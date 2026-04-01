Maharashtra Weather News : बेफिकीर राहू नका! गारपीट, वादळी पावसानं राज्यावर ओढावणार अस्मानी संकट; 19 जिल्हे संकटात

Maharashtra Weather News : देशातील उत्तरेकडे असणाऱ्या राज्यांमध्ये सक्रिय असणारा पश्चिमी झंझावात आणि अरबी समुद्रावरून वाहणारे दमट वारे यांमुळं देशात हवामानाची विचित्र स्थिती पाहायला मिळत आहे. मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्ये सध्या उष्मा अधिक भासण्यास सुरुवात झाली आहे, तर कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील काही भागांमध्ये पावसाची हजेरी असेल असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. मराठवाडा आणि विदर्भामध्ये पाऊस आणि गारपिटीची हजेरी लागली असल्यामुळं इथंसुद्धा हवामानात झालेला हा अनपेक्षित बदल अनेकांच्याच चिंतेत भर टाकताना दिसत आहे.
विदर्भापासून दक्षिण भारतापर्यंत कमी दाबाचा पट्टा सक्रिय असल्यामुळं संपूर्ण राज्यभर पावसासाठी पूरक वातावरण निर्माण झालं आहे. यादरम्यान अनेक जिह्यांत विजांच्या कडकडाटासह मेघगर्जना तर, काही ठिकाणी गारपीट होऊ शकते, असा इशारा देण्यात आला आहे.
हवामान विभागाच्या माहितीनुसार पुढील 5 दिवस राज्याच हीच स्थिती राहणार असून, येत्या काळात ही स्थिती आणखी तीव्र होणार असल्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. तर, राज्यातील 19 जिह्यांना 'यलो अलर्ट' जारी करण्यात आला आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये पुन्हा एकदा गारपिटीची शक्यता असून, बहुतांश जिह्यांना वादळी वाऱ्यासह पावसाचा मोठा तडाखा बसू शकतो. ज्यामुळं नागरिकांनी काळजी घ्यावी असा इशारा देण्यात आला आहे. मराठवाड्यासह मध्य महाराष्ट्रात वाऱ्यांची दिशा आणि हवामानातील बदलांचा सर्वाधिक फटका बसणार असल्यामुळं इथं सतर्कतेचा ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला आहे.
मागील 48 तासांपासून पुण्यासह नाशिक, धुळे, जळगाव आणि मराठवाडा, विदर्भात अवकाळी पावसाने हजेरी लावत थैमान घातलं. याचा सर्वात मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसला. जिथं हातातोंडाशी आलेली पिकं जमिनीवर लोळली. हे संकट इतक्यात शमणार नसल्याचाच इशारा सध्या देण्यात आला आहे.
परिणामी सांगली, सोलापूर, नांदेड, परभणी आणि हिंगोली जिह्यात अनेक ठिकाणी वादळी पावसासह गारपिटीचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. तर, संपूर्ण मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा कोकण आणि विदर्भातील बुलढाणा, यवतमाळ, वाशीम, चंद्रपूर, नागपूर जिह्याच्या विविध भागांत मेघगर्जनेसह वादळी पावसाचा अंदाज आहे.
मुंबई मात्र या स्थितीस अपवाद ठरेल. मुंबई महानगरात पावसाचा 'यलो अलर्ट' जारी असला तरीही ढगाळ वातावरण आणि दमट हवामानाचीच हजेरी प्रामुख्यानं पाहायला मिळेल. तर, ठाणे आणि रायगड जिह्यात मध्यम स्वरूपाच्या पावसाचा अंदाज वर्तवला आहे.