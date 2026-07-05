School Closed: महाराष्ट्रातील अनेक शाळा 7 आणि 8 जुलैला बंद, पावसामुळे नव्हे; काय घडलंय नेमकं?

महाराष्ट्रातील अनेक शहरांमध्ये सध्या मुसळधार पाऊस होतोय.त्यामुळे शाळा-कॉलेजला सुट्टी जाहीर करण्यात येतेय. दरम्यान 7 आणि 8 जुलैलादेखील अनेक शाळा बंद राहतील. यामागचं कारण पाऊस नाहीय. महाराष्ट्रातील अनुदानित आणि अंशतः अनुदानित शाळांतील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांनी आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी 7 आणि 8 जुलै रोजी राज्यव्यापी आंदोलनाची हाक दिली आहे. या आंदोलनात मोठ्या संख्येने शिक्षक सहभागी होणार असल्याने अनेक शाळांमध्ये नियमित अध्यापन होणार नाही. त्यामुळे विद्यार्थी आणि पालकांनी संबंधित शाळेकडून अधिकृत सूचना तपासूनच पुढील नियोजन करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. हे आंदोलन शैक्षणिक क्षेत्रातील आर्थिक आणि प्रशासकीय प्रश्नांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी आयोजित करण्यात आले आहे.
शिक्षक संघटनांचे म्हणणे आहे की, अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले अनुदान, वेतनाशी संबंधित प्रश्न, सेवा लाभ आणि इतर आर्थिक बाबी अद्याप निकाली निघालेल्या नाहीत. यापूर्वी सरकारने काही मागण्यांबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली होती; मात्र त्याची प्रभावी अंमलबजावणी झाली नसल्याचा आरोप संघटनांनी केला आहे. त्यामुळे राज्यभरातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी एकत्र येऊन आंदोलन करत असून, मागण्या पूर्ण होईपर्यंत संघर्ष सुरू ठेवण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला आहे.
शाळा बंद राहण्याची शक्यता लक्षात घेता विद्यार्थ्यांनी अभ्यासाचे नियोजन घरीच सुरू ठेवावे. पालकांनी आपल्या मुलांच्या शाळेकडून येणारे संदेश, अधिकृत व्हॉट्सअॅप गट, संकेतस्थळ किंवा सूचना फलक नियमित तपासावेत. काही शाळा ऑनलाइन उपक्रम किंवा पर्यायी अध्यापनाची व्यवस्था करू शकतात. त्यामुळे कोणतीही अफवा किंवा सोशल मीडियावरील अपुष्ट माहितीवर विश्वास न ठेवता केवळ अधिकृत माहितीलाच प्राधान्य देणे आवश्यक आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून शिक्षक संघटना शासनाकडे विविध मागण्यांसाठी सातत्याने पाठपुरावा करत आहेत. आर्थिक अनुदान, वेतनवाढ, सेवा अटी आणि इतर प्रशासकीय प्रश्नांवर अद्याप समाधानकारक तोडगा निघालेला नसल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे राज्यभरातील शिक्षकांनी एकत्र येऊन मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या आंदोलनामुळे शैक्षणिक कामकाजावर काही प्रमाणात परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
शिक्षण विभागाकडून संबंधित परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्यात येत असून, स्थानिक स्तरावर आवश्यक त्या सूचना देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. प्रत्येक शाळेतील परिस्थिती वेगळी असू शकते. त्यामुळे सर्व शाळांमध्ये एकसारखा निर्णय लागू होईलच असे नाही. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताचे नुकसान होऊ नये यासाठी स्थानिक प्रशासन आणि शाळा व्यवस्थापन योग्य तो निर्णय घेतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
शिक्षक संघटनांच्या मागण्यांवर सरकारने सकारात्मक निर्णय घेतल्यास आंदोलन मागे घेण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. अन्यथा आंदोलनाचा कालावधी वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे पालक, विद्यार्थी आणि शाळा प्रशासन यांनी अधिकृत घोषणांवर सतत लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. राज्यातील शिक्षण व्यवस्था सुरळीत राहण्यासाठी शासन आणि शिक्षक संघटनांमध्ये लवकरात लवकर सकारात्मक चर्चा होणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.