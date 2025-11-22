English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

पालघरमध्ये 11 वर्षाचा चिमुरडा थेट बिबट्याला भिडला, शाळेची बॅग बनवली ढाल, पुढे जे झालं त्यावर विश्वास नाही बसणार!

School Boy Faced Leopard Attacked: पालघरमध्ये एका 11 वर्षीय मुलाने स्कूल बॅगचा वापर ढाल म्हणून करून बिबट्यावर मात केली. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Nov 22, 2025, 05:33 PM IST
पालघरमध्ये 11 वर्षाचा चिमुरडा थेट बिबट्याला भिडला, शाळेची बॅग बनवली ढाल, पुढे जे झालं त्यावर विश्वास नाही बसणार!
पालघर बिबट्या

School Boy Faced Leopard Attacked: महाराष्ट्रात विविध ठिकाणी मानव-बिबट्या संघर्षाच्या घटना वारंवार समोर येत आहेत. बिबट्या हल्ल्यात जखमी, मृत्यूमुखी पडल्याचे धक्कादायक प्रकारही घडतायत. या पार्श्वभूमीवर पालघरमध्ये शालेय विद्यार्थी आणि बिबट्या यांच्यातील झटपटीची घटना समोर आली आहे. यात शालेय विद्यार्थ्याच्या शौर्याचे कौतुक होतंय. 

Add Zee News as a Preferred Source

पालघर जिल्ह्यातील माणिकपाडा परिसरात शुक्रवारी संध्याकाळी एका 11 वर्षीय मुलाने स्कूल बॅगचा वापर ढाल म्हणून करून बिबट्यावर मात केली. आश्चर्य वाटेल अशी घटना पालघरमध्ये घडलीय. या घटनेनंतर स्वत:चा जीव वाचवणाऱ्या मुलाचे कौतुक होतंय. 

कशी घडली घटना?

पालघर जिल्ह्यातील विक्रमगड तालुक्यातील माणिकपाडा गावाजवळील माळा पदवीपाडा भागात ही घटना घडली. पाचवीच्या वर्गातील 11 वर्षीय मयंक कुवारा  शाळेतून घरी परतत असताना अचानक जंगलातून आलेल्या बिबट्याने त्याच्यावर हल्ला केला. संध्याकाळी साडेपाच वाजता घडलेल्या या हल्ल्यात मयंक आणि त्याचा मित्र दोघेही स्कूल बॅग घेऊन चालले होते. बिबट्याने मयंकवर झेप घेतली, पण मुलाच्या सतर्कतेमुळे त्याचा जीव वाचला. या घटनेने गावकऱ्यांमध्ये भीती पसरली असली तरी मुलाच्या शौर्याने सर्वत्र कौतूक होतंय.

स्कूल बॅगची केली ढाल

बिबट्याच्या हल्ल्याच्या क्षणी मयंकने आपली स्कूल बॅग तोंडावर धरली, जी त्याची संरक्षण कवच बनली. बॅगमुळे बिबट्याला त्याच्या दात आणि नखांचा वापर करता आला नाही. मयंक आणि त्याच्या मित्राने एकत्र येऊन जोरजोरात ओरडणे, दगडफेक करणे आणि आवाज करणे सुरू केले. या धीरगंभीरपणामुळे बिबट्या घाबरून जंगलात परत पळाला. मुलांच्या ओरडण्याने गावकरीही घटनास्थळी धावले, ज्यामुळे बिबट्याला पाठ फिरवावी लागली. हे दृश्य एखाद्या चित्रपटासारखे होते, असे गावकरी सांगतात. 

वैद्यकीय मदत

हल्ल्यात मयंकच्या हातावर बिबट्याच्या नखांचे ओरखटे दिसत आहेत. जखम गंभीर नसली तरी रक्तस्राव झाला होता. मयंकला लगेचच स्थानिक लोकांनी विक्रमगड ग्रामीण रुग्णालयात नेले. तिथे डॉक्टरांनी जखमेवर टाके टाकले आणि उपचार सुरू केले.मुलाची स्थिती स्थिर आहे आणि तो काही दिवसांत बरे होईल, असे  वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी सांगितले. असे धैर्य त्याच्या वडिलांच्या शिकवणीमुळे शक्य झाल्याचे त्याचे कुटुंबीय सांगतात. 

