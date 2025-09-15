Maharashtra School Holiday: मुंबई, पुण्यातील शाळांना उद्याही सुट्टी जाहीर?

Maharashtra School Holiday: राज्यातील मुंबई आणि पुणेसारख्या शहरांमध्ये रविवारपासून मुसळधार पाऊस पडत आहे. भारतीय हवामान विभागाने मुंबईत आज ऑरेंज अलर्ट जारी केला होता. सप्टेंबरमध्ये मध्यम पाऊस पडेल असंही सांगण्यात आलं आहे. मुसळधार पावसाची शक्यता लक्षात घेता विद्यार्थी, पालक आणि कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेचा विचार करून शाळा बंद ठेवण्याची मागणी केली जात आहे. मुसळधार पावसाच्या पार्श्वभूमीवर सोमवारी सकाळच्या सत्रात भरलेल्या शाळा लवकर सोडण्यात आल्या, तर दुपारी भरणाऱ्या शाळांना आधीच सुट्टी जाहीर करण्यात आली.
पुढील 24 तासात रायगड व पुणे घाट परिसराला रेड अलर्ट तर पालघर, ठाणे, मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, रत्नागिरी आणि सातारा घाट या जिल्ह्यांना ऑरेंज अलर्ट देण्यात आला असल्याची माहिती हवामान विभागाकडून देण्यात आली आहे. NDRF आणि SDRF यांनी आपत्कालीन परस्थितीकरिता सतर्क राहण्याच्या सूचना जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आल्या असल्याचे राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्राकडून कळविण्यात आले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, जर हवामानाची स्थिती अशीच राहिली तर विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा विचार करता उद्या 16 सप्टेंबर रोजी शाळा बंद राहण्याची शक्यता आहे. ऑरेंज अलर्ट आणि मुसळधार पाऊस आणि वादळाच्या शक्यतेमुळे मुंबई, ठाणे, रायगड, पुणे आणि रत्नागिरी यासारख्या महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांमध्ये विद्यार्थ्यांना शाळांना सुट्टी मिळण्याची शक्यता आहे. अद्याप याबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा कऱण्यात आलेली नाही.
बृहमुंबई महानगरपालिकेने अद्याप या भागातील शाळांना सुट्टी जाहीर केलेली नाही. पुढील सूचना आणि तपशीलांसाठी विद्यार्थी आणि पालकांनी शाळा व्यवस्थपनाशी संपर्क साधणं गरजेचं आहे.
मुंबईत १५ सप्टेंबर २०२५ मध्यरात्री १२ वाजे पासून ते सकाळी ८ वाजेपर्यंत सर्वाधिक पावसाची नोंद झालेली १० ठिकाणे
(पावसाची आकडेवारी मिलिमीटरमध्ये)
१) पाली चिंबई, महानगरपालिका शाळा, वांद्रे - १७६
२) वरळी अग्निशमन केंद्र - १७०
३) आदर्श नगर महानगरपालिका शाळा - वरळी १६८
त्याचप्रमाणे, पुणे शहरातही रविवारी रात्री उशिरा मुसळधार पाऊस पडला, ज्यामुळे पहाटे 4 वाजताच्या सुमारास आयएमडीने रेड अलर्ट जारी केला. रिपोर्ट्सनुसार, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी शहरातील अनेक शाळांनी आज (15 सप्टेंबर 2025) सुट्टी जाहीर केली आहे. हडपसरमधील बहुतेक शाळा आज बंद होत्या. पुणे महानगरपालिका आणि प्रशासनाने नागरिकांना आपत्कालीन परिस्थितीत बाहेर न पडण्याचे आवाहन केले आहे. पाऊस सुरूच राहिल्याने शहरातील परिस्थिती पुढील काही तास अशीच राहण्याची शक्यता आहे.
FAQ
1) पावसामुळे सुट्टी जाहीर झाल्यास शाळा कशा हाताळतात?
ऑनलाइन शिक्षण: पावसामुळे दीर्घ सुट्टी असल्यास शाळा ऑनलाइन वर्ग आयोजित करू शकतात.
अभ्यास पूर्ण करणे: सुट्टीदरम्यान विद्यार्थ्यांना गृहपाठ किंवा प्रोजेक्ट्स दिले जाऊ शकतात.
परीक्षा: मान्सूनमधील नियोजित परीक्षा (उदा. फॉर्मेटिव्ह अॅसेसमेंट) सुट्टीमुळे पुढे ढकलल्या जाऊ शकतात.
2) पालक आणि विद्यार्थ्यांनी काय काळजी घ्यावी?
हवामान अपडेट्स: स्थानिक हवामान खात्याच्या सूचना तपासा (उदा. IMD चे रेड/ऑरेंज अलर्ट).
शाळेच्या सूचना: शाळेच्या व्हॉट्सअॅप ग्रुप, ईमेल किंवा वेबसाइटवर सुट्टीच्या घोषणा तपासा.
सुरक्षा: पूर किंवा पाणी साचलेल्या भागातून प्रवास टाळा.
3) खाजगी शाळांचे नियम वेगळे असतात का?
खाजगी शाळांना सरकारी नियमांचे (महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी नियमावली १९८१) पालन करावे लागते. तथापि, काही खाजगी शाळा स्थानिक प्रशासनाच्या परवानगीने अतिरिक्त सुट्ट्या जाहीर करू शकतात.