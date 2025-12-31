महाराष्ट्रातील दुसऱ्या क्रमाकांच्या थंड हवेच्या ठिकाणी निर्माण होणार मोठे धार्मिक पर्यटनस्थळ; महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाने दिली तीन एकर जमीन

Chikhaldara : महाराष्ट्रातील दुसऱ्या क्रमाकांच्या थंड हवेच्या ठिकाणी मोठे धार्मिक पर्यटनस्थळ निर्णाम होणार आहे. अमरावतीच्या अंबादेवी संस्थानासाठी महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाने चिखलदरा येथे तीन एकर जमीन दिली आहे. येथे धार्मिक पर्यटनाच्या अनुपषंगाने विकास करण्याची योजना आहे.
अमरावती जिल्ह्यातील मौजे चिखलदरा येथील श्री. अंबादेवी संस्थान, अमरावती यांना महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाची ३ एकर ८ आर जमीन देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत बैठक पार पडली.
चिखलदरा येथील सुमारे साडे सात एकर जमीन 1975 मध्ये महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाला पर्यटकांसाठी मुलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी देण्यात आली होती. पण ही जमीन वापराविना पडून होती. दरम्यान, अमरावतीच्या श्री अंबादेवी संस्थान यांनी चिखलदरा येथील देवी पॉईंट आणि विराट देवी देवस्थान यांच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी आहे.
या संस्थानाने या दोन्ही देवस्थानच्या विकासासाठी शासनाकडे जमिनीची मागणी केली आहे. त्यानुसार पर्यटन विकास महामंडळाकडील सुमारे तीन एकर ८ आर जमीन शासन जमा करून घेऊन, ती श्री. अंबादेवी संस्थानास विनामुल्य उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. ही जमीन मंदिर संस्थानाला भोगवटादार वर्ग – २ म्हणून मिळणार असून, जमीन केवळ धार्मिक प्रयोजनासाठी वापरता येणार आहे.
चिखलदरा हे विदर्भाचे नंदवन समजले जाते. सातपुडाच्या पर्वत रांगेत असलेल्या चिखलदरा हे महाराष्ट्रातील दुसऱ्या क्रमकांचे हिलस्टेशन आहे. येथील निसर्ग सौंदर्य अनुभवण्यासाठी पर्यटकांची मोठी गर्दी होते. नाताळ सुट्टीच्या निमित्ताने हजारो पर्यटक चिखलदरा येथे दाखल झाले आहेत.