English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Maharashtra Weather News : बेफिकीर राहू नका! गारपीट, वादळी पावसानं राज्यावर ओढावणार अस्मानी संकट; 19 जिल्हे संकटात

Maharashtra Weather News : मागील काही दिवसांपासून राज्यातील हवामानात असंख्य बदल पाहायला मिळाले असून, या बदलांमध्ये आता आणखी भयावह स्थिती राज्यात पाहायला मिळत आहे.   

सायली पाटील | Updated: Apr 1, 2026, 07:21 AM IST
Maharashtra Weather News : देशातील उत्तरेकडे असणाऱ्या राज्यांमध्ये सक्रिय असणारा पश्चिमी झंझावात आणि अरबी समुद्रावरून वाहणारे दमट वारे यांमुळं देशात हवामानाची विचित्र स्थिती पाहायला मिळत आहे. मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्ये सध्या उष्मा अधिक भासण्यास सुरुवात झाली आहे, तर कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील काही भागांमध्ये पावसाची हजेरी असेल असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. मराठवाडा आणि विदर्भामध्ये पाऊस आणि गारपिटीची हजेरी लागली असल्यामुळं इथंसुद्धा हवामानात झालेला हा अनपेक्षित बदल अनेकांच्याच चिंतेत भर टाकताना दिसत आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

विदर्भापासून दक्षिण भारतापर्यंत कमी दाबाचा पट्टा सक्रिय असल्यामुळं संपूर्ण राज्यभर पावसासाठी पूरक वातावरण निर्माण झालं आहे. यादरम्यान अनेक जिह्यांत विजांच्या कडकडाटासह मेघगर्जना तर, काही ठिकाणी गारपीट होऊ शकते, असा इशारा देण्यात आला आहे. 

19 जिह्यांना अलर्ट

हवामान विभागाच्या माहितीनुसार पुढील 5 दिवस राज्याच हीच स्थिती राहणार असून, येत्या काळात ही स्थिती आणखी तीव्र होणार असल्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. तर, राज्यातील 19 जिह्यांना 'यलो अलर्ट' जारी करण्यात आला आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये पुन्हा एकदा गारपिटीची शक्यता असून, बहुतांश जिह्यांना वादळी वाऱ्यासह पावसाचा मोठा तडाखा बसू शकतो. ज्यामुळं नागरिकांनी काळजी घ्यावी असा इशारा देण्यात आला आहे. मराठवाड्यासह मध्य महाराष्ट्रात वाऱ्यांची दिशा आणि हवामानातील बदलांचा सर्वाधिक फटका बसणार असल्यामुळं इथं सतर्कतेचा ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. 

राज्यावर अस्मानी संकट, कधी शमणार ही प्रणाली? 

मागील 48 तासांपासून पुण्यासह नाशिक, धुळे, जळगाव आणि मराठवाडा, विदर्भात अवकाळी पावसाने हजेरी लावत थैमान घातलं. याचा सर्वात मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसला. जिथं हातातोंडाशी आलेली पिकं जमिनीवर लोळली. हे संकट इतक्यात शमणार नसल्याचाच इशारा सध्या देण्यात आला आहे. 

परिणामी सांगली, सोलापूर, नांदेड, परभणी आणि हिंगोली जिह्यात अनेक ठिकाणी वादळी पावसासह गारपिटीचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. तर, संपूर्ण मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा कोकण आणि विदर्भातील बुलढाणा, यवतमाळ, वाशीम, चंद्रपूर, नागपूर जिह्याच्या विविध भागांत मेघगर्जनेसह वादळी पावसाचा अंदाज आहे. 

मुंबई मात्र या स्थितीस अपवाद ठरेल. मुंबई महानगरात पावसाचा 'यलो अलर्ट' जारी असला तरीही ढगाळ वातावरण आणि दमट हवामानाचीच हजेरी प्रामुख्यानं पाहायला मिळेल. तर, ठाणे आणि रायगड जिह्यात मध्यम स्वरूपाच्या पावसाचा अंदाज वर्तवला आहे.

About the Author

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
Maharashtra Weather newsmumbai weatherWintermaharashtra weather1 april

इतर बातम्या

