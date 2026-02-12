English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'तो' Tax कायमचा रद्द, फडणवीस सरकारचा सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा! सर्वाधिक फायदा शेतकऱ्यांना

Maharashtra Government On Non Agricultural Land NA Plot: 11 फेब्रुवारीला महाराष्ट्र सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला असून राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या सल्ल्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. याचा शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Feb 12, 2026, 09:30 AM IST
फडणवीस सरकारचा निर्णय (प्रातिनिधिक फोटो)

Maharashtra Government On Non Agricultural Land NA Plot: राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. महाराष्ट्रातील जमीन महसूल कायद्यात मोठा बदल करण्यात आला आहे. 11 फेब्रुवारीला महाराष्ट्र सरकारने जमीन महसूल संहितेत सुधारणा करून शेतजमिनीचे अकृषिक वापरासाठी रूपांतर करण्यासाठी स्वतंत्र 'एनए' परवानगीची आवश्यकता रद्द केली आहे. या निर्णयामुळे आता नगर रचना विभाग किंवा स्थानिक प्राधिकरणाने मंजूर केलेला बांधकाम आराखडा किंवा नकाशा परवानगी हीच 'एनए' परवानगी म्हणून ग्राह्य धरली जाईल. नव्या बदलांच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून वेगळी परवानगी घेण्याची गरज राहणार नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनंतर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा निर्णय घेतला आहे. 

स्वतंत्र एनए परवानगीची सक्ती रद्द 

पूर्वी शेतजमिनीवर घर, व्यावसायिक इमारत किंवा अन्य बांधकाम करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची स्वतंत्र 'एनए' परवानगी घ्यावी लागायची. आता हे प्रक्रिया सुलभ झाली असून, बांधकाम परवानगी मिळाल्यानंतर थेट बांधकाम सुरू करता येणार आहे. हा सर्वसामान्यांसाठी मोठा दिलासा ठरणार आहे. लाल फितीच्या कारभारातून काही प्रमाणात सुटका होणार आहे. 

वार्षिक एनए कर रद्द

एनए जमिनींवर उभारलेल्या प्रॉपर्टीसाठी दरवर्षी भरावा लागणारा अकृषिक कर कायमचा रद्द करण्यात आला आहे. त्याऐवजी एकदाच 'रूपांतरण अधिमूल्य' भरावा लागेल. हा कर जमिनीच्या क्षेत्रफळावर आणि रेडी रेकनर दरावर आधारित असेल. 

काय फायदा होणार?

या निर्णयामुळे नागरिकांना आणि शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल. ग्रामीण भागात आपल्याच मालकीच्या जमिनींवरील विकासकामांसदर्भात प्रक्रिया अधिक वेगवान होईल, भ्रष्टाचार कमी होईल आणि जमीन विकास सुलभ होईल, असं सांगितलं जात आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा निर्णय जाहीर केला आहे. 2025 मध्ये महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (दुसरी सुधारणा) अधिनियम पारित झाला होता, ज्यात 'सनद' (एनए प्रमाणपत्र) ची आवश्यकता काढण्यात आली होती. तसेच, सेप्टेंबर 2025 मध्ये एनए कर रद्द करण्याची योजना जाहीर झाली होती.

बदल अगदी थोडक्यात...

* आता एन. ए. परवानगीची गरज संपली
* अकृषक वापरासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्वतंत्र परवानगीची गरज नाही
* आकारला जाणारा अकृषिक कर पूर्णपणे रद्द 
* फक्त एकरकमी 'रुपांतरण अधिमूल्य' भरावे लागेल.
* सनद घेण्याची आवश्यकता नाही
* बांधकाम आराखडा मंजुरी म्हणजेच एन. ए.
* महसूल विभागासाठी कार्यपद्धती लागू
* राजपत्र जारी

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

