/School Reopen:महाराष्ट्रातील शाळा कधी सुरु होणार? शिक्षण विभागाचा अंतिम निर्णय; ऑनलाइन शिक्षणाबद्दल मोठी अपडेट!

Maharashtra School Reopening: राज्यात शाळा उशिरा सुरू होणार, ऑनलाइन वर्ग भरवले जाणार किंवा उष्णतेमुळे शैक्षणिक वेळापत्रक बदलणार अशा चर्चांना अखेर पूर्णविराम मिळाला आहे. शालेय शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे की महाराष्ट्रातील प्राथमिक, माध्यमिक शाळा तसेच कनिष्ठ महाविद्यालये (ज्युनिअर कॉलेज) नियोजित वेळेनुसार 15 जून 2026 पासून ऑफलाइन पद्धतीने सुरू होणार आहेत. विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांमध्ये सुरू असलेल्या संभ्रमावर सरकारने अधिकृत भूमिका स्पष्ट केली आहे.
शिक्षण विभागाने जाहीर केलेल्या आदेशानुसार राज्य मंडळाशी संलग्न असलेल्या सर्व प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये 15 जूनपासून नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होईल. काही दिवसांपासून इंधन दरवाढ, उष्णतेची लाट आणि हवामानातील बदल यामुळे शाळा पुढे ढकलल्या जाऊ शकतात, अशी चर्चा सुरू होती. मात्र शासनाने या सर्व शक्यता फेटाळून लावत पूर्वनियोजित वेळापत्रक कायम ठेवले आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी 15 जूनपासून नियमित शाळेसाठी तयारी ठेवावी, असे संकेत मिळाले आहेत.
कोरोनानंतर ऑनलाइन शिक्षणाची सवय झाल्यामुळे यंदाही सुरुवातीचे काही दिवस ऑनलाइन वर्ग सुरू होतील, अशी चर्चा सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात रंगली होती. मात्र शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे की, सध्या ऑनलाइन पद्धतीने शाळा सुरू करण्याचा कोणताही प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन नाही. शैक्षणिक वर्षाची सुरुवात पूर्णपणे ऑफलाइन पद्धतीनेच होणार असून विद्यार्थ्यांनी प्रत्यक्ष शाळेत उपस्थित राहणे अपेक्षित आहे.
विदर्भातील तीव्र उष्णतेचा विचार करून शिक्षण विभागाने विशेष व्यवस्था केली आहे. 15 जून ते 29 जून या कालावधीत विदर्भातील शाळा सकाळी 7 ते 11.45 या वेळेत भरविण्यात येणार आहेत. यामुळे विद्यार्थ्यांना दुपारच्या प्रखर उन्हाचा त्रास होणार नाही. त्यानंतर 30 जूनपासून नियमित वेळापत्रकानुसार शाळा सुरू राहतील. राज्यभर एकसमान शैक्षणिक दिनदर्शिका लागू करताना विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचाही विचार करण्यात आला आहे.
विदर्भातील तापमान 42 ते 45 अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचत असल्याने शाळा 15 जूनला सुरू करण्याच्या निर्णयावर काही संघटना आणि पालकांनी आक्षेप घेतला आहे. या विषयावर न्यायालयातही याचिका दाखल करण्यात आली असून सरकारकडे स्पष्टीकरण मागविण्यात आले आहे. तरीदेखील सध्या शिक्षण विभागाचा अधिकृत आदेश बदललेला नसून 15 जूनपासूनच शाळा सुरू करण्याचे निर्देश कायम आहेत. त्यामुळे कोणताही नवा निर्णय जाहीर होईपर्यंत विद्यमान वेळापत्रक लागू राहणार आहे.
शाळा 26 जूनपासून सुरू होणार, वर्ग ऑनलाइन होतील किंवा सुट्ट्या वाढवण्यात येतील अशा अनेक अप्रमाणित पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. शिक्षण विभागाने अशा अफवांपासून दूर राहण्याचे आवाहन केले आहे. विद्यार्थी आणि पालकांनी केवळ शासन, शिक्षण संचालनालय किंवा संबंधित शाळांकडून मिळणाऱ्या अधिकृत माहितीलाच महत्त्व द्यावे. सध्या उपलब्ध अधिकृत आदेशानुसार महाराष्ट्रातील शाळा आणि ज्युनिअर कॉलेज 15 जूनपासून ऑफलाइन सुरू होणार आहेत.
राज्यातील बहुतेक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये आणि राज्य मंडळाशी संलग्न शैक्षणिक संस्था 15 जूनपासून नियमितपणे सुरू होतील. विदर्भात सुरुवातीच्या काळात सकाळच्या वेळेत वर्ग भरवले जातील, तर ऑनलाइन शिक्षणाचा कोणताही प्रस्ताव सध्या नाही.