/मान्सूनआधी का येताहेत इतकी वादळं? संपूर्ण भारत संकटात; महाराष्ट्रात कोणत्या जिल्ह्यांमध्ये पावसाचं धुमशान?

Maharashtra Weather News : दक्षिण भारतामध्ये मान्सूनसाठी पोषक वातावरणनिर्मिती होत असतानाच हवामान विभागाच्या उपग्रहानं अवकाळातून काही अशी दृश्य टीपली, ज्यामुळं देशभरात नेमकी इतकी वादळं का तयार होत आहे, या प्रश्नाचंही उत्तर मिळालं. सहसा मान्सूनपूर्व सत्रामध्ये हवामानामध्ये हे बदल अपेक्षित असून, बरीच वादळंसुद्धा तयार होतात. मात्र, यावेळचं चित्र अधिक गंभीर आहे. केंद्रीय हवामानशास्त्र विभाग, (IMD) च्या INSAT-3DS नावाच्या उपग्रहातून मिळालेल्या माहितीनुसार साधारण कैक हजार किमीपर्यंत ढगांची एक अशी धास्तावणारी स्थिती निर्माण झाली आहे, ज्यामुळं मध्य भारतापासून अगदी दक्षिण भारतापर्यंत वादळासाठी पूरक वातावरणनिर्मिती होताना दिसत आहे.
हवामान विभागाच्या माहितीनुसार राजस्थान, मध्य भारत ते तेलंगणापर्यंत 1600 किमी लांबीचा थंडरस्टॉर्म बेल्ट अर्थात ढगांचा एक असा पट्टा सक्रिय आहे, ज्यामुळं धुळीच्या वादळापासून ते अगदी वादळी पावसापर्यंतची प्रणाली देशाच्या विविध राज्यांमध्ये सक्रिय होत असल्याचं स्पष्ट होत आहे. या रचनेचा सर्वाधिक परिणाम राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणासह पूर्वोत्तर भारत आणि दक्षिण भारतात दिसू शसकतो. एकंदर देशभरात कुठं ताशी 80 किमी वेगानं वारे वाहतील, कुठं वाऱ्याचा वेग इतका वाढेल की विजेच्या खांबंचंही नुकसान होईल तर कुठं मेघगर्जना आणि विजांच्या कडकडाटासह पावसाची हजेरी पाहायला मिळेल. ज्यामुळं नागरिकांना सावधगिरी बाळगण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
काज्यातील सरासरी कमाल तापमानात काही अंशांची घट झालेली असतानाच उन्हाचे चटकेसुद्धा कायम असतील असा प्राथमिक अंदाज आहे. जून महिना अर्थात पावसाळ्याची अधिकृत सुरुवात झाली असली तरीही मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, कोकणातील काही भागासह विदर्भातून अद्याप उन्हाळा सरलेला नाही, ज्यामुळं पारा चाळीशीपास असल्यानं होरपळीपासून अपेक्षित दिलासा तूर्तास मिळालेला नाही. मुंबई शहर आणि उपनगरात हवामान उष्ण आणि दमट असल्यानं दाह अधिक तीव्र भासत आहे. तर, शहरात मान्सून मुंबईत 8 ते 11 जूनदरम्यान दाखल होण्याची शक्यता असल्यानं ताप आणखी सोसावा लागणार हेच स्पष्ट होत आहे.
दरम्यान पुढच्या 24 तासांमध्ये कोकणातील काही भागासह मध्य महाराष्ट्र, नाशिक, मराठवाडा इथं वादळी पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे, सातारा, सांगली आणि कोल्हापूरातील घाटमाथ्यावरसुद्धा वादळी पावसाचा तडाखा बसू शकतो. तर, छत्रपती संभाजीनगर इथं गारपिटीचंही संकट ओढावू शकतं असा प्राथमिक अंदाज आहे. राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये वादळी पावसाचं धुमशान पाहायला मिळणार असलं तरीसुद्धा हा मान्सून नाही, ज्यामुळं हवामान विभागानं शेतकऱ्यांना पेरणीची घाई करु नये असा स्पष्ट इशारा दिला आहे. पुढील 4 ते 5 दिवसात राज्याच्या घाटमाथ्यावर मान्सूनपूर्व पाऊस आणखी जोर धरेल असा प्राथमिक अंदाज आहे.
हवामान विभागाच्या माहितीनुसार देशातील 70 ते 80 टक्के भागामध्ये मान्सूनपूर्व पावसाची सुरुवात किंवा पोषक स्थिती निर्माण झाली आहे. यामध्ये अनेक कारणं असून, उत्तरपूर्व बंगालचा उपसागर, दक्षिणपूर्व अरबी समुद्र, उत्तर पूर्व राजस्थान, मध्य पाकिस्तान आणि गंगेच्या दक्षिणेकडील मैदानी भागांवर सुपर सायक्लोनिक सर्क्युलेशन अर्थात चक्राकार वादळांची निर्मिती होताना दिसत आहे. ज्यामुळं उत्तरेपासून दक्षिणेकडे आणि पूर्वेपासून पश्चिमेकडे ढगाचा एक दाट पट्टा तयार झाला असून, हवामान अत्याधिक अस्थिर होत आहे. परिणामी पुढच्या 48 तासांमध्ये संपूर्ण देशातस गारपीट, वादळी पाऊस, सोसाट्याचा वारा, वादळ, मेघगर्जना आणि विजा कोसळण्यासारख्या घटना ओढावू शकतील.
राहिला मुद्दा मान्सूनचा तर, केरळातून पुढील 2 ते 3 दिवसांत मान्सूनच्या प्रगतीसाठी परिस्थिती अनुकूल लक्षद्वीप, केरळ, तामिळनाडूच्या काही भागांत मान्सून हजेरी लावेल असा अंदाज हवामान तज्ज्ञांनी वर्तवला आहे. केरळातील दमदार पावसानंतर आता मान्सून गोवा, तळकोकण आणि त्यानंतर मुंबईत हजेरी लावेल. ज्यानंतर संपूर्ण देशभरात मान्सूनची व्याप्ती पाहायला मिळेल. जून अखेरीस राज्यासह देशाच्या बहुतांश भागांमध्ये मान्सूनची दमदार हजेरी असून, जुलैमध्ये पाऊस जोर धरेल असा प्राथमिक अंदाज आहे.