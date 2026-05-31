/Maharashtra Weather: महाराष्ट्रात 12 जिल्ह्यांना पावसाचा इशारा; कुठे कसं असणार वातावरण? जाणून घ्या

Rain Alert in Maharashtra: मोसमी पाऊस अर्थात मान्सून येत्या सात दिवसांत केरळमध्ये दाखल होण्याची शक्यता असल्याचे भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने (आयएमडी) म्हटले आहे. पण त्या आधीच महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी पावसाच्या हलक्या सरी आल्या आहेत.
Maharashtra Weather: राज्यातील हवामानाचा अंदाज पुन्हा एकदा बदलताना दिसत आहे. भारतीय हवामान विभागाने (IMD) विदर्भ आणि मराठवाड्यातील काही जिल्ह्यांसाठी मेघगर्जनेसह पावसाचा इशारा दिला असून, काही ठिकाणी जोरदार वारे आणि वीजांच्या कडकडाटाची शक्यता वर्तवली आहे. दुसरीकडे, मुंबईसह किनारपट्टी भागात उष्ण आणि दमट वातावरण कायम आहे. मुंबई सोबतच डोंबिवली, कल्याण आणि ठाणे अशा भागात पहाटे हलक्या सरींसह पाऊस झाला आहे.
मुंबईत पहाटेच्यावेळी हलक्या पावसाच्या सरी बरसल्याने उकाड्यापासून हैराण मुंबईकराना काही अंशी दिलासा मिळाला आहे. मुंबईसह कल्याण, डोंबिवली, ठाण्यात पावसाच्या सरी बरसल्या असल्याने मान्सून पूर्व पावसाची चाहूल लागली आहे. विकेंडला पडलेल्या पावसामुळे सकाळच्या सत्रात बाहेर पडणाऱ्या मुंबईकरांची तारांबळ उडाली मात्र गारवा अनुभवायला मिळाला आहे. प्रादेशिक हवामान विभागाने आज, रविवारी सकाळी मुंबई आणि ठाणे जिल्ह्यांमध्ये उष्ण आणि दमट वातावरणाचा इशारा दिला आहे, तर दुपारनंतर हलक्या पावसाची किंवा गडगडाटासह पावसाची शक्यता वर्तवली आहे. त्यामुळे हा अंदाज खरा ठरून उकाड्यातून काहीशी सुटका होण्याची आशा महामुंबईतील रहिवाशांना आहे.
अकोला, अमरावती, भंडारा, बुलढाणा, चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया, नागपूर, वर्धा, वाशीम आणि यवतमाळ या भागांमध्ये वादळी वाऱ्यांसह पावसाची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. काही ठिकाणी ताशी 40 ते 50 किलोमीटर वेगाने वारे वाहण्याचा अंदाज असून, विजांच्या कडकडाटासह वातावरण अस्थिर राहू शकते.
दक्षिण-पश्चिम मान्सूनच्या प्रतीक्षेत असलेल्या राज्यासाठी एक महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. यंदा मान्सूनच्या प्रगतीचा वेग काहीसा मंदावल्याचे निरीक्षण हवामान तज्ज्ञांनी नोंदवले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात मान्सून दाखल होण्यास किंचित विलंब होऊ शकतो. मात्र हा विलंब फार मोठा नसून जूनच्या पहिल्या पंधरवड्यात राज्यातील बहुतांश भाग मान्सूनच्या प्रभावाखाली येण्याची शक्यता आहे.
मान्सून सक्रिय झाल्यानंतर कोकण, मुंबई महानगर परिसर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांत जोरदार ते अतिजोरदार पावसाची शक्यता आहे. या काळात वादळी वारे, मेघगर्जना आणि विजांचा धोका वाढू शकतो. समुद्र खवळलेला राहण्याची शक्यता असल्याने मच्छीमारांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे.
अरबी समुद्र आणि बंगालच्या उपसागरातील वातावरणीय बदलांमुळे देशातील अनेक भागांतील हवामानात वेगाने बदल होत आहेत. महाराष्ट्रासह गोवा, कर्नाटक आणि केरळच्या किनारी भागांत येत्या काही दिवसांत पावसाच्या हालचालींना वेग येण्याची शक्यता हवामान विभागाने व्यक्त केली आहे.
एकूणच, विदर्भ आणि मराठवाड्यात वादळी पावसाची शक्यता, मुंबईत कायम उकाडा आणि मान्सूनच्या आगमनाकडे लागलेले सर्वांचे लक्ष, अशी सध्या राज्यातील हवामानाची स्थिती आहे.