Maharashtra Shaki Act 2026: शक्ती कायदा सुधारणा विधेयक मंजूर; पण भास्कर जाधव यांची अधिवशेनात पुरुषांसाठी अजब मागणी

Maharashtra Shakti Act 2026: अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शक्ती कायदा सुधारणा विधेयक मांडलं. या कायद्यात दोन तरतुदींचा समावेश करण्यात आला. दोन्ही सभागृहात शक्ती कायदा सुधारणा विधेयकला मंजुरी देण्यात आली. 

नेहा चौधरी | Updated: Mar 25, 2026, 05:17 PM IST
Maharashtra Shakti Act 2026: अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी शक्ती कायदा सुधारणा विधेयकाला मंजुरी मिळाली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या विधेयकाद्वारे शक्ती कायद्यातील 2 तरतुदींचा भारतीय न्याय संहितेत समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव दोन्ही सभागृहात मांडला.  मुख्यमंत्र्‍यांनी सांगितलं की, या कायद्यात दोन दुरुस्त्या आहेत, ज्या राज्य दुरुस्त्या म्हणून केंद्राकडे पाठवणार आहात. मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, आपल्या सभागृहाने शक्ती कायदा सुधारणा विधेयकला एकमताने मंजुरी दिली आहे. आता हे शक्ती कायदा सुधारणा विधेयक केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात येणार आहे. 

शक्ती कायद्यात कोणत्या दोन दुरुस्त्या?

पहिली दुरुस्ती

मुख्यमंत्र्‍यांनी सांगितलं की, आपण आतापर्यंत कायद्यानुसार बलात्कार आणि तत्सम गुन्ह्यांत पीडितेचं नाव जाहीर करत नाही. आपण अशी दुरुस्ती सांगितली आहे की, ॲसिड पीडितेची नावही जाहीर होऊ नये.

दुसरी दुरुस्ती

या शक्ती कायद्यामध्ये दुसरी दुरुस्ती ही सांगण्यात आली की, डिजिटल माध्यमांवरही स्त्रीची बदनामी केली तर ती बदनामीही सेक्शुअल ऑफेन्सच्या अंतर्गत किंवा रेप अथवा लैंगिक शोषणाच्या वेगवेगळ्या कॅटेगरीमध्ये येतील असं शक्ती कायद्यात सांगण्यात आलंय . यात आपण अशी दुरुस्ती सांगितली आहे की, दूरध्वनी, ई-मेल, सामाजिक माध्यम मंच किंवा इतर कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक किंवा डिजिटल संवाद माध्यमांद्वारे अश्लील किंवा कामुक स्वरुपातील आक्षेपार्ह संवाद करणे, महिलेच्या शरीराच्या कोणत्याही भागाचे वास्तविक किंवा बनावट चित्रण, तसंच महिलेचे कोणत्याही लैंगिक कृत्यात सहभाग दर्शवणारा कोणताही ध्वनी किंवा दृश्यचित्रफित, ऑडिओ किंवा व्हिडीओ, इलेक्ट्रॉनिक किंवा इतर कोणत्याही माध्यमातून अपलोड करण्याची किंवा प्रसारित करण्याची धमकी देणे हा ही गुन्हा असला पाहिजे.

 

भास्कर जाधव यांची अधिवशेनात पुरुषांसाठी अजब मागणी

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शक्ती कायदा सुधारणा विधेयक मांडल्यानंतर भास्कर जाधव यांनी अजब मागणी केली. ते विधानसभेत म्हणाले की, महिलांप्रमाणे पुरुष हक्कांसाठीही कायदा आणला पाहिजे अशी मागणी भास्कर जाधव यांनी केली. 

अनेकदा कायद्याचा गैरवापर करून - अनिल परब 

तर अनिल परब म्हणाले की, अनेकदा कायद्याचा गैरवापर करून चुकीच्या पद्धतीने गुन्हा दाखल केला जातो. मारहाणीच्या प्रकरणात देखील विनयभंगाचा गुन्हा दाखल होतो. अनेक स्थानिक राजकीय मंडळींवर विनयभंगाचे गुन्हे दाखल केले जातात. किमान या सभागृहातील लोकांची तरी यातून सुटका करा, अशी विनंती अनिल परब यांनी सभागृहात केली. 

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. 

