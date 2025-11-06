English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
महाराष्ट्र भारतातील पहिले राज्य! जंगलात, डोंगरात सगळीकडे नेटवर्क मिळणार, एलॉन मस्क यांच्या स्टारलिंकसोबत मोठा करार

महाराष्ट्र सरकारने स्टारलिंक सॅटेलाईट कम्युनिकेशन्स प्रायव्हेट लिमिटेडसोबत सामंजस्य करार केला आहे. राज्यातील दुर्गम आणि अल्पसेवित भागांपर्यंत उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा पोहोचवण्याच्या दिशेने, वाटचाल होत असल्याचा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला

वनिता कांबळे | Updated: Nov 6, 2025, 08:13 AM IST
महाराष्ट्र भारतातील पहिले राज्य! जंगलात, डोंगरात सगळीकडे नेटवर्क मिळणार, एलॉन मस्क यांच्या स्टारलिंकसोबत मोठा करार

Maharashtra Starling MoU News: भारतात डिजिटल कनेक्टिव्हिटी मोठा टप्पा गाठणार आहे.  एलॉन मस्क यांच्या कंपनी स्टारलिंकसोबत भागीदारी करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य बनले आहे. या करारांतर्गत, राज्यातील दुर्गम आणि आदिवासी भागात आता उपग्रह-आधारित इंटरनेट सेवा उपलब्ध केली जाणार आहे. गावांमधील शाळा, आरोग्य केंद्रे आणि आपत्कालीन सेवांना हाय-स्पीड इंटरनेटने जोडण्याचे उद्दिष्ट आहे.  हा उपक्रम डिजिटल महाराष्ट्र मिशनचा एक भाग आहे असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे. 

महाराष्ट्र सरकारने बुधवारी स्टारलिंक सॅटेलाइट कम्युनिकेशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड सोबत एक आशयपत्रावर स्वाक्षरी केली. स्टारलिंकच्या उपाध्यक्ष लॉरेन ड्रेयर देखील याप्रसंगी उपस्थित होत्या. या भागीदारीचा उद्देश राज्यातील गडचिरोली, नंदुरबार आणि धाराशिव सारख्या दुर्गम जिल्ह्यांमध्ये इंटरनेट सुविधा प्रदान करणे आहे. स्टारलिंक ही जगातील सर्वात मोठी सॅटेलाइट इंटरनेट कंपनी आहे, जी हजारो उपग्रहांद्वारे हाय-स्पीड इंटरनेट प्रदान करते.

स्टारलिंकच्या उपग्रह तंत्रज्ञानामुळे आता महाराष्ट्रातील आदिवासी शाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, आपत्ती नियंत्रण कक्ष आणि वन चौक्या हाय-स्पीड इंटरनेटने जोडल्या जातील. यामुळे विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षण मिळेल, ग्रामीण डॉक्टरांना टेलिमेडिसिन उपलब्ध होईल आणि आपत्तींच्या वेळी एकमेकांशी संपर्क साधणे शक्य होईल . राज्य सरकारचे म्हणणे आहे की या सहकार्यामुळे कोणताही नागरिक डिजिटल कनेक्टिव्हिटीपासून वंचित राहणार नाही याची खात्री होईल. समृद्धी महामार्गासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रात ही योजना राबवली जाईल, ज्यामुळे ग्रामीण आणि शहरी भागातील डिजिटल दरी भरून निघेल, असेही सरकारचे म्हणणे आहे.

ही भागीदारी केवळ महाराष्ट्रासाठीच नाही तर संपूर्ण देशासाठी डिजिटल परिवर्तनाचा एक नवा अध्याय उघडेल. यानंतर स्टारलिंक इतर राज्यांसोबतही अशाच प्रकारचे करार करताना दिसू शकते . खरंच, 4G आणि नंतर 5G च्या आगमनानंतरही, देशभरात असे अनेक क्षेत्र आहेत जिथे इंटरनेटचा वापर अजूनही कठीण आहे. जर सरकारने पुढाकार घेतला आणि स्टारलिंकसारख्या खेळाडूंशी हातमिळवणी केली, तर लवकरच देशभरात सर्वत्र इंटरनेट उपलब्ध होऊ शकेल यात शंका नाही.

