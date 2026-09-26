/महाष्ट्राला 37 वा नवा जिल्हा मिळणार? 7 तालुक्यांसाठी अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयाला मंजुरी

Pandharpur Additional Collector Office : महाराष्ट्रात जिल्हा विभाजनाची मागणी अनेक वर्षांपासून केली जात आहे. वाढता विस्तार पाहता नव्या जिल्ह्याटी मागणी देखील केली जात आहे. महाष्ट्रात सध्या 36 जिल्हे आहेत. लवकरच महाराष्ट्राला 37 वा नवा जिल्हा मिळणार आहे. 7 तालुक्यांसाठी अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयाला मंजुरी. जाणून घेऊया
महाराष्ट्र सरकारने जिल्हा विभाजनाच्या अनुषंगाने एक मोठ्या हालचाली सुरु केल्याचे दिसत आहे. महाराष्ट्रात पंढरपूर हा 37 वा नवा जिल्हा स्थापन होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. पंढरपूरला स्वतंत्र जिल्ह्याचा दर्जा देण्यासाठी राज्य सरकारकडून कार्यवाही होत असल्याचे दिसत आहे. कारण, पंढपूर येथे 7 तालुक्यांसाठी अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयाला मंजुरी देण्यात आली आहे.
पंढपूर येथे 7 तालुक्यांसाठी अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयाला मंजुरी देत सरकारने नवा जिल्हा निर्माण करण्याच्या अनुषंगाचे पहिले मोठे पाऊल उचलल्याची चर्चा आहे. या नव्या कार्यालयाच्या माध्यमातून पंढरपूरसह 7 तालुक्यांचा प्रशासकीय कारभार हाताळला जाणार आहे. पंढरपूर, सांगोला, मंगळवेढा, माढा, माळशिरस, करमाळा आणि मोहोळ या 7 तालुक्यांचा कारभार या अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयातून सांभाळला जाणार आहे.
सोलापूर जिल्ह्यात सध्या 11 तालुके आहेत. उत्तर सोलापूर, दक्षिण सोलापूर, अक्कलकोट, बार्शी, मंगळवेढा, पंढरपूर, सांगोला, माळशिरस, मोहोळ, माढा आणि कर्माळा पंढरपूर तालुक्यांचा समावेश आहे. या 11 तालुक्यातील नागरिकांना प्रशासकीय कामांसाठी सोलापूर जिल्ह्याच्या मुख्यालयात जावे लागते. यामुळे सोलापूर जिल्ह्यावर मोठा ताण येत आहे. यामुळे सोलापूर जिल्हा कर्यालयाचे विभाजन करत नव्या अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयाला मंजुरी देण्यात आली आहे. पंढरपूर, सांगोला, मंगळवेढा, माढा, माळशिरस, करमाळा आणि मोहोळ या 7 तालुक्यांचा कारभार या अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयातून होणार आहे. तर सोलापूर अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात उत्तर सोलापूर, दक्षिण सोलापूर, बार्शी आणि अक्कलकोट हे चार तालुके राहतील.
नवीन कार्यालयासाठी अप्पर जिल्हाधिकारी आणि तहसीलदार यांची पदस्थापना शासनस्तरावरून करण्यात येणार आहे. इतर अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची पदस्थापना जिल्हाधिकारी करणार आहेत. सुरुवातीला तात्पुरती जागेत हे कार्यालय सुरु केले जाणार आहे. त्यानंतर कायमस्वरूपी जागा शोधून नवे कार्यालय बांधण्याचा प्रस्ताव सरकारकडे सादर केला जाणार आहे. पंढरपूरला स्वतंत्र जिल्हा म्हणून मान्यता देण्याबाबत अद्याप सरकारकडून अधिकृत घोषणा झालेली नाही किंवा त्या प्रकारची कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही. मात्र, लवकरच घोषणा व्हावी अशी मागणी येथील स्थानिक करत आहेत.