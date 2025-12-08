महाराष्ट्रात आरोग्य व्यवस्थेचे धिंडवडे! ब्लेड,बाण आणि बांबूच्या मदतीने बाळंतपण; कुठे गेली सुरक्षित मातृत्व योजना?

Maharashtra Risky Childbirth: महाराष्ट्र सरकारने माता आणि नवजात बालकांचा मृत्यू थांबवण्यासाठी 'सुरक्षित मातृत्व योजना' राबवली आहे. गेल्या दीड वर्षात या योजनेसाठी तब्बल 771 कोटी रुपये खर्च केले गेले. मात्र हा पैसा नेमका कुठे जातो? असा प्रश्न आता उपस्थित होतोय. सुरक्षित बाळंतपण होणं हा गर्भवतीचा अधिकार आहे. याची जबाबदारी सरकार आणि पर्यायाने आरोग्य विभागाची आहे. पण आजही बाळंतपणावेळी सामान्य सुविधाही उपलब्ध नसल्याचे दिसून येत आहे. कारण दुर्गम भागात आजही बाळंतपण अतिशय जीवघेण्या पद्धतीने होत आहेत.
नंदुरबार जिल्ह्यातील सातपुडा पर्वतांच्या दऱ्यां-खोऱ्यांत अजूनही बाण, ब्लेड आणि बांबूच्या काड्या वापरून प्रसूती केली जाते. हे काम करणाऱ्यांची ही तिसरी-चौथी पिढी आहे. वैद्यकीय सुविधा, स्टेराइल उपकरणे, प्रशिक्षित डॉक्टर-नर्स यांचा थांगपत्ता नसताना महिलांचे आयुष्य धोक्यात घातले जाते.
सरकारी आकडेवारीत “महाराष्ट्रात संस्थात्मक प्रसूतीचे प्रमाण झपाट्याने वाढले” असा दावा केला जातो. पण दुसरीकडे प्रत्यक्षात मात्र आदिवासी आणि दुर्गम भागातील अनेक गर्भवती आजही घरीच, असुरक्षित व अस्वच्छ परिस्थितीत बाळाला जन्म देतात. यामुळे माता व बाळ दोघांचाही जीव धोक्यात येत असल्याचे वास्तव दुर्लक्षित करता येणार नाही.
कोट्यवधी रुपये खर्चूनही दुर्गम भागापर्यंत मूलभूत आरोग्यसेवा पोहोचलेली नाही. रस्ते नाहीत, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे अपुरी किंवा बंदच असतात, ॲम्बुलन्स ये-जात नाही. त्यामुळे महिलांना पर्यायच उरलेला नाही, हे चित्र आहे. जीवावर उदार होऊन पारंपरिक धोकादायक पद्धतीचा आधार घ्यावा लागत असल्याचे दिसून येत आहे.
सरकारकडून वेळोवेळी सर्व गर्भवतींना मोफत व सुरक्षित प्रसूती असे जाहीर करण्यात येते. पण नंदुरबारसारख्या भागात आजही बांबू-ब्लेडने बाळंतपण होत असतील तर 771 कोटींच्या निधीचा हिशोब कोण देणार? असा प्रश्न विचारले जातात. ही परिस्थिती केवळ नंदुरबारची नाही तर राज्यातील अनेक आदिवासी आणि डोंगराळ भागांत अशीच भयावह स्थिती आहे. आरोग्य व्यवस्थेच्या नावावर होणारी ही सगळ्यात मोठी थट्टा असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया नागरिक देत आहेत.
