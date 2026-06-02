/बुडालेलं गाव नदीतून वर आलं... महाराष्ट्रात घडला निसर्गाचा चमत्कार; गावाचा रंजक इतिहास समोर

Submerged Village Maharashtra Tourist Places: कोयना धरणाच्या जलाशयातील पाणीपातळी कमालीची घटल्यामुळे धरणाचे विस्तीर्ण जलाशय सध्या ओसाड पडले आहे. मात्र, या जलसंकटासोबतच एक ऐतिहासिक ठेवा पुन्हा एकदा समोर आला आहे. पाणी ओसरल्यामुळे 1952 पूर्वीच्या ऐतिहासिक जुन्या कसबा पेठ बामनोली गावाचे अवशेष आता पाणी पातळीच्या वर आले आहेत. बुडालेल्या गावाचे अवशेष नदीच्या पात्रात उघडे पडले आहे. हे अवशेष पाहण्यासाठी पर्यटक या परिसरात येऊ लागले आहेत.
1954 ते 1967 दरम्यान कोयना नदीवर कोयना धरण बांधले गेले. त्यामुळे तयार झालेल्या शिवसागर जलाशयामुळे जवळपास 98 गावे पूर्ण किंवा आंशिक बुडवली. यात जावळी तालुका (सातारा) मधील कसबा बामणोली हे गावही होते. हे गाव पूर्वी कोयना परिसरातील मोठी बाजारपेठ (कसबा पेठ) म्हणून प्रसिद्ध होते. इथे बाजार, मंदिरे, दगडी पूल, वाड्या-वस्त्या, बलुतेदार समाजाची घरे आणि दळणवळणाची साधने होती. धरणामुळे सगळे पाण्याखाली गेले. गावातील लोकांना सांगली जिल्ह्यातील मिरज तालुका, कुपवाड जवळ नवीन जागी स्थलांतरित करण्यात आले. तिथे नवीन गावही बामणोली नावानेच वसवले गेले आहे. आता ग्रामपंचायत असलेले, लोकसंख्या सुमारे 7900 हून अधिक आहे.
जुन्या गावाची आठवण म्हणून गावाला जुनेच नाव देण्यात आले आहे. बामणोली हे नाव आता दोन ठिकाणी आहे – एक जुन्या गावाची आठवण म्हणून सांगलीत (पुनर्वसित), आणि दुसरे साताऱ्यातील पर्यटन स्थळ. पण 'बुडालेले बामनोली' म्हणजे धरणात विलीन झालेले मूळ कसबा बामणोली! याच गावाचे पाण्यावर आलेले अवशेष पाहण्यासाठी पर्यटक मोठी गर्दी करतात.
सामान्यतः उन्हाळ्यात किंवा कमी पावसात जेव्हा कोयना धरणातील पाणी पातळी घटते तेव्हा बॅकवॉटर ओसाड पडते. धरणातील पाणी पातळी कमी झाल्यानंतर जुन्या बामनोली गावाचे अवशेष पाहायला मिळतात. यापूर्वी 2024 मध्ये पाणी कमी झाल्यावर हे अवशेष मोठ्या प्रमाणात दिसले होते आणि सोशल मीडियावर खूप व्हायरल झाले होते. जुन्या बाजारपेठेचे अवशेष, घरांचे खांब, चौथरे, याचबरोबर श्री भैरवनाथ मंदिर आणि इतर छोट्या मंदिराचे अवशेष तसेच देव-देवतांच्या मूर्ती इथे पाहता येतात. गावातील दगडी पूल आणि बामणवाडी, पानवडी अशा वाड्यांचे अवशेष आजही सहज ओळखता येतील अशा स्थितीत आहेत.
मात्र ठिकाणचा पर्यटनाचा व्यवसाय हा बोटिंग असून पाणीपातळी कमी झाल्यामुळे हा सर्व व्यवसाय ठप्प झाला आहे.