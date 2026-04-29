'दीन, दलित, उपेक्षित, कामगारांबद्दल फडणवीसांची...'; भाजपामध्ये नाराजी? 'ते' 2 Whatsapp Status चर्चेत

Maharashtra Vidhan Parishad Election 2026: विधान परिषदेच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या दोन दिवस आधी म्हणजेच मंगळवारी सायंकाळी भारतीय जनता पार्टीने आपल्या पाच उमेदवारांची यादी जाहीर केली. भाजपाने सर्व नव्या चेहर्यांना संधी दिली आहे. मराठवाड्यातून सुनिल कर्जतकर यांना विधान परिषदेसाठी उमेदवारी देण्यात आली आहे तर विदर्भातून संजय भेंडेंना आमदारकीची संधी दिली गेली आहे. त्याचप्रमाणे भाजपाच्या कोकण प्रदेश सरचिटणीस माधवी नाईक यांनाही उमेदवारी जाहीर झाली आहे. प्रादेशिक समतोल राखताना उत्तर महाराष्ट्रामधून विवेक कोल्हे आणि कोकणातून प्रमोद जठार यांना उमेदवारी जाहीर झाली आहे. या पाच जणांना संधी दिल्याने पक्षातील काही नेते नाराज असल्याची जोरदार चर्चा आहे. अशाच एका नेत्याचे व्हॉट्सअप स्टेटस चर्चेत आहे. या स्टेटसचे फोटो व्हायरल झाल्यानंतर या नेत्याचे स्पष्टीकरण दिलं आहे.
भाजपाने विधान परिषदेची उमेदवारांची यादी जाहीर केल्यानंतर पक्षाचे विधान परिषदेचे माजी आमदार संजय केणेकर नाराज असल्याची चर्चा आहे. विधान परिषदेची उमेदवारी न मिळाल्याने केणेकर नाराज असल्याची चर्चा सुरू झालीय ती त्यांच्या व्हाट्सअपवरील स्टेटसमुळे. केणेकरांच्या स्टेटसमधून त्यांची नाराजी स्पष्ट दिसून येत आहे. केणेकर यांना विधान परिषदेचा अवघा 2 वर्षांचा काळ मिळाला. त्यामुळे त्यांना परत संधी मिळेल अशी आशा होती. मात्र भाजपाने उमेदवारांची यादी जाहीर केल्यानंतर केणेकर यांच्या स्टेटस वरून त्यांची नाराजी दिसत असल्याची कार्यकर्त्यांमध्ये चर्चा आहे.
केणेकरांनी स्टेटसवर ठेवलेल्या फोटोंपैकी एका फोटोमध्ये केणेकर खुर्चीवर बसून हसत असल्याचे दिसत आहेत. या फोटोवर, "ना संघर्ष, ना तकलीफे क्या मजा है, जिंदगी जिने मे. अरे तुफान भी थम जायेगा. जब लक्ष रहेगा सिने में... जब लक्ष रहेगा सिने में..." अशा ओळी लिहिलेल्या आहेत.
दुसऱ्या फोटोवर केणेकर भाषण देताना दिसत आहेत. या फोटोवर, "जितना बडा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी," असं लिहिलेलं आहे.
केणेकरांच्या स्टेटचे स्क्रीनशॉट व्हायरल होऊन ते नाराज असल्याची चर्चा झाल्यानंतर त्यांनी एक व्हिडीओ जारी करत स्पष्टीकरण दिलं आहे. "माझी भावनिक पोस्ट मी नाराज आहे म्हणून नाही तर कार्यकर्त्यांची प्रेरणा वाढावी, त्यांचा आत्मविश्वास कमी होऊ नये यासाठी आहे. खऱ्या अर्थाने भाजपाच्या विचारसरणीने प्रेरित असलेला मी कार्यकर्ता आहे. माझं टायटल लोकप्रतिनिधी म्हणून नाही तर भाजपाचा एक कर्मट कार्यकर्ता असलेलं टायटल आहे," असं केणेकर म्हणाले.
तसेच, "दीन, दलित, उपेक्षित, कामगार यांच्याबद्दल देवेंद्र फडणवीस यांची विकासाची संकल्पना आहे, त्या प्रवासातला मी त्यांच्यासोबतचा एक मावळा आहे. त्यांची संकल्पना लोकांपर्यंत घेऊन जाणे ही माझी भूमिका आहे. 25 वर्षापासून मी पक्षाचं काम करतोय. अनेक संधी आल्या आणि गेल्या त्याची मला चिंता नाही. मी कुठेही नाराज नाही. कार्यकर्त्यांची इच्छा असते त्यांची ताकद आपल्याला पद मिळाल्यावर शंभर पटीने वाढते, पण माझा भाजपाच्या विचारसरणीचा प्रवास आहे. त्यामुळे कार्यकर्त्याला समजूत घालण्यासाठीच मी स्टेटस ठेवले आहे. ती माझ्या नाराजीची स्टेटस नाहीत," असं केणेकरांनी म्हटलं आहे.