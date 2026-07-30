/इथं गेल्यास चंद्रावर असल्याचा भास होईल, दगडात माणसाच्या आकाराहून मोठे खड्डे... महाराष्ट्रात कुठंय हा चमत्कार? कसं जायचं?

आतापर्यंत तुम्ही डिस्कव्हरी किंवा नॅशनल जिओग्राफीसारख्या चॅनेल्सवरील कार्यक्रमांमध्ये अशी काही ठिकाणं पाहिली असतील की जी पृथ्वीवर असूनही इतर ग्रहांवरील वाटतील. काही ठिकाणी असलेलं वेगळ्याच रंगाचं पाणी, काही ठिकाणी असलेली जमिनीची रचना, काही ठिकाणची नैसर्गिक ठेवण अशा अनेक गोष्टींमुळे पृथ्वीवर असूनही आपण वेगळ्याच ग्रहावर तर नाही ना अशी शंका येण्याइतकं वेगळं जग इथं पाहायला मिळतं. मात्र चंद्रावर ज्या प्रमाणेच खाच खळगे आहेत अगदी त्याचप्रमाणे दिसणारं ठिकाण महाराष्ट्रामध्येही आहे असं सांगितलं तर तुम्हाला आश्चर्य वाटल्याशिवाय राहणार नाही, पण हे खरं आहे. विशेष म्हणजे हे ठिकाण पुण्यापासून हाकेच्या अंतरावर आहे. याच ठिकाणाबद्दल जाणून घेऊयात सविस्तरपणे...
आपण इतका वेळ ज्या ठिकाणाबद्दल बोलतोय ते ठिकाण आहिल्यानगरमधील पारनेर तालुक्यात आहे. या ठिकाणाचं नाव आहे निघोज! बरं हे चंद्राच्या पृष्ठभागाप्रमाणे नैसर्गिकरित्या निर्माण झालेली रचना तयार झाली आहे की कुकडी नदीच्या पात्रात. खरं तर इथं पोहोचल्यानंतर समोर जे काही दिसतं त्यावर विश्वास ठेवणं कठीण होऊन जातं. अगदी हातोडी आणि छिन्नी घेऊनही साधा तुकडाही तोडता येणार नाही अशा दगडांमध्ये अख्खा माणूस जाईल एवढ्या मोठ्या आकाराचे खळगे नदीपात्रात पाहायला मिळतात. या नदीच्या दोन्ही तिरांवर मंदिरं असल्याने अनेकांना हा देवीचा चमत्कार वाटतो. मात्र हे खळगे निर्माण होण्यामागेही वैज्ञानिक कारण आहे.
निघोजमधील या खळग्यांना रांजण खळगे असेही म्हणतात. पुणे आणि आहिल्यानगरमध्ये निघोज कुंड नावाने हे खळगे प्रसिद्ध आहेत. नैसर्गिकरित्या तयार झालेले हे खळगे म्हणजे महाराष्ट्रातील भूगर्भीय चमत्कार मानला जातो. तुम्हाला जाणून आश्चर्य वाटेल पण हे आशियामधील सर्वात मोठे नैसर्गिक खळगे आहेत. या खळग्यांना टाकळी हाजी खळगे असंही म्हटलं जातं. आता प्रश्न पडतो की हे खळगे तयार कसे झाले?
कुकडी नदी हजारो वर्षांपासून येथील बेसाल्ट खडकांवरुन वाहतेय. नदीच्या प्रवाहामधील पाणी वाहताना स्वत:सोबत छोटे-छोटे दगड आणि वाळू घेऊन जाते. हे पाण्यासोबत वाहून येणारे दगड नदी पात्रातील छोट्या खडकांमध्ये अडकून राहतात आणि वरुन जाणाऱ्या पाण्याच्या प्रवाहामुळे दगडांमधली खड्ड्यांमध्ये अडकून गोल-गोल फिरत राहतात. त्यामुळेच इथं असे गोलाकार खळगे तयार होतात. येथील काही खळगे तब्बल 100 फूट म्हणजेच 30 मीटरपेक्षाही अधिक खोल आहेत.
हे खळगे अतिशय गुळगुळीत आणि आकर्षक आहेत. पावसाळ्यात नदी पात्रामध्ये पाणी भरलेले असते तेव्हा मोजके खळगे दिसत असले तरी ते पावसाळ्यात फारच सुंदर दिसतात. कुकडीच्या या पात्राकडे पाहिल्यास चंद्रावरील जमिनीचा भास होत असल्याने या ठिकाणाला काहीजण चंद्रभूमी म्हणजेच मून लँड असंही म्हणतात.
पुण्यापासून निघोज हे सुमारे 90 किलोमीटर आहे. म्हणजेच दोन अडीच तासांमध्ये पुण्याहून इथे पोहोचता येतं. निघोजपासून अवघ्या 20 किलोमीटरवर मोराची चिंचोली हे पर्यटनस्थळ आहे. मोराची चिंचोली येथे मोर पक्षी संरक्षण केंद्र असून या दोन्ही ठिकाणांना एका दिवसाच्या ट्रीपमध्ये भेट देता येते. पुण्याहून शिरुर मार्गे निघोजला जाता येतं. तर मुंबईहून कल्याण मार्गे माळशेज घाटातून आळेफाट्यावरुन पुढे निघोला जाता येतं. नाशिकवरूनही जाताना आळेफाट्यावरुन जाणं सोयीस्कर ठरतं.
इथं 12 ही महिने पर्यटनासाठी जाता येतं. मात्र ऑक्टोबर ते मेदरम्यान इथे पर्यटकांची खास खळगे पाहण्यासाठी गर्दी होते. पावसाळ्यात नदी भरलेली असल्याने खळगे कमी प्रमाणात दिसतात.