 

महाराष्ट्रातील 34 जिल्हा परिषद अध्यक्षपदांसाठी असलेल्या आरक्षणाची  संपूर्ण यादी 

पालघर - अनुसुसूचित जमाती
रायगड- सर्वसाधारण
रत्नागिरी- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)
सिंधुदुर्ग - सर्वसाधारण
नाशिक -सर्वसाधारण
धुळे -नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)
नंदूरबार-अनुसूचित जमाती
जळगांव - सर्वसाधारण
अहिल्यानगर अनुसूचित जमाती (महिला)
पुणे -सर्वसाधारण
सातारा- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)
सांगली - सर्वसाधारण (महिला)
सोलापूर - नागरिकांचा मागास प्रवर्ग
कोल्हापूर- सर्वसाधारण (महिला)
छत्रपती संभाजीनगर -सर्वसाधारण
जालना - नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)
बीड -  अनुसूचित जाती (महिला)
हिंगोली -अनुसूचित जाती
नांदेड - नागरिकांचा मागास प्रवर्ग
धाराशिव - नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)
लातूर - सर्वसाधारण (महिला)
अमरावती - सर्वसाधारण (महिला)
अकोला - अनुसूचित जमाती (महिला)
परभणी - अनुसूचित जाती 
वाशिम अनुसूचित जमाती (महिला)
बुलढाणा -सर्वसाधारण
यवतमाळ सर्वसाधारण
नागपूर - नागरिकांचा मागास प्रवर्ग
वर्धा- अनुसूचित जाती
भंडारा - नागरिकांचा मागास प्रवर्ग
गोंदिया - सर्वसाधारण (महिला)
चंद्रपूर - अनुसूचित जाती (महिला)
गडचिरोली -सर्वसाधारण (महिला)

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
maharashtraLocal Body Electionzilha parishadजिल्हा परिषदमहाराष्ट्र

इतर बातम्या

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य निवडणुंकाबाबत सर्वात मोठी अ...

महाराष्ट्र बातम्या