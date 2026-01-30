English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
वाट बदलावी लागणार? समृद्धी महामार्गावरील वाहतूक बंद; वाहनचालकांसाठी महत्त्वाची बातमी

Samruddhi Highway  Update: हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गावरून प्रवास करणाऱ्या वाहन चालकांसाठी एमएसआरडीसी एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे.  'एमएसआरडी' कडून होणाऱ्या तांत्रिक कामांमुळे रस्ता काही काळासाठी बंद ठेवण्यात येणार आहे. हा वाहतूक ब्लॉक कधी सुरू होणार आहे? आणि किती काळासाठी असणार आहे? हे जाणून घेण्यासाठी सदर बातमी वाचा.   

मनाली सागवेकर | Updated: Jan 30, 2026, 01:06 PM IST
वाट बदलावी लागणार? समृद्धी महामार्गावरील वाहतूक बंद; वाहनचालकांसाठी महत्त्वाची बातमी

Maharashtra Samruddhi Mahamarga Block: समृद्धी महामार्गावरून प्रवास करणाऱ्या वाहनचालकांसाठी एक महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. समृद्धी महामार्ग काही काळासाठी बंद ठेवण्यात येणार आहे. काही दिवसांपूर्वी देखील समृद्धी महामार्गावर वाहतूक ब्लॉक ठेवण्यात आला होता. आता पुन्हा एकदा हा ब्लॉक ठेवण्यात येणार आहे. 'एमएसआरडी' कडून होणाऱ्या तांत्रिक कामांमुळे या महामार्गावरील वाहतूक 45 ते 60 मिनिटांसाठी थांबवण्यात येणार असल्याची माहिती आहे. ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टीम अंतर्गत गॅन्ट्री उभारण्याच्या कामामुळे हा ब्लॉक लावण्यात येणार आहे. 

महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गावर 'या' तारखेपर्यंत वाहतूक ब्लॉक 

हिंदूहृयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गावर नागपूर आणि वर्धा जिल्ह्यात 31 जानेवारी ते 3 फेब्रूवारी या कालावधीकरिता वाहतूक थांबवण्यात येणार आहे. हे काम 14 टप्प्यांमध्ये करण्यात येणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्याच्या ठिकाणी काही काळासाठी रस्ता बंद राहिल. तरी प्रशासनाकडून वाहतुकीसाठी पर्यायी नियोजन करण्याचं आवाहन करण्यात आले आहे. 

 

या वाहतूक ब्लॉकमुळे कोणत्या भागांवर परिणाम होणार? 

एमएसआरडीसी (MSRDC) म्हणजेच महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने दिलेल्या माहितीनुसार समृद्धी महामार्गावरील हे काम 90+500 किमी आणि 170+400 किमी दरम्यान होणार आहे. ज्यामुळे धामणगाव रेल्वे, चांदूर रेल्वे, अमरावती जिल्ह्यातील नांदगाव खंडेश्वर आणि वाशिम जिल्ह्यातील करंजा या भागांवर परिणाम होऊ शकतो. तरी वाहतून कायमस्वरूपी बंद करण्याची योजना नाही, अधूनमधून हे ब्लॉक दिलेल्या वेळेसाठी लावले जातील. गॅन्ट्रीची सुरक्षित स्थापना आणि प्रगत वाहतून मॅनेजमेंट सिस्टीमसाठी प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी वाहतुकीचे हे तात्पुरते ब्लॉक लावणे आवश्यक आहे. ज्याचा उद्देश जलद गतीच्या कॉरिडोरवर देखरेख, सुरक्षितता आणि वाहतूक नियम वाढवणे आहे. अशीही माहिती एमएसआरडीसी कडून मिळाली आहे. 

 

'एमएसआरडीसी'कडून प्रवाशांना आवाहन

तसेच एमएसआरडीसीने प्रवाशांना काही गोष्टींचे नियोजन करून, संय्यम ठेवून सहकार्य करण्याचे आवाहन दिले आहे. सोबतच प्रवासाचे वेळापक्षक आधीच ठरवा, वाहतूक ब्लॉकसाठी दिलेल्या वेळेचा अंदाज घ्या, वाहतूक कर्मचाऱ्यांनी दिलेल्या सूचनांचे पालन करा अशी विनंतीही एमएसआरडीसीकडून करण्यात आली आहे. 

गॅन्ट्री म्हणजे काय?

महामार्गावर असलेली गॅन्ट्री म्हणजे रस्त्याच्या वरच्या बाजूला उभारलेली एक आडवी, भक्कम धातूची चौकट किंवा फ्रेम असते. यावर ट्र्रॅफिक सिग्नल, महामार्गाची दिशादर्शक चिन्हे, स्पीड कॅमेरे, सीसीटीव्ही आणि टोल आकारणीसाठी आवश्यक सेन्सर्स बसवले जातात. हायवे ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टीमचा हा एक महत्त्वाचा भाग आहे.

