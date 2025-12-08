English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
महाराष्ट्रात आरोग्य व्यवस्थेचे धिंडवडे! ब्लेड,बाण आणि बांबूच्या मदतीने बाळंतपण; कुठे गेली सुरक्षित मातृत्व योजना?

Maharashtra Risky Childbirth:  सातपुडा पर्वतांच्या दऱ्यां-खोऱ्यांत अजूनही बाण, ब्लेड आणि बांबूच्या काड्या वापरून प्रसूती केली जाते. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Dec 8, 2025, 02:27 PM IST
धक्कादायक प्रसूती

Maharashtra Risky Childbirth: महाराष्ट्र सरकारने माता आणि नवजात बालकांचा मृत्यू थांबवण्यासाठी 'सुरक्षित मातृत्व योजना' राबवली आहे. गेल्या दीड वर्षात या योजनेसाठी तब्बल 771 कोटी रुपये खर्च केले गेले. मात्र हा पैसा नेमका कुठे जातो? असा प्रश्न आता उपस्थित होतोय. सुरक्षित बाळंतपण होणं हा गर्भवतीचा अधिकार आहे. याची जबाबदारी सरकार आणि पर्यायाने आरोग्य विभागाची आहे. पण आजही बाळंतपणावेळी सामान्य सुविधाही उपलब्ध नसल्याचे दिसून येत आहे. कारण दुर्गम भागात आजही बाळंतपण अतिशय जीवघेण्या पद्धतीने होत आहेत.

काय नेमकं प्रकरण?

नंदुरबार जिल्ह्यातील सातपुडा पर्वतांच्या दऱ्यां-खोऱ्यांत अजूनही बाण, ब्लेड आणि बांबूच्या काड्या वापरून प्रसूती केली जाते. हे काम करणाऱ्यांची ही तिसरी-चौथी पिढी आहे. वैद्यकीय सुविधा, स्टेराइल उपकरणे, प्रशिक्षित डॉक्टर-नर्स यांचा थांगपत्ता नसताना महिलांचे आयुष्य धोक्यात घातले जाते.

संस्थात्मक प्रसूतीचे दावे फोल

सरकारी आकडेवारीत “महाराष्ट्रात संस्थात्मक प्रसूतीचे प्रमाण झपाट्याने वाढले” असा दावा केला जातो. पण दुसरीकडे प्रत्यक्षात मात्र आदिवासी आणि दुर्गम भागातील अनेक गर्भवती आजही घरीच, असुरक्षित व अस्वच्छ परिस्थितीत बाळाला जन्म देतात. यामुळे माता व बाळ दोघांचाही जीव धोक्यात येत असल्याचे वास्तव दुर्लक्षित करता येणार नाही. 

आरोग्य यंत्रणा काय करतेय?

कोट्यवधी रुपये खर्चूनही दुर्गम भागापर्यंत मूलभूत आरोग्यसेवा पोहोचलेली नाही. रस्ते नाहीत, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे अपुरी किंवा बंदच असतात, ॲम्बुलन्स ये-जात नाही. त्यामुळे महिलांना पर्यायच उरलेला नाही, हे चित्र आहे. जीवावर उदार होऊन पारंपरिक धोकादायक पद्धतीचा आधार घ्यावा लागत असल्याचे दिसून येत आहे.

वास्तव आणि आकडेवारी यांच्यात दरी

सरकारकडून वेळोवेळी सर्व गर्भवतींना मोफत व सुरक्षित प्रसूती असे जाहीर करण्यात येते. पण नंदुरबारसारख्या भागात आजही बांबू-ब्लेडने बाळंतपण होत असतील तर 771 कोटींच्या निधीचा हिशोब कोण देणार? असा प्रश्न विचारले जातात. ही परिस्थिती केवळ नंदुरबारची नाही तर राज्यातील अनेक आदिवासी आणि डोंगराळ भागांत अशीच भयावह स्थिती आहे. आरोग्य व्यवस्थेच्या नावावर होणारी ही सगळ्यात मोठी थट्टा असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया नागरिक देत आहेत.

FAQ

१. प्रश्न: महाराष्ट्र सरकारने सुरक्षित मातृत्व योजनेवर किती खर्च केला आहे?

उत्तर: गेल्या १८ महिन्यांत माता व नवजात बालकांचा मृत्यू थांबवण्यासाठी सरकारने “सुरक्षित मातृत्व योजना” अंतर्गत तब्बल ७७१ कोटी रुपये खर्च केले आहेत.

२. प्रश्न: नंदुरबार जिल्ह्यात आजही प्रसूती कशा पद्धतीने केली जाते?

उत्तर: नंदुरबारच्या सातपुडा परिसरात अजूनही बाण, ब्लेड आणि बांबूच्या काड्यांचा वापर करून पारंपरिक दाईंकडून घरीच धोकादायक पद्धतीने बाळंतपण केले जाते. हे काम करणाऱ्या दाईंची ही तिसरी-चौथी पिढी आहे.

३. प्रश्न: सरकारी आकडेवारी आणि प्रत्यक्षात कितपत फरक आहे?

उत्तर: सरकारी आकडेवारीत संस्थात्मक प्रसूतीचे प्रमाण खूप वाढल्याचा दावा केला जातो, मात्र दुर्गम व आदिवासी भागात आजही अनेक महिला असुरक्षित व अस्वच्छ परिस्थितीत घरीच बाळाला जन्म देतात, ज्यामुळे माता आणि बाळ दोघांच्याही जीवाला मोठा धोका निर्माण होतो.

