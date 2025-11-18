बिबट्या संकटाला तोंड देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारची भन्नाट आयडिया! आता बिबट्या गावात शिरताच...

Maharashtra Leopard Attack: महाराष्ट्रात बिबट्यांच्या वाढत्या हल्ल्यांचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. पश्चिम व उत्तर महाराष्ट्रात बिबट्यांनी धुमाकुळ घातला आहे. दर दोन दिवसांनी बिबट्या दिसल्याची किंवा बिबट्याने हल्ला केल्याची बातमी समोर येते. बिबट्यांच्या वाढत्या हल्ल्यांबाबत आता राज्य सरकारने गांभीर्याने विचार केला आहे. राज्यात वाढत चाललेल्या बिबट्याच्या हल्ल्यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठक बोलवली आहे. दुपारी 1.30 वाजता मंत्रालयात बैठक होणार असून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, वनमंत्री गणेश नाईक व महत्त्वाचे अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत.
बिबट्यांच्या वाढत्या हल्ल्यावर उपाय म्हणून बिबट्यांची संख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी बिबट्यांच्या नसबंदीला केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाची मान्यता मिळाली आहे, असे राज्याचे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी सांगितले. तसंच, बिबट्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी चंद्रपूरच्या धर्तीवर पुणे, नाशिक, अहिल्यानगर येथे एआय यंत्रणा कार्यान्वित केली जाणार आहे. तसंच, सॅटेलाइट कॅमेरे बसवले जाणार आहेत.
चंद्रपूरच्या धर्तीवर पुणे, नाशिक, अहिल्यानगर येथे एआय यंत्रणा कार्यान्वित केली जाणार आहे. तसेच, अत्याधुनिक सॅटेलाइट कॅमेरे बसवले जाणार आहेत. बिबट्या जवळ आल्यास गावांमध्ये सायरनद्वारे तातडीचा अलर्ट देण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. वनमंत्री नाईक यांनी पुणे, नाशिक व अहिल्यानगर येथील वनविभागांतील अधिकाऱ्यांसोबत आढावा बैठक घेतली. त्यानंतर त्यांनी ही माहिती दिली.
दरम्यान, जिल्ह्यात मानव-बिबट संघर्ष दिवसेंदिवस वाढत असल्यामुळे बिबट्यांचे हल्ले रोखण्याच्या दृष्टीने कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यात येणार असून अतिसंवेदनशील भागात ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता’(एआय) प्रणालीचा वापर करण्यात येणार आहे. तसेच ड्रोन सर्वेक्षण करून बिबट्यांची संख्या नोंदविण्या येणार आहेत.
उत्तर: पश्चिम व उत्तर महाराष्ट्रात बिबट्यांनी धुमाकूळ घातला असून, या भागांत बिबट्या दिसल्याच्या किंवा हल्ला केल्याच्या बातम्या दर दोन दिवसांनी समोर येत आहेत.
उत्तर: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या संदर्भात मंत्रालयात दुपारी १.३० वाजता बैठक बोलावली आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, वनमंत्री गणेश नाईक आणि महत्त्वाचे अधिकारी या बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत.
उत्तर: बिबट्यांची संख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी बिबट्यांच्या नसबंदीला (Sterilization) केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाची मान्यता मिळाली आहे, अशी माहिती वनमंत्री गणेश नाईक यांनी दिली आहे.