ST बसेसमध्ये 'ब्रेथ ॲनलायझर', मद्यपान करुन एसटीत चढल्यास....' परिवहन मंत्र्यांचा इशारा!

Maharashtra ST Bus Latest News: मद्यसेवन करुन एसटीमध्ये ड्युटीवर येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची आता खैर नाही. अशा कर्मचाऱ्यांना शासनाकडून कठोर इशार देण्यात आलाय. परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी अशा कर्मचाऱ्यांना दम दिलाय.महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (एसटी) ही सामान्य नागरिकांची विश्वासू वाहन व्यवस्था आहे. रोज लाखो प्रवासी त्याच्या सेवेचा फायदा घेतात. मात्र, काही कर्मचारी ड्युटीवर असताना दारू पिऊन गैरवर्तन करत असल्याच्या तक्रारी वारंवार येत असतात. यावर ठोस उपाययोजना करण्यात आली आहे. काय निर्णय घेण्यात आलाय? सविस्तर जाणून घेऊया.
28 ऑक्टोबर 2025 रोजी एसटीच्या सुरक्षा आणि सतर्कता विभागाने कोणतीही पूर्वसूचना न देता मोठी अभियान राबवले. राज्यातील सर्व भागांत चालक, कंडक्टर आणि तांत्रिक कर्मचाऱ्यांची मद्यसेवन तपासणी करण्यात आली. एकूण 719 चालक, 524 कंडक्टर आणि 458 तांत्रिक कर्मचारी अशा सुमारे 1701 जणांची कसून चौकशी झाली. यात ड्युटीवर दारूच्या नशेत आढळलेल्या 7 कर्मचाऱ्यांना दोषी ठरवण्यात आले. त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली असून, पुढील कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती देण्यात आलीय.
या मोहिमेत विविध जिल्ह्यांत दोषी आढळले. धुळे भागात एक तांत्रिक कर्मचारी, एक सफाई कामगार आणि एक चालक मद्यसेवन करताना सापडले. नाशिकमध्ये एक चालक, तर परभणी आणि भंडारा येथे प्रत्येकी एक तांत्रिक कर्मचारी नशेत काम करताना आढळला. नांदेडमध्ये एक कंडक्टर दोषी ठरला. हे प्रकरण प्रवाशांच्या जीवाला धोका निर्माण करणारे असल्याने महामंडळाने अहवाल मुंबई मुख्यालयाकडे पाठवला आहे.
मद्यसेवन करणाऱ्यांवर दया न दाखवता कठोर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशारा परिवहन मंत्री सरनाईकांनी दिला. सुरक्षा विभागाने नियमित आणि अनपेक्षित तपासण्या चालू ठेवण्याचे ठरवले आहे. तसेच, नवीन बस वाहनांमध्ये चालकाच्या सीटजवळ ब्रेथ ॲनलायझर यंत्र बसवण्याची योजना आहे. हे यंत्र मद्यसेवन तपासून प्रवाशांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देईल आणि गैरवर्तनाला प्रतिबंध करेल,अशी माहिती त्यांनी दिली. परिवहन मंत्री आणि एसटी महामंडळाचे प्रमुख प्रताप सरनाईक यांनी कठोर पावले उचलली आहेत. "एसटीमध्ये मद्यपी व्यक्तींना कुठलाही आश्रय मिळणार नाही," असा स्पष्ट संदेश देत त्यांनी सुरक्षा विभागाला तात्काळ मोहीम राबवण्याचे निर्देश दिले. यामुळे राज्यव्यापी स्तरावर अचानक तपासणी सुरू झालीय. ज्यामुळे महामंडळात खळबळ उडाली.
एसटी ही 'जनवाहिनी' असल्याने प्रवाशांची सुरक्षितता ही प्रथम प्राधान्य आहे. या कारवाईमुळे सार्वजनिक वाहतुकीतील अनुशासन सुधारेल आणि गैरवर्तनाला आळा बसेल, असा विश्वास सरनाईक यांनी व्यक्त केला. जनतेने या मोहिमेचे कौतुक केले असून, यामुळे प्रवास अधिक विश्वासार्ह आणि सुरक्षित होईल. अशी आशा आहे.
