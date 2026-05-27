/ठाकरेंची शिवसेना सोडून भाजपसोबत आल्यानंतर...; शिंदे आज अमित शाहांना स्पष्टच सांगणार?

Maharashtra Vidhan Parishad Election 2026: विधान परिषदेच्या निवडणुकीतील जागा वाटपावरुन सत्ताधारी पक्षांमध्ये रस्सीखेच सुरु आहे. याच पार्श्वभूमीवर आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार दिल्लीत आहेत. हे तिन्ही नेते केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांची भेट घेऊन विधान परिषदेच्या जागावाटपाचा तिढा सोडवणार आहेत. सध्या तरी भाजपा 12 जागांवर ठाम असून शिंदेंना देण्यात आलेल्या चार जागांमुळे ते नाराज आहेत. दुसरीकडे सुनेत्रा पवारांचा पक्ष पुण्यातील जागेसाठी आग्रही असल्याने ही वाटाघाटी कशी होते याकडे सर्वांचं लक्ष लागलेलं असतानाच शिंदे अमित शाहांसमोर आपली भूमिका मांडताना कोणत्या मुद्द्यावरुन भाष्य करु शकतात यासंदर्भातील माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
विधान परिषदेवर शिवसेनेच्या वाट्याला आत्तापर्यंत केवळ चार जागा आल्या आहेत. महायुतीचा 12- 4 -1 चा फाॅर्म्युला शिवसेनेला अमान्य आहे. याचसंदर्भात मंगळवारी मुंबईत फडणवीस आणि शिंदेंची बैठक झाली. मात्र यात कोणताही तोडगा निघाला नसल्याने हा प्रश्न दिल्लीत शाहांच्या दरबारीच निकाली निघेल असं सांगितलं जात आहे. दिल्लीत आज शिंदे अमित शाह यांच्याशी चर्चा करणार आहेत. दिल्लीत भाजपा पक्ष श्रेष्ठींकडे एकनाथ शिंदे आपली भूमिका मांडणार आहेत.
भूमिका मांडताना, ठाकरेंची शिवसेना सोडून भाजपसोबत आल्यानंतर शिवसेनेला सापत्य वागणूक दिली जात असल्याचा तसेच सत्तेत सगळ्यात कमी वाटा दिला जात असल्याची खंत एकनाथ शिंदे हे अमित शाह यांच्याकडे व्यक्त करणार असल्याची सूत्रांची माहिती आहे.
पुणे जागेवर अजित पवार गटाची भावनिक मागणी कायम आहे. मात्र ग्राउंड गणित भाजपच्या बाजूने असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. पुणे जागा भाजपकडेच राहण्याची शक्यता अधिक असल्याचं बोललं जात आहे. याच प्रश्नावर अंतिम निर्णय आज अमित शाहांसोबतच्या बैठकीत होणार का याकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहिलं आहे.