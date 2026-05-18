/डिझेल दरवाढीमुळे ST महामंडळावर ₹1240000000 रुपयांचा भार, प्रवाशांचे तिकिट किती रुपयांनी वाढणार? मोठी अपडेट!

ST Mahamandal: डिझेल दरवाढीमुळे एसटी महामंडळावर मोठा आर्थिक दबाव निर्माण झाला असला, तरी सरकार सावध आणि टप्प्याटप्प्याने निर्णय घेण्याच्या भूमिकेत आहे.आगामी काळात परिस्थितीनुसार भाडेवाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
ST Travel: महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य प्रवाशांसाठी अत्यावश्यक असलेल्या एसटी महामंडळाच्या सेवेवर वाढत्या डिझेल दरांचा गंभीर परिणाम होताना दिसत आहे. मात्र, सध्याच्या परिस्थितीत तात्काळ भाडेवाढ केली जाणार नाही, असा दिलासा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिला आहे. काय म्हणाले सरनाईक? याचा महाराष्ट्रातील लाखो प्रवाशांवर कसा परिणाम होणारेय? सविस्तर जाणून घेऊया.
डिझेल दरवाढीमुळे एसटी महामंडळावर आर्थिक ताण वाढला असला, तरी लगेचच प्रवाशांच्या खिशावर भार टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला नाही. सरकार सध्या परिस्थितीचा सर्वांगीण आढावा घेत असून, कोणतीही भाडेवाढ करण्याआधी पर्यायी उपाय शोधण्यावर भर देत आहे. यामुळे सध्या प्रवाशांना दिलासा मिळाला आहे.
अलीकडील दरवाढीनंतर डिझेलचा दर प्रति लिटर 88.21 रुपयांवरून 91.31 रुपयांपर्यंत गेला आहे. म्हणजेच प्रति लिटर 3.10 रुपयांची वाढ झाली आहे. याचा थेट परिणाम एसटीच्या खर्चावर झाला असून, वार्षिक स्तरावर सुमारे 124 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार महामंडळावर पडणार आहे. हा आकडा एसटीच्या आधीच कमकुवत आर्थिक स्थितीसाठी चिंतेचा विषय आहे.
एसटी महामंडळाला दररोज सुमारे 10.87 लाख लिटर डिझेलची गरज भासते. डिझेलचा पुरवठा प्रामुख्याने इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन मार्फत केला जातो. दरवाढीनंतर दररोज अंदाजे 33.70 लाख रुपयांचा अतिरिक्त खर्च होत आहे. हा खर्च महिन्याला जवळपास 10 कोटींवर पोहोचतो, जे दीर्घकालीन आर्थिक दडपण निर्माण करणारे आहे.
एप्रिल 2026 महिन्यातच एसटी महामंडळाला सुमारे ७६ कोटी रुपयांचा तोटा झाला आहे. यामध्ये इंधन खर्चाचा मोठा वाटा आहे. अशा परिस्थितीत डिझेल दरवाढ ही जखमेवर मीठ चोळण्यासारखी ठरत आहे. त्यामुळे आर्थिक संतुलन राखणे महामंडळासाठी मोठे आव्हान बनले आहे.
सरकारने स्पष्ट केले आहे की, भाडेवाढीचा निर्णय लगेच घेतला जाणार नाही. त्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या मार्गदर्शनाखाली प्रस्ताव तयार करून राज्य परिवहन प्राधिकरणाकडे मंजुरीसाठी पाठवला जाईल. संबंधित प्राधिकरणाची मान्यता मिळाल्यानंतरच अंतिम निर्णय होईल. म्हणजेच, कोणतीही वाढ अचानक लागू होणार नाही.
सरकार आणि एसटी प्रशासन प्रवाशांवर कमी परिणाम होईल, यासाठी विविध उपाययोजना राबवत आहेत. यामध्ये इंधन बचतीवर भर,ई-बसचा वापर वाढवणे, खर्च नियंत्रणाचे उपाय आणि महसूल वाढवण्यासाठी नवीन धोरणे अवलंबण्यावर भर दिला जाणारेय. या उपायांमुळे भाडेवाढ टाळता येईल का, याचा गंभीरपणे विचार महामंडळाकडून सुरू आहे.
महाराष्ट्रातील ग्रामीण आणि दुर्गम भागात एसटी ही केवळ वाहतूक सेवा नसून जीवनरेखा आहे. शिक्षण, रोजगार, आरोग्य आणि दैनंदिन गरजांसाठी लाखो लोक एसटीवर अवलंबून आहेत. त्यामुळे सेवा अबाधित ठेवत आर्थिक ताळमेळ साधणे हे सरकारसमोरचे मोठे आव्हान आहे.परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनीही यावर भर देत सांगितले की, “सेवा सुरू ठेवणे आणि आर्थिक शिस्त राखणे – या दोन्ही गोष्टींचा समतोल साधणे अत्यावश्यक आहे.”