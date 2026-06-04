/बंगालच्या उपसागरातील हालचालींचा महाराष्ट्राच्या हवामानावर काय परिणाम? 24 तास, 17 राज्य अन् एक इशारा...

Todays Weather News : मान्सूनची लांबणीवर पडलेली प्रतीक्षा आता बहुतांशी कमी होत असून, नैऋत्य मान्सून महाराष्ट्रापासूनही काहीच अंतरावर आहे. तत्पूर्वी राज्याच्या बहुतांश भागांमध्ये पूर्वमोसमी पावसानं हजेरी लावली असून, विदर्भ, मराठवाडा आणि कोकणातसुद्धा हा पाऊस थैमान घालताना दिसतोय. पुढच्या 24 तासांमध्येसुद्धा असंच काहीसं चित्र पाहायला मिळेल, जिथं पूर्वमोसमी पावसामुळं कोकणाच्या बहुतांश जिल्ह्यांना तडाखा बसेल.
प्रामुख्यानं मुंबई, नवी मुंबईत सायंकाळी सोसाट्याचा वारा आणि पावसाळी ढगांची दाटी दिसून येईल. तर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी आणि रायगडमध्ये जोरदार सरी बरसतील. पावसाचा बहुतांशी प्रभाव हा कोकणावरच असेल. तर, उर्वरित राज्यातही पावसाच्या हलक्या ते मध्यम स्वरुपातील सरींची शक्यता असल्यामुळं हवामान विभागानं यलो अलर्ट जारी केला आहे. मुंबईसह पालघर, ठाणे जिल्ह्यांना गुरुवारी यलो अलर्ट देण्यात आला असून इथं तापमानातही चढ- उतार अपेक्षित आहे. दक्षिण कोकणात मात्र रविवारपर्यंत यलो अॅलर्ट कायम असेल. राज्यात पूर्वमोसमी पाऊस हजेरी लावत असला तरीसुद्धा काही भागांमध्ये उकाडा कमी झाला नसल्यानं आता मान्सून प्रत्यक्षात तग धरेल तेव्हाच हा आगडोंब विझेल असं स्पष्ट होत आहे.
केरळच्या पूर्वेकडे हजेरी लावणारा मान्सून गुरुवारी आणखी पुढे जाऊ शकतो असा अंदाज भारतीय हवामान विभागाने वर्तवला आहे. मान्सूनची रेषा 30 मेनंतर पुढे सरकलेली नाही, मात्र पुढच्या 24 तासांत मान्सून केरळमध्ये प्रगती करू करण्याची अपेक्षा आहे. केरळच नव्हे, तर तमिळनाडूचा काही भाग, अरबी समुद्राचा आग्नेय आणि नैऋत्य भाग, लक्षद्वीप बेट या संपूर्ण भागांमध्ये मान्सूनचं वर्चस्व पाहायला मिळेल.
पूर्वेपासून पश्चिमेपर्यंत आणि उत्तरेपासून दक्षिणेपर्यंत सगळीकडेच मान्सूननं प्रभाव दाखवण्यास सुरुवात केली असून, त्यासाठीची वातावरणनिर्मिती हवामान बदलांतून स्पष्टपणे पाहायला मिळत आहे. ज्यामुळं उष्ण वाऱ्यांचा झोत तुलनेनं कमी होणार असून, तापमानातही घट अपेक्षित आहे. यादरम्यान धुळीचं वादळ, विजांचा कडकडाट आणि गारपिटीचा मारा काही राज्यांवर होऊ शकतो. तर सोसाट्याचा वारा सुटून या वाऱ्याचा वेग ताशी 60 ते 70 किमी असू शरतो असा अंदाज आहे. बंगालच्या उपसागरासह अपबी समुद्रामध्येसुद्धा सक्रिय असणारी वारे आणि चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती हवामानावर परिणाम करत असून, त्यामुळं वादळसदृश्य स्थितीसुद्धा पाहायला मिळू शकते.
आयएमडीच्या पूर्वानुमानानुसार केरळ, तामिळनाडू, कर्नाटक, पुदुच्चेरी, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आसाम, मेघालय, अंदमान आणि निकोबार या राज्यांमध्ये वादळी पावसाचा प्राथमिक इशारा देण्यात आला आहे. त्यामुळं नागरिकांनाही सतर्क राहण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे.