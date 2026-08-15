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बापरे! डायरेक्ट ₹50 लाखांचा दंड... फडणवीस सरकार नवीन कायदा आणण्याच्या तयारीत; मसूदा तयार, विद्यार्थ्यांना फायदा

खासगी शिकवण्यांच्या मनमानीवर अंकुश ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने कंबर कसली असून लवकरच याबद्दलचा कायदा आणला जाणार आहे. यात काय असणार पाहूयात...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 15, 2026, 04:00 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 04:00 PM IST
बापरे! डायरेक्ट ₹50 लाखांचा दंड... फडणवीस सरकार नवीन कायदा आणण्याच्या तयारीत; मसूदा तयार, विद्यार्थ्यांना फायदा
Image Credit: राज्य सरकार नवा कायदा आणण्याच्या तयारीत (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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