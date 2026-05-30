/होरपळणाऱ्या विदर्भावर आता वादळी पावसाची वक्रदृष्टी; पुढच्या 24 तासांत हवामान घाबरवणार, 19 राज्यांना का केलंय सतर्क?

Todays Weather News : जून महिन्यातही उकाडा कायम? आयएमडीनं आधीच सांगितलंय मान्सून कमी असणार... पण, त्याआधी येणाऱ्या या वादळाचा सामना कसा करायचा? जाणून घ्या सविस्तर हवामान वृत्त...
Todays Weather News : सततचे उष्ण वारे, प्रचंड उकाडा आणि तापमानात होणारी वाढ यामुळं संपूर्ण देशभरात उष्णतेचं महाभयंकर पर्व सुरु असल्याचच पाहायला मिळत आहे. हा उकाडा येणाऱ्या काही वर्षांत आणखी भयावह रुप धारण करेल असा इशारा हवामान अभ्यासकांनी दिला. त्यातच मान्सूनआधी राज्यात आणि देशातसुद्धा वादळासह वादळी पावसाचा इशारा दिल्यामुळं नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. महाराष्ट्रात पुढील 24 तासांत प्रामुख्यानं विदर्भाची होरपळ काही प्रमाणात कमी होईल असा अंदाज आहे. विदर्भाच्या अमरावती, यवतमाळ, वर्धा इथं वादळी पावसाची शक्यता असल्याने ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला आहे तर उर्वरित विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रासह राज्यात पावसाचा यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे.
मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पालघर आणि रायगड इथं हवेत आर्द्रतेचं प्रमाण अधिक असल्यामुळं उष्णासुद्धा तुलनेनं जास्त जाणवेल. तर, कोकणातील अंतर्गत भागांमध्ये रात्रीच्या तापमानातही फारशी घट अपेक्षित नाही. त्यामुळं उन्हाळा आणि सुट्ट्यांच्या या दिवसांमध्ये नागरिकांना आरोग्याची काळजी घेण्याचं आवाहन करण्यात येत आहे. तिथं मराठवाड्याच्या काही जिल्ह्यांमध्ये तुरळक ठिकाणी पावसाच्या सरीची हजेरी असेल, मात्र विदर्भावर पावसाचं सावट असल्यानं इथंही यंत्रणा सतर्क झाल्या आहेत. राज्यात सध्या मान्सून दाखल झाला नसला तरीही वादळी पावसाचं सावट अन् खवळलेला समुद्र असं चित्र मात्र पाहायला मिळत असल्यानं हवामान धडकी भरवत आहे हेच स्पष्ट होतंय.
यंदाच्या वर्षी महाराष्ट्रात सरासरीहून कमी पाऊस पडेल अशी प्राथमिक शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे. संपूर्ण उन्हाळा हा अती तीव्र उकाड्यात गेला असतानाच जूनमध्येसुद्धा या परिस्थितीपासून फारसा दिलासा मिळणार नाहीय. जून महिन्यात उष्णतेत वाढ होईल, असा अंदाज असल्यामुळं मोसमी पावसाच्या दिवसांतही उकाड्याचा मारा नागरिकांना सोसावा लागणार असून काही जिल्ह्यांमध्ये तर वाढीव कमाल तापमानासह उष्णतेची लाटसदृश्य स्थिती असेल अशी शक्यता हवामान विभागाने व्यक्त केली आहे.
अंदमानासह लक्षद्वीपच्या बहुतांश भागांमध्ये मान्सूननं हजेरी लावलेली असतानाच आता केरळमध्ये मोसमी वारे कधी दाखल होणार याचीच उत्सुकता सर्वांना लागली आहे. आठवड्याभरात मोसमी वारे केरळात दाखल होण्यासाठी पूरक स्थिती असून, त्यामागोमाग वाऱ्यांचा हा प्रवास गोवा, तळकोकणमार्गे मुंबई असा होईल. तत्पूर्वी कोकणासह दक्षिण भारतात मान्सूनपूर्व पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.