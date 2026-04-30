विधान परिषदेच्या निवडणुकीला कलाटणी! शिंदे सेनेत बड्या नेत्याचा प्रवेश; थेट उमेदवारी दिली, पक्षही विलीन?

Maharashtra Vidhan Parishad 2026 Big Political Twist: विधान परिषदेच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज सादर करायला अवघे काही तास शिल्लक असतानाच राज्याच्या राजकारणामध्ये नाट्यमय घडामोडी घडत आहेत. काहीही झालं तरी आपण आमदारकीसाठी पक्ष विलीन करणार नाही अशी भूमिका घेणारे प्रहार पक्षाचे संस्थापक बच्चू कडू यांनी 24 तासांमध्ये यू-टर्न घेतला आहे. बच्चू कडू यांना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी विधान परिषदेची उमेदवारी ऑफर केली होती या चर्चांवरुन भूमिका मांडताना चर्चेची दार उघडी असल्याचं बुधवारी सूचित केलं होतं. मात्र त्यानंतर 24 तासांच्या आता आता बच्चू कडू शिंदेंच्या शिवसेनेत जाहीर प्रवेश करणार आहे. एकनाथ शिंदेंच्या 'नंदनवन' बंगल्यावर हा पक्षप्रवेश पार पडणार आहे. मात्र बच्चू कडू त्यांचा 'प्रहार' हा पक्ष शिवसेनेत विलीन करणार नाहीत, असं सांगण्यात आलं आहे.
बुधवारी बच्चू कडू यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये आपली भूमिका स्पष्ट करताना एकनाथ शिंदेंनी उमेदवारीसाठी आपला विचार केल्याचं प्रसारमाध्यमांकडून कळल्याचं म्हटलं होतं. तसेच 'केवळ आमदारकीसाठी पक्ष बदलण्याइतका बच्चू कडू नालायक नाही' असंही बच्चू कडू म्हणाले होते. तसेच प्रहार संघटनेचं काम किती आहे याबद्दलची माहिती बच्चू कडू यांनी दिली होती. तसेच आपल्याला संधी दिली तर शेतकऱ्यांना आणि राज्यातील दिव्यांगाना विधान परिषदेत आवाज मिळेल, असंही बच्चू कडू यांनी नमूद केलं होतं. मात्र ज्या प्रमाणाने त्यांच्या अटी आहेत तशा आमच्याही अटी आहेत, असं सूचक विधान कडू यांनी केलं होतं. मात्र या अटी नेमक्या कोणत्या याबद्दल त्यांनी स्पष्टता दिली नव्हती. तरी त्यांनी पक्ष विलीन करणार नाही असं बच्चू कडू यांनी स्पष्ट केलं होतं. आताही ते शिवसेनेत प्रवेश करत असले तरी पक्ष विलीन करणार नाही असं सांगण्यात आलं आहे.
बच्चू कडू यांनी 'झी 24 तास'शी बोलताना, 'प्रहार ही सामाजिक संघटना म्हणून कार्यरत राहणार असून ती राजकीय असणार नाही,' असं स्पष्ट केलं आहे. प्रहार संघटनेचे एक लाखांहून अधिक सभासद असून राज्यातील पाच ते सात लाख दिव्यांग आणि शेतकरी या संघटनेशी संबंधित असल्याचं बच्चू कडू यांनी बुधवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत म्हटलं होतं.
अमरावती विभागात शिवसेनेला जनआंदोलने उभी करणारा प्रभावी नेता हवा आहे. बच्चू कडूंच्या शेतकरी आंदोलनांचा (कर्जमाफी) प्रभाव पाहता त्यांना विधान परिषदेची ऑफर देण्यात आली. तसेच त्यांच्या माध्यमातून शेतकरी आणि दिव्यांगासारख्या मोठ्या वर्गापर्यंत पोहचलेला चेहरा शिवसेनेला मिळणार आहे.