/Weather News : राज्यात वादळी पाऊस अन् गारपीटीचा मारा, पण मान्सूनचा पत्ता नाही; देशभरात हवामानाचं विचित्र चक्र

Weather News : केंद्रीय हवामान विभागाच्या माहितीनुसार मागील तीन दिवसांपासून देशातील काही राज्यांमध्ये पावसानं हजेरी लावली होती. आता मात्र पुन्हा एकदा वाऱ्याची दिशा बदलल्यामुळं हे चित्र बदलताना दिसणार आहे.
Todays Weather News : पाऊस, तापमानात झालेली घट, पश्चिमी झंझावात, वाऱ्याची दिशा आणि वेग यामुळं मध्य भारतापासून ते उत्तर भारतापर्यंत पाऊस आणि हिमवृष्टी पाहायला मिळाली. ज्यानंतर आता पुन्हा एकदा हवामानात बदलहोणार असल्याचा इशारा केंद्रीय हवामान विभागानं जारी केला आहे. ज्यामुळं येत्या काळात पर्यटनासाठी बाहेरच्या राज्यांमध्ये जाणाऱ्यांनाही यंत्रणेनं सावध केलं आहे. महाराष्ट्रातसुद्धा मान्सूनपूर्व पावसानं अनेक भागांमध्ये जोरदार हजेरी लावली असून, पुढील 24 तासांमध्ये विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्राच्या काही भागांना याच पावसाच्या धर्तीवर ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला आहे.
नाशिक, जळगाव, छत्रपती संभाजीनगर इथं वादळी पावसाची हजेरी असू शकते. तर, जालन्यात पावसासह गारपिटीचाही इशारा देण्यात आला आहे. गोंदियासह विदर्भातील काही जिल्ह्यांत वादळी पावसाचा इशारा असल्यानं शेतकऱ्यांनासुद्धा सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. कोकण, मुंबई, ठाणे, रायगड इथं उष्ण आणि दमट वारे अधिक तापदायक ठरू शकतात. तर, क्षणभर येणारी हलक्या पावसाची सर फारसा दिलासा देणार नाही हीच वस्तूस्थिती असेल. एकंदर पुढील 24 तास महाराष्ट्रात संमिश्र हवामानाची स्थिती, गारपिटीचा मारा असंच चित्र पाहायला मिळेल.
हवामान विभागाच्या पूर्वानुमानानुसार जून महिन्याच्या अगदी पहिल्याच दिवसापासून विदर्भासह मराठवाडा, मध्य महाराष्ट्रातील काही भागांमध्ये वादळी पावसाचा अंदाज आहे. कोकणातील किनारपट्टी भागसुद्धा यास अपवाद नाही. मात्र हा पूर्वमोसमी पाऊस आहे याचीसुद्धा नोंद घ्यावी.
मान्सूननं लक्षद्वीप बेटांनंतरच्या प्रवासात फारशी प्रगती केलेली नाही. दरम्यान पुढील तीन ते चार दिवसांत नैऋत्य मान्सून केरळसह तामिळनाडू आणि अरबी समुद्राच्या दक्षिण भागापर्यंत पोहोचू शकतो असा प्राथमिक अंदाज हवामान विभागाने व्यक्त केला आहे. तरीही महाराष्ट्रासाठी मात्र मान्सून 10 जूनच्याही नंतर दिलासा देईल तोवर पूर्वमोसमी पावसाच्याच थरारनाट्यानं नागरिक हैराण होणार असल्याचं चित्र आहे.
हवामान विभागातील तज्ज्ञांच्या माहितीनुसार राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये तूर्तास मान्सून 10 जूनपर्यंत दाखल होण्याची चिन्हं नाहीत. परिणामी शेतकऱ्यांनी वादळी पाऊस किंवा पूर्वमोसमी पावसावर अवलंबून राहून तो मान्सून समजून पेरणी अथवा शेतीच्या कामांची माहिती करु नये असा सल्ला तज्ज्ञांनी दिला आहे.
केंद्रीय हवामानशास्त्र विभागाच्या माहितीनुसार मान्सूनच्या कमकुवत सुरुवातीमुळं जून महिन्याच्या सुरुवातीपासूनच पावसाचं प्रमाण तुलनेनं कमी असेल. एल निनोच्या प्रभावामुळं उत्तर पश्चिम आणि मध्य ऊभारतामध्ये पुन्हा एकदा तापमानवाढ होण्यास सुरुवात झाली आहे. पूर्वोत्तर आणि दक्षिण भारत मात्र यास अपवाग असून, जूनच्या पहिल्या आठवड्यात या भागांमध्ये पावसाची हजेरी अपेक्षित असल्याचं म्हटलं जात आहे.