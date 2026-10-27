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पुण्यात मतमोजणीत राडा! 8 मतपेट्यांना सीलच नाही, MVA कार्यकर्ते अधिकाऱ्यांमध्ये बाचाबाची; मतपेटीत सापडलेल्या चिठ्ठीत इशारा, 'आम्हाला कोणी...'

पुण्यामध्ये शिक्षक मतदारसंघ आणि पदवीधर मतदारसंघ अशा दोन्ही निवडणुका पार पडल्या असून त्याची मतमोजणी आज सुरु असतानाच पहिल्या दोन तासांमध्ये दोन विचित्र प्रकार घडले

Written BySwapnil Ghangale
Published: Oct 27, 2026, 10:59 AM IST|Updated: Oct 27, 2026, 10:59 AM IST
पुण्यात मतमोजणीत राडा! 8 मतपेट्यांना सीलच नाही, MVA कार्यकर्ते अधिकाऱ्यांमध्ये बाचाबाची; मतपेटीत सापडलेल्या चिठ्ठीत इशारा, 'आम्हाला कोणी...'
Image Credit: पुण्यातील बालेवाडी स्टेडियममध्ये मतमोजणी सुरू आहे

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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