Marathi News
ग्रामीण महाराष्ट्राची लाईफ लाईन सुसाट... 'लालपरी'मुळे सरकार मालामाल! सगळे विक्रम मोडत केली 'इतकी' कमाई

ST Bus News: महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागाची लाईफ लाइन अशी ओळख असलेल्या लाल परीने राज्य सरकारच्या तिजोरीमध्ये कोट्यवधी रुपयांची भर घातली आहे. नेमकी ही कमाई कशी झाली पाहूयात...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Nov 1, 2025, 09:01 AM IST
समोर आली सविस्तर आकडेवारी (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य - सोशल मीडियावरुन साभार)

ST Bus News: दिवाळीत गावी जाणाऱ्या आणि माघारी येणाऱ्या नागरिकांसाठी पुणे एसटी विभागाने 17 ते 27 ऑक्टोबरदरम्यान अतिरिक्त बस सोडल्या होत्या. या अकरा दिवसांत एसटीच्या 20 हजारांहून अधिक फेऱ्या झाल्या असून, यातून 17 लाख 62 हजारांहून अधिक नागरिकांनी प्रवास केला आहे. या काळात पुणे एसटी विभागाला 23 कोटी 39 लाख रुपये महसूल मिळाला आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत या अकरा दिवसांतील फेऱ्यांमुळे यंदा सव्वापाच कोटी रुपये अधिक महसूल नोंदवला आहे, अशी माहिती एसटी प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे.

सहा हजारांहून अधिक अतिरिक्त बस

नोकरी, व्यवसाय आणि इतर कामानिमित्त पुण्यात राज्य आणि बाहेरून येणाऱ्या नागरिकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. दिवाळीला गावी जाऊन सण साजरा करणाऱ्यांची संख्या लाखोंची आहे. त्यामुळे एसटी विभागाने विदर्भ, मराठवाडा, खान्देश व कोकण भागांसह स्वारगेट, शिवाजीनगर आणि पिंपरी-चिंचवड या आगारातून अतिरिक्त बस सेवा चालवली. विशेषतः पुण्यातून विदर्भ आणि मराठवाड्यात जाणाऱ्या प्रवाशांची संख्या जास्त असल्यामुळे शिवाजीनगर आणि पिंपरी-चिंचवड आगारातून दररोज सहा हजारांहून अधिक अतिरिक्त बस राबवण्यात आल्या.

11 दिवसांत 20 हजारांहून जास्त फेऱ्या

गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा एकूण बस फेऱ्यांमध्ये वाढ करण्यात आली होती. विशेषतः मराठवाडा भागात गेल्या वर्षी अकरा दिवसांत तीन हजार फेऱ्या झाल्या होत्या, तर यंदा चार हजार 500 फेऱ्या राबवल्या गेल्या. तसेच विदर्भ आणि खान्देश भागातही फेऱ्यांमध्ये वाढ दिसून आली आहे. या अकरा दिवसांत एकूण 17 लाखांहून अधिक नागरिकांनी लालपरी सेवांचा लाभ घेतला.

...म्हणून उत्पन्न वाढले

एसटी महामंडळाच्या ताफ्यात नव्या लालपरी आणि इलेक्ट्रिक बस दाखल झाल्या आहेत, ज्यामुळे पुणे विभागासह इतर विभागांतील बसची संख्या वाढली आहे. परिणामी, दिवाळीच्या काळात पुणे विभागातून सर्वाधिक अतिरिक्त बस सेवा चालवण्यात आल्या. यात महामार्गावर लालपरी बसच्या रांगा दिसून येत होत्या. तसेच, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत फेऱ्यांमध्ये झालेली वाढ प्रवाशांसाठी व महामंडळासाठी फायदेशीर ठरली. बस वाढविण्यात आल्याने महामंडळाचे उत्पन्न देखील वाढले आहे.

नक्की वाचा >> 'या' 4 स्टेशनवर एकही ट्रेन थांबणार नाही; रेल्वेने यादीच जारी केली! मुंबईकर टेन्शनमध्ये

एसटी विभागाने काय म्हटलं?

पुणे एसटी विभागाचे विभाग नियंत्रक अरुण सिया यांनी, दिवाळीनिमित्त नागरिकांच्या सोयीसाठी पुणे विभागातील स्वारगेट, शिवाजीनगर व पिंपरी-चिंचवड येथून अतिरिक्त बस सेवा चालवण्यात आल्या होत्या. अकरा दिवसांत 20 हजारांहून अधिक फेऱ्या राबवल्या गेल्या असून, 23 कोटींपेक्षा जास्त महसूल मिळाला आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 5 कोटी 16 लाख रुपये अधिक महसूल नोंदवण्यात आला आहे," अशी माहिती दिली.

एकूण प्रवास किती? प्रवासी किती? पाहा सगळी आकडेवारी...

अकरा दिवसांत धावलेल्या बसः 20,139
प्रवासी संख्याः 17,62,294
कापलेले अंतर (किलोमीटर): 34,12,000
मिळालेले उत्पन्नः 23 कोटी 39 लाख रुपये
गेल्या वर्षीचे उत्पन्नः 18 कोटी 12 लाख रुपये
गेल्या वर्षीपेक्षा जास्त उत्पन्नः 5 कोटी 16 लाख रुपये

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

