English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Apr 29, 2026, 01:49 PM IST
'दीन, दलित, उपेक्षित, कामगारांबद्दल फडणवीसांची...'; भाजपामध्ये नाराजी? 'ते' 2 Whatsapp Status चर्चेत
भाजपामध्ये नाराजी नाट्य? (प्रातिनिधिक फोटो)

Maharashtra Vidhan Parishad Election 2026: विधान परिषदेच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या दोन दिवस आधी म्हणजेच मंगळवारी सायंकाळी भारतीय जनता पार्टीने आपल्या पाच उमेदवारांची यादी जाहीर केली. भाजपाने सर्व नव्या चेहर्‍यांना संधी दिली आहे. मराठवाड्यातून सुनिल कर्जतकर यांना विधान परिषदेसाठी उमेदवारी देण्यात आली आहे तर विदर्भातून संजय भेंडेंना आमदारकीची संधी दिली गेली आहे. त्याचप्रमाणे भाजपाच्या कोकण प्रदेश सरचिटणीस माधवी नाईक यांनाही उमेदवारी जाहीर झाली आहे. प्रादेशिक समतोल राखताना उत्तर महाराष्ट्रामधून विवेक कोल्हे आणि कोकणातून प्रमोद जठार यांना उमेदवारी जाहीर झाली आहे. या पाच जणांना संधी दिल्याने पक्षातील काही नेते नाराज असल्याची जोरदार चर्चा आहे. अशाच एका नेत्याचे व्हॉट्सअप स्टेटस चर्चेत आहे. या स्टेटसचे फोटो व्हायरल झाल्यानंतर या नेत्याचे स्पष्टीकरण दिलं आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

कोण आहे हा नेता?

भाजपाने विधान परिषदेची उमेदवारांची यादी जाहीर केल्यानंतर पक्षाचे विधान परिषदेचे माजी आमदार संजय केणेकर नाराज असल्याची चर्चा आहे. विधान परिषदेची उमेदवारी न मिळाल्याने केणेकर नाराज असल्याची चर्चा सुरू झालीय ती त्यांच्या व्हाट्सअपवरील स्टेटसमुळे. केणेकरांच्या स्टेटसमधून त्यांची नाराजी स्पष्ट दिसून येत आहे. केणेकर यांना विधान परिषदेचा अवघा 2 वर्षांचा काळ मिळाला. त्यामुळे त्यांना परत संधी मिळेल अशी आशा होती. मात्र भाजपाने उमेदवारांची यादी जाहीर केल्यानंतर केणेकर यांच्या स्टेटस वरून त्यांची नाराजी दिसत असल्याची कार्यकर्त्यांमध्ये चर्चा आहे.

नक्की वाचा >> Vidhan Parishad Election 2026: 'मविआ'चं धक्का तंत्र? ठाकरे नाही तर उमेदवार कोण? राऊत म्हणाले, 'आमची इच्छा का...'

स्टेटसच्या पहिल्या फोटोत काय?

केणेकरांनी स्टेटसवर ठेवलेल्या फोटोंपैकी एका फोटोमध्ये केणेकर खुर्चीवर बसून हसत असल्याचे दिसत आहेत. या फोटोवर, "ना संघर्ष, ना तकलीफे क्या मजा है, जिंदगी जिने मे. अरे तुफान भी थम जायेगा. जब लक्ष रहेगा सिने में... जब लक्ष रहेगा सिने में..." अशा ओळी लिहिलेल्या आहेत.

दुसऱ्या फोटोत काय आहे?

दुसऱ्या फोटोवर केणेकर भाषण देताना दिसत आहेत. या फोटोवर, "जितना बडा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी," असं लिहिलेलं आहे. 

फोटो व्हायरल झाल्यावर स्पष्टीकरण

केणेकरांच्या स्टेटचे स्क्रीनशॉट व्हायरल होऊन ते नाराज असल्याची चर्चा झाल्यानंतर त्यांनी एक व्हिडीओ जारी करत स्पष्टीकरण दिलं आहे. "माझी भावनिक पोस्ट मी नाराज आहे म्हणून नाही तर कार्यकर्त्यांची प्रेरणा वाढावी, त्यांचा आत्मविश्वास कमी होऊ नये यासाठी आहे. खऱ्या अर्थाने भाजपाच्या विचारसरणीने प्रेरित असलेला मी कार्यकर्ता आहे. माझं टायटल लोकप्रतिनिधी म्हणून नाही तर भाजपाचा एक कर्मट कार्यकर्ता असलेलं टायटल आहे," असं केणेकर म्हणाले.

फडणवीसांचंही घेतलं नाव

तसेच, "दीन, दलित, उपेक्षित, कामगार यांच्याबद्दल देवेंद्र फडणवीस यांची विकासाची संकल्पना आहे, त्या प्रवासातला मी त्यांच्यासोबतचा एक मावळा आहे. त्यांची संकल्पना लोकांपर्यंत घेऊन जाणे ही माझी भूमिका आहे. 25 वर्षापासून मी पक्षाचं काम करतोय. अनेक संधी आल्या आणि गेल्या त्याची मला चिंता नाही. मी कुठेही नाराज नाही. कार्यकर्त्यांची इच्छा असते त्यांची ताकद आपल्याला पद मिळाल्यावर शंभर पटीने वाढते, पण माझा भाजपाच्या विचारसरणीचा प्रवास आहे. त्यामुळे कार्यकर्त्याला समजूत घालण्यासाठीच मी स्टेटस ठेवले आहे. ती माझ्या नाराजीची स्टेटस नाहीत," असं केणेकरांनी म्हटलं आहे.

 

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
maharashtravidhan parishadVidhan Parishad Election 2026MLCSanjay Kenekar

इतर बातम्या

Raja Shivaji Movie: जितेंद्र जोशीला कशी मिळाली राजा शिवाजी...

मनोरंजन