/राष्ट्रवादीतील अस्वस्थ नेते फडणवीसांच्या दारी? राष्ट्रवादीतला अंतर्गत संघर्ष मिटणार?

राष्ट्रवादीतल्या पक्षांतर्गंत संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादीच्या बड्या नेत्यांच्या मुख्यमंत्री फडणवीसांसोबत भेटीगाठी वाढल्यात. फडणवीसांच्या झालेल्या भेटींमुळं राष्ट्रवादीतला संघर्ष वेगळ्या वळणावर गेल्याची चर्चा सुरु झालीये.
Maharashtra Politics : राष्ट्रवादीत अंतर्गत संघर्ष उफाळून आलाय. सध्या तरी पार्थ पवार विरुद्ध पटेल तटकरे असा संघर्ष सुरु असल्याचं सांगण्यात येतंय. या संघर्षात राष्ट्रवादीतल्या पहिल्या आणि दुस-या फळीतल्या नेत्यांची होरपळ होताना दिसत आहे. आमदारांचंही दुखणं वेगळंच आहे. या अस्वस्थतेच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादीत भेटीगाठींचं सत्र सुरु झालंय. राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीगाठी घेण्यास सुरुवात केली.
17 मे रोजी पार्थ पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. 18 मे रोजी सुनिल तटकरे फडणवीसांच्या भेटीला गेले. त्याच दिवशी धनंजय मुंडे आणि छगन भुजबळांनीही देवेंद्र फडणवीसांची भेट घेऊन चर्चा केली. या सगळ्या भेटीगाठी कशासाठी होत्या हे लपून राहिलेलं नाही. छगन भुजबळांनी मात्र ही भेट धान आणि मक्याच्या पैशांसाठी असल्याचं सांगून टाकलं.
राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्या घेतलेल्या गाठीभेटींवरुन विरोधकांनी राष्ट्रवादीला टोला लगावलाय. दुसरीकडं राष्ट्रवादीच्या आमदारांचीही अस्वस्थता लपून राहिलेली नाही. आमदार हिरामण खोसकर आणि किरण लहामटे यांनी देवगिरी बंगल्यावर जाऊन सुनेत्रा पवारांची भेट घेतली. दुसरीकडं आमदार प्रतापराव चिखलीकरांनी पक्षात कोणतीही अस्वस्थता नसल्याचं सांगितलंय.
राष्ट्रवादी काँग्रेसनं बुधवारची बैठक अचानक पुढं ढकललीये. आता राष्ट्रवादीची बैठक 26 मे रोजी होणार असल्याचं सांगण्यात येतंय. ही बैठकही पुढं ढकलण्यामागं अंतर्गत संघर्षच कारणीभूत असल्याची माहिती आतल्या गोटातून मिळालीये. बैठक 26 तारखेला होणार असं राष्ट्रवादीच्या एका सूत्रांनी सांगितलं असलं तरी प्रवक्ते मात्र बैठकीची तारीख आम्ही तुम्हाला नंतर सांगू असं सांगितलंय.
राष्ट्रवादीच्या कार्यकारिणीची सुधारित यादी बुधवारच्या बैठकीनंतर निवडणूक आयोगाला पाठवली जाण्याची शक्य़ता आहे. दिल्लीतल्या ऑफिसमधील नियुक्त्या, पक्षातील पदाधिका-यांच्या नव्या नियुक्त्या यावर हमखास चर्चा होण्याची शक्यता आहे. वरवर ही बैठक पक्षाची बैठक वाटत असली तरी पक्षाचं भवितव्य आणि पार्थ पवारांचं भवितव्य ठरवणारी उद्याची बैठक असणार अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगलीये.