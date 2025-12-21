छत्रपती संभाजीनगर हादरलं! 105 ऐवजी 205 चं दार ठोठावलं अन्... हॉटेलमध्ये विवाहितेवर सामुहिक बलात्कार

SHOCKING CRIME NEWS: छत्रपती संभाजी नगरमध्ये एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. येथील एका 32 वर्षीय विवाहित महिलेवर सामुहिक बलात्कार करण्यात आला आहे. एका हॉटेलमधील चुकीच्या रुमचा दरवाजा या महिलेने ठोठावला. त्यानंतर आरोपींनी या महिलेला रुममध्ये खेचले. जबरदस्तीने पीडितेला बिअर पाजली आणि रात्रभर तिच्यावर अत्याचार केला. या प्रकरणामध्ये पोलिसांनी तिघांना अटक केली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, छत्रपती संभाजी नगर येथे एका विवाहित महिलेने चुकून हॉटेलच्या चुकीच्या खोलीचा दरवाजा ठोठावल्यानंतर तीन पुरुषांनी तिच्यावर सामूहिक बलात्कार केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. ही धक्कादायक घटना बुधवारी, 17 डिसेंबर रोजी रात्री 11 ते गुरुवारी पहाटेच्या दरम्यान रेल्वे स्टेशन परिसराजवळ घडल्याचं पोलिसांनी सांगितलं आहे. पीडित महिला एका मित्राकडून पैसे घेण्यासाठीच हॉटेलमध्ये गेली होती. मात्र, एका छोट्या चुकीमुळे तिच्यावर हा प्रसंग ओढावला.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पीडित महिले एका खाजगी रुग्णालयात नर्स म्हणून काम करते. पीडिता एका लहान मुलाची आई आहे. पीडिता कुटुंबातील मुख्य कमावती व्यक्ती आहे. या महिलेचा पती पूर्वी बेरोजगार होता आणि त्याने नुकतेच काम सुरू केले आहे. आर्थिक विवंचनेमुळे या महिलेने भोकरदन येथील एका मित्राकडे मदत मागितली होती. त्याने तिला रेल्वे स्टेशनजवळील एका हॉटेलमध्ये भेटायला बोलावले आणि 105 क्रमांकाची खोली आरक्षित केली होती.
बुधवारी संध्याकाळी पीडित महिला हॉटेलमध्ये तिच्या मित्राला भेटली. त्यांनी एकत्र वेळ घालवला आणि नंतर रात्रीचे जेवण केले. स्थानिक मराठी दैनिकाने दिलेल्या वृत्तानुसार, रात्री 11 च्या सुमारास ती महिला फोनवर बोलत असताना बाहेर पडली. परत आल्यावर, ती पहिल्या मजल्याऐवजी चुकून दुसऱ्या मजल्यावर गेली. आपण पुन्हा मित्राच्या खोलीत पोहोचलो आहोत असे समजून, तिने 105 ऐवजी 205 क्रमांकाच्या खोलीचा दरवाजा ठोठावला. 205 क्रमांकाच्या खोलीत तीन पुरुष बिअर पीत होते. जेव्हा दरवाजा उघडला, तेव्हा महिलेने तिच्या मित्राचे नाव घेऊन विचारणा केली. त्या पुरुषांनी तो तिथे नसल्याचे सांगितले. ती निघून जात असताना, त्यापैकी एकाने तिचा मित्र आत असल्याचे खोटे सांगून तिला खोलीत ओढल्याचं पोलिसांनी घटनाक्रमाबद्दल माहिती देताना सांगितलं.
पोलिसांनी सांगितले की, दरवाजा आतून बंद करण्यात आला होता. आरोपींनी तिला जबरदस्तीने बिअर पाजली आणि त्यानंतर रात्रभर एकएकाने तिच्यावर बलात्कार केला. त्या महिलेला अनेक तास खोलीत डांबून ठेवण्यात आले. पहाटे 3 ते 4 वाजण्याच्या सुमारास, तिने स्वतःची सुटका करून घेतली, दरवाजा उघडला आणि मदतीसाठी ओरडत बाहेर पळाली. पीडित महिला आरोपींच्या तावडीतून सुटल्यानंतर वेदांत नगर पोलीस ठाण्यात गेली, जिथे तिने घडलेला प्रकार सांगत तक्रार नोंदवली. तोपर्यंत आरोपी हॉटेलमधून पळून गेले होते आणि त्यांनी त्यांचे मोबाईल फोन बंद केले होते.
सहाय्यक पोलीस आयुक्त सागर देशमुख तात्काळ पोलीस ठाण्यात पोहोचले. पोलीस निरीक्षक प्रविणा यादव आणि उपनिरीक्षक संगीता गिरी यांच्या नेतृत्वाखाली एक विशेष पथक तयार करण्यात आले. पोलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेज, हॉटेलचे रेकॉर्ड आणि रूम बुकिंगचे तपशील तपासले. या पुराव्यांच्या आधारे, आरोपींची ओळख पटवून त्यांना जिन्सी, मोंढा आणि भानुदास नगरसह विविध भागांतून तीन तासांच्या आत अटक करण्यात आली.
अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची नावे खालीलप्रमाणे:
घनश्याम भालूलाल राठोड (27)
ऋषिकेश तुळशीराम चव्हाण (25)
किरण लक्ष्मण राठोड (25)
हे तिघेही अविवाहित असून जवाहर कॉलनी परिसरातील रहिवासी आहेत. त्यापैकी दोघे कर्ज वसुली करणाऱ्या एका फायनान्स कंपनीत काम करतात, तर एक जण खाजगी काम करत शिक्षण घेत आहे. पोलिसांनी सांगितले की, हे तिन्ही आरोपी मित्र आहेत. पोलिसांनी महिलेच्या जबाबाच्या आधारे गुन्हा दाखल केला असून पुढील तपास सुरू आहे. वैद्यकीय तपासणी आणि पुढील कायदेशीर प्रक्रिया सुरू आहेत.