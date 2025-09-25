English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
महाराष्ट्रातल्या गावागावातील प्रवाशांसाठी STचं खास गिफ्ट; आता दिवाळी होईल आणखी गोड!

ST Additional Buses for Diwali: एसटीने जादा बस सोडण्याचा निर्णय घेतलाय. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Sep 25, 2025, 08:52 AM IST
दिवाळीसाठी जादा एसटी

ST Additional Buses for Diwali: महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातील गावागावांत राहणाऱ्या नागरिकांसाठी एसटी महामंडळाने गुड न्यूज दिलीय. कामासाठी शहरात आलेल्यांना दिवाळीत आता त्यांच्या घरी जाता येणार आहे. यासाठी एसटीने जादा बस सोडण्याचा निर्णय घेतलाय. सणासुदीच्या काळात प्रवाशांना सुरक्षित आणि सुलभ प्रवासाची सोय उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन (एसटी) महामंडळ दरवर्षी विशेष बससेवा राबवते. याबद्दल जाणून घेऊया. 

902 जादा बसगाड्या 

यंदाच्या दिवाळी सणानिमित्त प्रवाशांच्या वाढत्या गर्दीला सामोरे जाण्यासाठी महामंडळाने तब्बल 902 जादा बसगाड्या राज्यभरातील सहा विभागांत चालवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे प्रवाशांना आपल्या गावी जाण्यासाठी मोठा दिलासा मिळणार असून, यंदाची दिवाळी आणखी गोड होणार आहे.

जादा बसगाड्यांचे नियोजन

दिवाळीच्या सणाला मुंबई, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, नाशिकसह राज्याच्या विविध भागांत प्रवास करणाऱ्या नागरिकांची संख्या वाढते. या काळात प्रवाशांची गैरसोय टाळण्यासाठी आणि त्यांना वेळेत प्रवासाची सुविधा मिळावी यासाठी एसटी महामंडळाने विशेष बससेवेचे नियोजन केले आहे. या जादा बसगाड्यांमुळे प्रवाशांची गर्दी व्यवस्थित हाताळली जाणार असून, महामंडळाला आर्थिक लाभही होणार आहे.

प्रवाशांना सणासुदीचा आनंद

या विशेष बससेवेमुळे प्रवासी आपल्या गावी वेळेत पोहोचून सणांचा आनंद घेऊ शकतील. महामंडळाच्या या नियोजनामुळे प्रवाशांना सुरक्षित आणि आरामदायी प्रवासाचा अनुभव मिळणार आहे.

गणेशोत्सवातील यशस्वी कामगिरी

यंदाच्या गणेशोत्सवात कोकणवासीयांसाठी एसटी महामंडळाने विशेष बससेवा राबवली. या काळात 15 हजार 388 फेऱ्यांमधून 5 लाख 96 हजारांहून अधिक प्रवाशांनी सुरक्षित प्रवासाचा आनंद घेतला. या विशेष सेवेतून महामंडळाला 23 कोटी 77 लाख रुपयांचा महसूल मिळाला, ज्यामुळे महामंडळाने अपघातविरहित आणि सुरक्षित वाहतुकीचा नवा विक्रम प्रस्थापित केला.

नवीन भरतीची घोषणा

एसटी महामंडळात लवकरच 17 हजार 450 चालक आणि सहाय्यकांची कंत्राटी पद्धतीने भरती होणार आहे. येत्या काही काळात 8 हजार नवीन बस खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या बससाठी लागणाऱ्या मनुष्यबळाची पूर्तता करण्यासाठी 2 ऑक्टोबरपासून ई-निविदा प्रक्रिया सुरू झालीय. ही भरती सहा प्रादेशिक विभागांद्वारे राबवली जाणार आहे. नवीन भरती होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना किमान 30 हजार रुपये वेतन देण्यात येणार आहे. यासोबतच त्यांना एसटी महामंडळाकडून विशेष प्रशिक्षणही दिले जाईल, जेणेकरून बससेवा सुरळीत आणि सुरक्षित राहील.

FAQ

प्रश्न: यंदाच्या दिवाळीसाठी एसटी महामंडळ किती जादा बसगाड्या चालवणार आहे?

उत्तर: यंदाच्या दिवाळी सणानिमित्त एसटी महामंडळाने राज्यभरातील सहा विभागांत तब्बल ९०२ जादा बसगाड्या चालवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे प्रवाशांना आपल्या गावी जाण्यासाठी सुलभ आणि सुरक्षित प्रवासाची सुविधा मिळेल.

प्रश्न: एसटी महामंडळाच्या विशेष बससेवेचा प्रवाशांना आणि महामंडळाला काय फायदा होणार आहे?

उत्तर: विशेष बससेवेमुळे प्रवाशांची सणासुदीच्या काळातील गर्दी व्यवस्थित हाताळली जाईल आणि त्यांना वेळेत गावी पोहोचता येईल. तसेच, या सेवेमुळे एसटी महामंडळाला आर्थिक लाभ होणार आहे, जसे की गणेशोत्सवात २३ कोटी ७७ लाख रुपयांचा महसूल मिळाला होता.

प्रश्न: एसटी महामंडळात होणाऱ्या भरतीबाबत काय माहिती आहे?

उत्तर: एसटी महामंडळात १७,४५० चालक आणि सहाय्यकांची कंत्राटी भरती होणार आहे. ही प्रक्रिया २ ऑक्टोबरपासून ई-निविदा पद्धतीने सुरू होईल. नवीन कर्मचाऱ्यांना किमान ३०,००० रुपये वेतन आणि विशेष प्रशिक्षण दिले जाईल, जेणेकरून ८,००० नवीन बससाठी लागणारे मनुष्यबळ उपलब्ध होईल.

