शिंदेंकडून भाजपाची कोंडी अन्... 'या' महिलेच्या भूमिकेमुळे महायुतीत अंतर्गत अस्वस्थता; पडद्यामागे चाललंय काय?

Maharashtra Vidhan Parishad Election: महायुतीत सर्व काही आलबेल असल्याचा दावा केला जात असला तरी जळगाव आणि नाशिक विधान परिषद जागांवरून पडद्यामागील राजकारण चांगलेच रंगले आहे. विशेषतः जळगावात शिवसेना शिंदे गटाच्या भूमिकेमुळे भाजपची कोंडी झाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. बंडखोर उमेदवार रेश्मा काळे माघारी घेण्यास तयार नाहीत, तर नाशिकच्या जागेचाही तिढा कायम आहे. त्यामुळे महायुतीतील निर्णय प्रक्रियेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. पाहूया हा विशेष रिपोर्ट...
जळगाव आणि नाशिक... विधान परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महायुतीसमोरची सर्वात मोठी राजकीय डोकेदुखी. दोन्ही जागांबाबत अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नसतानाच जळगावमध्ये शिवसेना शिंदे गटाच्या नेत्या रेश्मा काळे यांनी निवडणुकीच्या रिंगणात ठामपणे उभे राहत भाजपसमोर नवा पेच निर्माण केला आहे. नाशिकची कोंडी सुटल्याशिवाय जळगावचा ही निर्णय होणार नाही असा स्पष्ट संदेशच त्यांनी देऊन टाकला आहे
रेश्मा काळे यांच्या भूमिकेमुळे महायुतीतील अंतर्गत अस्वस्थता वाढली आहे. भाजपकडून उमेदवारी जाहीर झाली असली तरी शिंदे गटाकडून अद्याप पूर्णपणे माघार घेण्याचे संकेत मिळालेले नाहीत. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर भाजपची राजकीय कोंडी झाल्याची चर्चा सुरू आहे.
दरम्यान, जळगाव दौऱ्यावर आलेले खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी मात्र सावध भूमिका घेत पक्षश्रेष्ठींच्या निर्णयालाच अंतिम मानले जाईल, असे स्पष्ट केले. प्रत्येक कार्यकर्त्याची निवडणूक लढवण्याची इच्छा असते, मात्र अंतिम निर्णय वरिष्ठ नेतृत्वच घेते, असे सांगत त्यांनी थेट संघर्ष टाळण्याचा प्रयत्न केला असला तरी त्यांनी देखील हा निर्णय पक्षश्रेष्ठींचा असल्याचे वक्तव्य करून सावध भूमिका घेतली आहे
नाशिकमध्येही भाजप आणि शिवसेनेतील जागावाटपाचा तिढा कायम असल्याने महायुतीसमोरील अडचणी वाढल्या आहेत. जळगाव आणि नाशिक या दोन्ही ठिकाणच्या घडामोडींमुळे अंतिम निर्णयाची जबाबदारी आता थेट पक्षश्रेष्ठींवर आली आहे
दरम्यान, परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी पुढाकार घेतला आहे. अमळनेर येथे श्रीकांत शिंदे यांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या मेळाव्यानंतर महत्त्वाची बैठक बोलावण्यात आली असून बंडखोर रेशमा काळे यांच्यासोबत चर्चा करून तोडगा काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत
एकीकडे भाजपला अधिकृत उमेदवाराच्या विजयाची चिंता आहे, तर दुसरीकडे शिवसेना शिंदे गट स्थानिक कार्यकर्त्यांच्या भावना आणि राजकीय ताकद दाखवण्याच्या भूमिकेत दिसत आहे. त्यामुळे जळगावातील बंडखोरी ही केवळ एका उमेदवाराची नाराजी नसून महायुतीतील शक्तीपरीक्षेचा भाग असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे
जळगाव आणि नाशिकच्या जागांवरून सुरू असलेल्या राजकीय हालचालींमध्ये शिवसेना शिंदे गटाची भूमिका सध्या निर्णायक मानली जात आहे. रेश्मा काळे माघार घेतात की नाही, आणि महायुतीतील वरिष्ठ नेते कोणता फॉर्म्युला पुढे आणतात, यावर पुढील राजकीय चित्र अवलंबून असणार आहे. त्यामुळे जळगावातील हा पेच आता संपूर्ण राज्याच्या राजकारणाचे लक्ष वेधून घेत आहे.