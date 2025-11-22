पालघरमध्ये 11 वर्षाचा चिमुरडा थेट बिबट्याला भिडला, शाळेची बॅग बनवली ढाल, पुढे जे झालं त्यावर विश्वास नाही बसणार!

School Boy Faced Leopard Attacked: महाराष्ट्रात विविध ठिकाणी मानव-बिबट्या संघर्षाच्या घटना वारंवार समोर येत आहेत. बिबट्या हल्ल्यात जखमी, मृत्यूमुखी पडल्याचे धक्कादायक प्रकारही घडतायत. या पार्श्वभूमीवर पालघरमध्ये शालेय विद्यार्थी आणि बिबट्या यांच्यातील झटपटीची घटना समोर आली आहे. यात शालेय विद्यार्थ्याच्या शौर्याचे कौतुक होतंय.
पालघर जिल्ह्यातील माणिकपाडा परिसरात शुक्रवारी संध्याकाळी एका 11 वर्षीय मुलाने स्कूल बॅगचा वापर ढाल म्हणून करून बिबट्यावर मात केली. आश्चर्य वाटेल अशी घटना पालघरमध्ये घडलीय. या घटनेनंतर स्वत:चा जीव वाचवणाऱ्या मुलाचे कौतुक होतंय.
पालघर जिल्ह्यातील विक्रमगड तालुक्यातील माणिकपाडा गावाजवळील माळा पदवीपाडा भागात ही घटना घडली. पाचवीच्या वर्गातील 11 वर्षीय मयंक कुवारा शाळेतून घरी परतत असताना अचानक जंगलातून आलेल्या बिबट्याने त्याच्यावर हल्ला केला. संध्याकाळी साडेपाच वाजता घडलेल्या या हल्ल्यात मयंक आणि त्याचा मित्र दोघेही स्कूल बॅग घेऊन चालले होते. बिबट्याने मयंकवर झेप घेतली, पण मुलाच्या सतर्कतेमुळे त्याचा जीव वाचला. या घटनेने गावकऱ्यांमध्ये भीती पसरली असली तरी मुलाच्या शौर्याने सर्वत्र कौतूक होतंय.
बिबट्याच्या हल्ल्याच्या क्षणी मयंकने आपली स्कूल बॅग तोंडावर धरली, जी त्याची संरक्षण कवच बनली. बॅगमुळे बिबट्याला त्याच्या दात आणि नखांचा वापर करता आला नाही. मयंक आणि त्याच्या मित्राने एकत्र येऊन जोरजोरात ओरडणे, दगडफेक करणे आणि आवाज करणे सुरू केले. या धीरगंभीरपणामुळे बिबट्या घाबरून जंगलात परत पळाला. मुलांच्या ओरडण्याने गावकरीही घटनास्थळी धावले, ज्यामुळे बिबट्याला पाठ फिरवावी लागली. हे दृश्य एखाद्या चित्रपटासारखे होते, असे गावकरी सांगतात.
हल्ल्यात मयंकच्या हातावर बिबट्याच्या नखांचे ओरखटे दिसत आहेत. जखम गंभीर नसली तरी रक्तस्राव झाला होता. मयंकला लगेचच स्थानिक लोकांनी विक्रमगड ग्रामीण रुग्णालयात नेले. तिथे डॉक्टरांनी जखमेवर टाके टाकले आणि उपचार सुरू केले.मुलाची स्थिती स्थिर आहे आणि तो काही दिवसांत बरे होईल, असे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी सांगितले. असे धैर्य त्याच्या वडिलांच्या शिकवणीमुळे शक्य झाल्याचे त्याचे कुटुंबीय सांगतात.
घटनेची माहिती मिळताच कांचड येथील रहिवासी वन अधिकारी स्वप्नील मोहितेसह वन विभागाचे कर्मचारी घटनास्थळी पोहोचले. त्यांनी मयंकला रुग्णालयात नेले आणि परिसराची पावलोपावली तपासणी केली. “मुलाने आणि त्याच्या मित्राने बहादुरीने मुकाबला केला. आम्ही बिबट्याच्या हालचालींवर नजर ठेवत आहोत, असे मोहिते म्हणाले. विभागाने गावकऱ्यांना सतर्क केले आणि जंगलातील धोके टाळण्यासाठी उपाययोजना सुरू केल्या.
वन विभागाने बिबट्या प्रभावित भागातील शाळांना दुपारी 4 वाजेपर्यंत बंद करण्याचे आवाहन केले आहे. बिबट्याच्या हालचाली ट्रॅक करण्यासाठी AI-सक्षम कॅमेरा बसवला जात आहे. गावांमध्ये पारंपरिक ‘दवंडी’द्वारे सूचना दिल्या जात आहेत. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, अशा घटनांना रोखण्यासाठी जागरूकता मोहिमा राबवल्या जातील. मयंकचे हे शौर्य स्थानिक पातळीवर प्रेरणादायी ठरले असून, वन्यजीव मानव संघर्ष कमी करण्यासाठी प्रयत्न वाढवले जातील.
प्रश्न: पालघरमध्ये बिबट्याच्या हल्ल्यातून ११ वर्षीय मुलगा कसा वाचला?
उत्तर: विक्रमगड तालुक्यातील माणिकपाडा येथे ११ वर्षीय मयंक कुवारा शाळेतून घरी परतत असताना बिबट्याने हल्ला केला. मयंकने त्वरेने आपली स्कूल बॅग तोंडासमोर धरून ढाल म्हणून वापरली, त्यामुळे बिबट्याचे दात व नखे लागले नाहीत. त्याने आणि त्याच्या मित्राने जोरजोरात ओरडले, दगड मारले, त्यामुळे बिबट्या घाबरून जंगलात पळून गेला.
उत्तर: मयंकच्या हातावर बिबट्याच्या नखांच्या ओरखड्यांमुळे जखम झाल्या व रक्तस्राव झाला. विक्रमगड ग्रामीण रुग्णालयात त्याला तात्काळ उपचार देण्यात आले, टाके घातले गेले. डॉक्टरांनी सांगितल्याप्रमाणे जखम गंभीर नाही, त्याची प्रकृती स्थिर आहे आणि तो लवकरच पूर्ण बरा होईल.
उत्तर: वन विभागाने बिबट्या प्रभावित भागातील शाळा दुपारी ४ वाजेपर्यंत बंद ठेवण्याचे आवाहन केले आहे. बिबट्याच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी AI-सक्षम कॅमेरे लावले जात आहेत. गावांमध्ये दवंडी पिटून सूचना दिल्या जात आहेत आणि भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी जागरूकता मोहिमा राबवल्या जाणार आहेत.