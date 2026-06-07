Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /शिंदेंकडून भाजपाची कोंडी अन्... या महिलेच्या भूमिकेमुळे महायुतीत अंतर्गत अस्वस्थता; पडद्यामागे चाललंय काय?

शिंदेंकडून भाजपाची कोंडी अन्... 'या' महिलेच्या भूमिकेमुळे महायुतीत अंतर्गत अस्वस्थता; पडद्यामागे चाललंय काय?

Maharashtra Vidhan Parishad Election: जळगाव आणि नाशिक विधान परिषद जागांवरून पडद्यामागील राजकारण चांगलेच रंगले आहे. जळगावमधील शिंदेंच्या शिवसेनेची भूमिका भाजपासाठी मारक ठरण्याची शक्यता आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jun 07, 2026, 06:59 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 06:59 AM IST
शिंदेंकडून भाजपाची कोंडी अन्... 'या' महिलेच्या भूमिकेमुळे महायुतीत अंतर्गत अस्वस्थता; पडद्यामागे चाललंय काय?

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
शिंदेंकडून भाजपाची कोंडी अन्... 'या' महिलेच्या भूमिकेने महायुतीत अंतर्गत अस्वस्थता
maharashtra7 min ago
2
Food5:44 PM IST
3
Sourav GangulyJun 06
4
earth axis shiftJun 06
5
Suryakumar YadavJun 06