वन विभागाची तत्काळ कारवाई

घटनेची माहिती मिळताच कांचड येथील रहिवासी वन अधिकारी स्वप्नील मोहितेसह वन विभागाचे कर्मचारी घटनास्थळी पोहोचले. त्यांनी मयंकला रुग्णालयात नेले आणि परिसराची पावलोपावली तपासणी केली. “मुलाने आणि त्याच्या मित्राने बहादुरीने मुकाबला केला. आम्ही बिबट्याच्या हालचालींवर नजर ठेवत आहोत, असे मोहिते म्हणाले. विभागाने गावकऱ्यांना सतर्क केले आणि जंगलातील धोके टाळण्यासाठी उपाययोजना सुरू केल्या.

काय केले उपाय?

वन विभागाने बिबट्या प्रभावित भागातील शाळांना दुपारी 4 वाजेपर्यंत बंद करण्याचे आवाहन केले आहे. बिबट्याच्या हालचाली ट्रॅक करण्यासाठी AI-सक्षम कॅमेरा बसवला जात आहे. गावांमध्ये पारंपरिक ‘दवंडी’द्वारे सूचना दिल्या जात आहेत. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, अशा घटनांना रोखण्यासाठी जागरूकता मोहिमा राबवल्या जातील. मयंकचे हे शौर्य स्थानिक पातळीवर प्रेरणादायी ठरले असून, वन्यजीव मानव संघर्ष कमी करण्यासाठी प्रयत्न वाढवले जातील.

FAQ 

प्रश्न: पालघरमध्ये बिबट्याच्या हल्ल्यातून ११ वर्षीय मुलगा कसा वाचला?

उत्तर: विक्रमगड तालुक्यातील माणिकपाडा येथे ११ वर्षीय मयंक कुवारा शाळेतून घरी परतत असताना बिबट्याने हल्ला केला. मयंकने त्वरेने आपली स्कूल बॅग तोंडासमोर धरून ढाल म्हणून वापरली, त्यामुळे बिबट्याचे दात व नखे लागले नाहीत. त्याने आणि त्याच्या मित्राने जोरजोरात ओरडले, दगड मारले, त्यामुळे बिबट्या घाबरून जंगलात पळून गेला.

प्रश्न: मयंकला हल्ल्यात कितपत दुखापत झाली आणि सध्याची त्याची प्रकृती काय आहे?

उत्तर: मयंकच्या हातावर बिबट्याच्या नखांच्या ओरखड्यांमुळे जखम झाल्या व रक्तस्राव झाला. विक्रमगड ग्रामीण रुग्णालयात त्याला तात्काळ उपचार देण्यात आले, टाके घातले गेले. डॉक्टरांनी सांगितल्याप्रमाणे जखम गंभीर नाही, त्याची प्रकृती स्थिर आहे आणि तो लवकरच पूर्ण बरा होईल.

प्रश्न: बिबट्या हल्ल्याच्या या घटनेनंतर वन विभागाने कोणते उपाय योजले आहेत?

उत्तर: वन विभागाने बिबट्या प्रभावित भागातील शाळा दुपारी ४ वाजेपर्यंत बंद ठेवण्याचे आवाहन केले आहे. बिबट्याच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी AI-सक्षम कॅमेरे लावले जात आहेत. गावांमध्ये दवंडी पिटून सूचना दिल्या जात आहेत आणि भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी जागरूकता मोहिमा राबवल्या जाणार आहेत.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
palgharpalghar newsPalghar leopard attack school childrenपालघरबिबट्य़ा

इतर बातम्या

बर्थडे सरप्राईज! कार्तिकच्या आगामी चित्रपटाचा टीझर रिलीज, च...

मनोरंजन