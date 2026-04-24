शिवसेनेमध्ये उद्धव विरुद्ध राऊत संघर्ष! काँग्रेसची मदत घेणार राऊत; भाजपाने नेमकं गणित समजावलं

Maharashtra Vidhan Parishad Election 2026: उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेवर भारतीय जनता पार्टीने निशाणा साधला असून खासदारकी आणि आमदाराकीवरुन अंतर्गत संघर्ष सुरु असल्याचा आरोप केला आहे. नेमकं काय म्हटलंय भाजपाने जाणून घेऊयात...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Apr 24, 2026, 01:14 PM IST
भारतीय जनता पार्टीचा घणाघात (फोटो एआयवरुन साभार)

Maharashtra Vidhan Parishad Election 2026: भारतीय जनता पार्टीने महाविकास आघाडीवर विधानपरिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर निशाणा साधला आहे. भाजपाचे मुख्य प्रवक्ते नवनाथ बन यांनी महाविकास आघाडीत विधानपरिषद आणि राज्यसभेसाठी रस्सीखेंच सुरु असल्याचं म्हटलं आहे. बन यांनी संजय राऊत आणि उद्धव ठाकरेंमध्ये खासदारकी आणि आमदारकीच्या संधीवरुन वाद सुरु असल्याचा दावा केला आहे. 

राऊत विरुद्ध उद्धव ठाकरे संघर्ष

उबाठात अंतर्गत युद्ध असल्याचा दावा बन यांनी केला आहे. खासदारकीवरून राऊत विरुद्ध उद्धव असा संघर्ष तीव्र झाल्याचा दावा बन यांनी केला आहे. उद्धव ठाकरेंचा मार्ग अडवण्यासाठी राऊत सक्रिय असल्याचं सांगतानाच राऊत यांनी राज्यसभेच्या भीतीने हालचाली सुरु केल्याचं बन यांनी म्हटलं आहे. "उबाठा गटात आता उघडपणे दोन गट पडल्याचं चित्र दिसत आहे. एकीकडे उद्धव ठाकरे यांना विधानपरिषदेत पाठवण्याची चर्चा आहे, तर दुसरीकडे संजय राऊत स्वतःच्या राज्यसभेच्या भवितव्याबाबत चिंतित आहेत. जर उद्धव ठाकरे विधानपरिषदेत गेले, तर पुढील राज्यसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेसचा दावा मजबूत होईल आणि राऊत यांची जागा धोक्यात येऊ शकते. त्यामुळेच राऊत उद्धव ठाकरेंचा मार्ग रोखण्याचा प्रयत्न करत असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे," असं बन यांनी म्हटलं आहे. 

काँग्रेसच्या कोट्यातून राऊत राज्यसभेवर जाणार?

एवढ्यावरच न थांबताना उद्धवांचा पत्ता कट किंवा काँग्रेसमध्ये प्रवेश असे राऊतांचे दोन डाव असल्याचा दावा बन यांनी केला आहे. राज्यसभेसाठी राऊतांचा प्लॅन बी तयार असून ते काँग्रेसच्या कोट्यातून संधीची तयारी करत असल्याचं बन यांनी म्हटलं आहे. राजकीय समीकरणांमध्ये बदल होत असताना संजय राऊत यांच्याकडे आता दोन पर्याय उरल्याची चर्चा आहे. पहिला म्हणजे उबाठा गटात राहून उद्धव ठाकरेंचा मार्ग अडवून स्वतःची राज्यसभा टिकवणे. आणि दुसरा म्हणजे काँग्रेसशी जवळीक वाढवून भविष्यात त्या पक्षाच्या कोट्यातून राज्यसभा मिळवण्याचा प्रयत्न. राहुल गांधींसोबतचे संबंध लक्षात घेता, गरज पडल्यास उबाठा गटाला सोडचिठ्ठी देण्याचाही पर्याय राऊत वापरू शकतात, अशी राजकीय चर्चा रंगू लागली आहे.

राऊतांना 'काँग्रेस रत्न' पुरस्कार द्या

संजय राऊत यांच्यावर काँग्रेसची बाजू जास्त प्रभावीपणे मांडत असल्याचा आरोप करत बन यांनी, त्यांना 'काँग्रेस रत्न' पुरस्कार देण्याची उपरोधिक मागणी करण्यात आली. “उद्धव ठाकरे यांचे मीठ खायचे आणि काँग्रेसची चाकरी करायची” असा घणाघाती आरोप करत, राऊत यांच्या राजकीय भूमिकेवर बन यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

काँग्रेसच्या ऑफरने वाढलं टेन्शन

"महाविकास आघाडीत सध्या विधानपरिषद निवडणुकीवरून तीव्र अंतर्गत संघर्ष सुरू झाला आहे. काँग्रेसने स्पष्ट भूमिका घेत, उबाठा गटाला कडक अट घातली आहे की जर विधानपरिषदेत संधी हवी असेल तर आगामी राज्यसभेची जागा काँग्रेसला देण्याचा निर्णय आत्ताच घ्यावा लागेल," असा दावा बन यांनी केला आहे. तसेच, "हर्षवर्धन सपकाळ यांनी मातोश्रीवर जाऊन ही भूमिका ठणकावून सांगितल्यामुळे आघाडीतील तणाव अधिकच वाढला आहे. काँग्रेसचा सवाल स्पष्ट आहे – “आम्ही फक्त पाठिंबा द्यायचा का, संधी कधी मिळणार?” यामुळे महाविकास आघाडीत समन्वयाऐवजी स्पर्धा आणि अविश्वासाचे वातावरण तयार झाले आहे," असं बन यांनी म्हटलं आहे. 

विधानपरिषदेत उद्धव ठाकरेंनी एक तरी मुद्दा मांडला का?

उद्धव ठाकरे यांच्या विधानपरिषद कार्यकाळावर प्रश्न उपस्थित करताना बन यांनी, "ठाकरेंनी एकही ठोस मुद्दा सभागृहात मांडला का? असा सवाल केला. मुख्यमंत्री असताना आणि आमदार असताना त्यांनी जनतेचे प्रश्न मांडले का, याचे उत्तर द्यावे, अशी मागणी बन यांच्याकडून करण्यात आली. तसेच त्यांच्या सतत बदलणाऱ्या भूमिकांवरही बन यांच्याकडून टीका करण्यात आली.

देशविरोधी वक्तव्यांवर टीका

सर्जिकल स्ट्राईकपासून ऑपरेशनपर्यंत पुरावे मागणारे असं म्हणत देशावर प्रश्नचिन्ह, पाकिस्तानवर प्रेम का असा सवाल उपस्थित करत बन यांनी निशाणा साधला आहे. संजय राऊत यांच्या वक्तव्यांवर टीका करताना, त्यांनी वारंवार देशाच्या कारवाईवर प्रश्न उपस्थित केल्याचा आरोप बन यांच्याकडून करण्यात आला. सर्जिकल स्ट्राईक असो किंवा दहशतवादविरोधी कारवाई – प्रत्येक वेळी पुरावे मागून देशाची प्रतिमा खराब करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे बन यांनी सांगितले. भारत मजबूत नेतृत्वाखाली उभा आहे आणि अशा वक्तव्यांना जनता योग्य उत्तर देईल, असे बन म्हणाले.

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

