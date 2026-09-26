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महाष्ट्राला 37 वा नवा जिल्हा मिळणार? 7 तालुक्यांसाठी अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयाला मंजुरी

महाष्ट्रातील जिल्ह्यांची संख्या 36 वरुन 37 होणार आहे, महाराष्ट्रात नवा जिल्हा निर्माण होणार असल्याची चर्चा आहे.  7 तालुक्यांसाठी अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयाला मंजुरी मिळाली आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 26, 2026, 09:36 PM IST|Updated: Sep 26, 2026, 09:36 PM IST
महाष्ट्राला 37 वा नवा जिल्हा मिळणार? 7 तालुक्यांसाठी अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयाला मंजुरी

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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